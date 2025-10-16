「ベトナム人社員向け基礎研修（オンデマンド）2025」を実施

公益財団法人太平洋人材交流センター

【いつでも、どこでも学べる！】ベトナム人社員向け基礎研修（オンデマンド）

～日本企業の基礎を深く理解し、現場で即戦力となる社員を育成します～

【こんな課題はありませんか？】

・「日本企業特有の考え方や文化を、どう伝えたらいいか分からない」

・「現場の作業はできるが、主体性やチームワークが物足りない」

・「遠隔地の社員や多忙な社員にも、すきま時間で研修を受けさせたい」

時間や場所の制約を気にせず、ベトナム語で日本企業の根底にある価値観を学べる！

本研修は、貴社のベトナム人社員が「いきいきと働き、成長できる機会」を提供します。

★例えば「働く意欲」についての講義では、「モチベーションとは何か」「自分のモチベーションチェック」「モチベーションを上げる為の具体策」などを学び、また受講者が常日頃思っている課題や疑問について講師とメールにてやり取りすることができます。

本研修の位置づけ

🌟研修の特長とメリット

・【完全オンデマンド】 いつでも、どこでも受講可能！業務や時差に合わせた柔軟な学習を実現。

・【言語の壁なし】 ベトナム語翻訳動画とテキストを使用。日本語に不安がある方も

安心して学べます。

・【日本企業のエッセンス】 PREXの長年の実績に基づいた、日本企業の経営の

根底にある考え方を集中的に学習。

・【費用・時間効率】 オンデマンド形式で、移動時間や費用を大幅に削減！

講義画面

💡研修の概要とプログラム

【習得できる主要テーマ：全7講座】

日本の企業が大切にしてきた以下の4つのコアテーマを基礎から徹底的に学びます。

- 経営理念: 『経営理念に即した取り組みと行動』- カイゼン: 『カイゼンと5S』、『品質管理の基本』- 組織管理: 『働く意欲を高めよう！』、『成果をもたらすチームワーク』- 人材育成: 『日本企業が社員に期待することや仕事方法』

※講義の他にメールで質問を受け付け、学習をサポートします。

※2025年12月には、過去参加者も含めた「フォローアップ研修（交流会）」を実施予定です。

参加企業の声（オンライン・オンデマンド研修より）

・「これまで理解しにくかった日本企業特有の考え方を深く学べた。」

・「研修後、チームワークの重要性を理解し、職場での協力的な姿勢が見られるようになった。」

・「仕事に対するモチベーションが向上し、積極的な行動が増えた。」

団体概要・お申込み

・主催: 公益財団法人 太平洋人材交流センター（PREX）

・申込締切: 2026年1月21日（水）16時

・補助金情報: 八尾市の「意欲ある事業者経営・技術支援補助金」をはじめ、

他自治体の人材育成補助金の対象となる場合があります。

資料請求・お問い合わせ

研修へのご参加・詳細カリキュラムに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。

・担当: 荒木、佐賀

・電話: 080-9945-1778 または 090-1613-2581

・E-mail: vnseminar_pr@prex-hrd.or.jp

・詳細・申込フォーム: https://www.prex-hrd.or.jp/traininginfo/