齊藤なぎささんをブランドミューズに起用　Olu. 4周年記念 25AWコレクション “Sweet Classic Hotel” 最終章 ― Chapter 3『STILL DREAMING』公開

Olu.株式会社

フリュー株式会社の完全子会社であるオルドット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：津曲隆行、以下Olu.）は、2025年10月にブランド設立4周年を迎えます。

この節目のシーズンとなる2025年AWコレクション “Sweet Classic Hotel” のブランドミューズには、女優・タレントとして活躍する齊藤なぎささんを起用。クラシックホテルを舞台にした全三章の物語を通じて、Olu.の新しい世界観をお届けします。

多くの反響をいただいたChapter 2『AFTER PARTY』に続き、シリーズ最終章となるChapter 3『STILL DREAMING』を、当初の予定を1日前倒しし、10月16日（水）より公開いたします。

■ Olu. 2025AW “Sweet Classic Hotel” について

“Sweet Classic Hotel”は、クラシックホテルの「Suite Room」を訪れた女性たちの“記憶”や“願い”を映し出す不思議な物語。

招待状をきっかけに始まった一夜のディナーから、幻想的なアフターパーティを経て――。

現実と夢のあわいを描いた三部作として展開されてきました。

■ Chapter 3『STILL DREAMING』について

ふと目を覚ますと、そこは見慣れた自分の部屋。

つい先ほどまでの出来事は、まるで夢の中の出来事のよう。

けれど、床には確かに見覚えのあるインビテーションカードが落ちている。

境界の曖昧な余韻だけが静かに心に残り、

次の扉がまたどこかで開かれる予感がする--。

本章では、目覚めの静けさと、まだ夢の余韻が残る曖昧な時間を表現。

淡い光に包まれた部屋の中で、現実へとゆっくり戻っていく瞬間をスタイリングに落とし込みました。

齊藤なぎささんが、夢の記憶をそっと抱いたまま現実を歩き出すように、

やわらかで儚いムードを纏います。

Olu.4周年を記念し、2025AWコレクションの公開にあわせ、以下のキャンペーンを実施いたします。- 公式オンラインストアで税込2.5万円以上ご購入の方に、Olu.オリジナルジュエリーボックスをプレゼント- 対象商品を購入された方に齊藤なぎささんのトレーディングカード（全5種）をランダムで1枚プレゼント(なくなり次第終了)- 公式オンラインストア、またはPOPUPストアにて対象商品購入者の中から抽選で、10月25日（土）に開催する齊藤なぎささんのサイン会イベントにご招待

詳細は以下特設サイト、Olu.公式サイトおよびOlu.公式SNSにてご確認ください。

■POPUPストア開催について

Olu. 2025AWコレクションを実際にお手にとっていただけるPOPUPストアをルミネ新宿 ルミネ2にて開催いたします。

開催期間：2025年10月17日（金）～ 10月23日（木）

場所：ルミネ新宿 ルミネ2 2F EVENT SPACE（東京都新宿区新宿3丁目38－2）



特設サイトはこちら

https://olu.co.jp/collections/nagisa-saito-olu

齊藤なぎささんプロフィール

2017年指原莉乃プロデュースのアイドルグループ「=LOVE」のメンバーとしてデビュー。2023年1月に卒業。在籍中の2022年4月MBS／TBSドラマイズム『明日、私は誰かのカノジョ』への出演が話題となり、女優としても注目を集めた。

グループ卒業後、映画『恋を知らない僕たちは』ではヒロインを務め、テレビ朝日『私たちが恋する理由』、映画『あたしの！』など、女優として活躍の場を広げており、大人気漫画の実写版『【推しの子】』では星野ルビー役を務めた。

日本テレビ2025年7月期土曜ドラマ『放送局占拠』ではテレビ局のアシスタントディレクター忽那翡翠役 / 妖メンバーの座敷童役にて出演。

<オルドット株式会社について>

プリントシール機を軸とした10代～20代向けの商品サービス、アミューズメント専用景品や、ゲーム・アニメなど多様な事業を展開する総合エンタテインメント企業であるフリュー株式会社（東証プライム上場/証券コード6238）の完全子会社。

アパレルを中心に取り扱うライフスタイルEC『Olu.(オルドット)』を2021年10月にオープン。

“自分を大切にする”をコンセプトとしたシンプルで大人っぽいデザインが、20代女性を中心に支持を集めている。公式Instagramのフォロワー数は18.4万人を突破し（2025年9月時点）、インフルエンサーとのコラボも行い、SNSで話題となっている。

［フリュー公式サイト］ https://www.furyu.jp/

［『Olu.』公式オンラインストア］ https://olu.co.jp

［『Olu.』公式Instagram］ https://www.instagram.com/olu.myself/

［『Olu.』公式X］ https://x.com/olu_myself

［『Olu.』公式TikTok］ https://www.tiktok.com/@olu.myself_official