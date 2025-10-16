アメリカ発のウールブランド【PENDLETON】がシンガーソングライター平井 大と日本人アーティスト初コラボレーション

株式会社テレビ朝日ミュージック

アメリカ発の老舗ウールブランド「PENDLETON」とシンガーソングライター「平井 大」が日本人アーティストとして初めてコラボレーション。10/24（金）よりスタートする平井 大の全国アリーナツアー『HIRAIDAI TOUR 2025』会場にてスペシャルアイテムを特別販売いたします。

今回のためにアメリカ本国で特別に描き下ろされたオリジナルデザインは、PENDLETONを代表する伝統柄「Serape」をベースに、平井 大を象徴するアイコンがデザインに落とし込まれています。

PENDLETONの伝統と平井 大の音楽が融合したコラボレーションアイテムが、日常のライフスタイルに特別な彩りを添えます。

平井 大 コメント

「時の重みを感じるような本物のヴィンテージアイテムにボクはとても魅力を感じます。PENDLETONはまさにそうした歴史を感じられるような、長く愛されるアイテムを生み出してきたブランドで、今回日本人アーティストとして初めてコラボレーションできることをとても嬉しく思います。

ボクのオンガクの中にもPENDLETONとリンクするカルチャーを感じられる部分が多くあると思うので、是非多くの方に会場に来ていただけたらと思います。」

※10/20 平井 大のインタビューが掲載される「My Own Private PENDLETON」より一部抜粋

■アイテム詳細（各数量限定）

商品名：HIRAIDAI × PENDLETON Original Jacquard Blanket

販売価格：\39,800（税込）

サイズ：約810mm×1120mm

※米国産

商品名：HIRAIDAI × PENDLETON Original Jacquard Hand TOWEL

販売価格：\6,800（税込）

サイズ：約460mm×760mm

■発売日

2025年10月24日（金）

■販売場所

・「HIRAIDAI TOUR 2025」全会場

・「HIRAIDAI TOUR 2025 limited POP-UP SHOP」

・「PENDLETON公式オンラインショップ」

※オンラインショップの販売のみ、10/31（金）正午12:00スタートとなります。

【平井 大（ヒライダイ）】

https://hiraidai.com/

サーフミュージックをベースに、オーガニックなライフスタイルと、ウクレレ&ギターが奏でるサウンドで注目を集めるシンガ ーソングライター。

聴き手の人生に深く寄り添う楽曲たちが、若者を中心に絶大な人気を集めている。2025年、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期エンディングテーマ「幸せのレシピ」が大きな注目を集める中、5月に毎年の恒例行事となったワンマンビーチフェス「HIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2025」を大阪・沖縄・千葉の3都市にて開催。10月からは全国8都市15公演、平井 大自身最大規模となる全国アリーナツアー『HIRAIDAI TOUR 2025』がいよいよスタートする。

【PENDLETON（ペンドルトン）】

https://pendleton.jp/

PENDLETON WOOLEN MILLS（ペンドルトン・ウーレン・ミルズ社）は、1863年に創設者のトーマス・ケイがアメリカ・オレゴン州に設立したアメリカ初の毛織物工場をルーツに持ち、160年以上も続くファミリーカンパニーとしてポートランドを拠点に、国内の生産者と連携しながらアメリカ北西部にあるふたつの自社工場でワールドクラスのウールを作り続けています。

※詳しいコラボレーションの内容は、PENDLETONオフィシャルページ特設「My Own Private PENDLETON」10/20公開となる平井 大のインタビュー記事をご覧ください。