菰野町PRパートナー制度を創設。３組の任命式を11月７日に開催！

菰野町では、新たな広報戦略の一環として「菰野町PRパートナー」制度を創設しました。この制度の目的は、当町の観光、文化、スポーツ等に関する魅力や情報をより多くの人々に伝えることにより、当町のイメージアップや活性化を図ることにあります。

就任したPRパートナーは当町の魅力発信やイベント参加を行うことで当町の活性化を図り、当町もPRパートナーの活動を応援することで、相互に協力関係を結ぶ制度です。

このたび、3組の方をPRパートナーに任命し、令和7年11月7日(金)10時より、菰野町役場4階会議室にて任命式を執り行う運びとなりました。

任命式では、以下3組のPRパートナーの紹介とともに、任命書および名刺を交付いたします。その後、PRパートナーの活動紹介や菰野町との関わりについてのトークセッションを予定しております。また、記者の方々からの質疑応答の時間も設けられます。

菰野町の新たなシティプロモーションの取組みのひとつとしてご取材いただけましたら幸いです。

任命式は、一般の方の観覧も可能です（先着50名）。

一般の方の観覧はこちら(https://logoform.jp/form/HMrs/1235465)からお申込みください。

オレンジ田中さんオレンジ田中(https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=565)さん（お笑い芸人）

吉本興業所属の三重県住みます芸人。三重県の枠を超え北陸まで含めた中部地方のロケや、地域イベントにも参加している。

2021年鈴鹿山麓かもしかハーフマラソンのスペシャルサポーターに就任。現在は、町の防災ラジオで情報発信、講演会の進行を務めるなど、菰野町を盛り上げるための活動を行う。2024年に菰野町と株式会社よしもとセールスプロモーション＆エリアアクションとの包括連携協定を締結するきっかけを作り、締結式では司会を務めた。

スーパー登山部(https://superclimbingclub.com/)さん（アーティスト）

５人組バンド。名古屋を拠点に活動し、実際に登山を行いながら音楽活動を展開している。

御在所をロケ地にミュージックビデオを作成し、グループとしても定期的に御在所登山を行っている。令和7年5月10日、御在所岳山頂において菰野町初の本格音楽フェス「ゴザトップフェス」を主催。悪天候の中、約800人の観客を動員県外が6割ほど占め、菰野町の新しい1大イベントになることが期待される。

スーパー登山部さん

高橋ゆなさん高橋ゆな(https://officerude.com/profile/yuna/)さん（俳優）

愛知県三河地域で活動する三河映画というチームで俳優業とともに制作にも携わる。助監督で参加した「渇愛」は東京でも上映され、国内外の映画賞を獲得している。

令和6年度に菰野町の「地域の宝デジタル活用事業」において八重姫役の声優を務め、また町内文化財のイメージ写真のモデルを務めた。菰野町PRを目的とした一般社団法人菰野町観光協会のインスタライブには無償で出演した。

今後は、今回就任された３組の方々の影響力と発信力を活かし、菰野町の魅力を町内外に発信していただけることを大いに期待するとともに、地域活性化を図るため「菰野町PRパートナー」制度を活用してまいります。