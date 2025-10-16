ラブクロムより、窪塚愛流さん主演の新CMを10月20日(月)に公開。“贈るしあわせ”を届ける映像とともに、ホリデーギフトBOXも発売。

株式会社YC・Primarily

株式会社 YC・Primarily /ワイシー・プライマリー(本社：東京都港区代表取締役社長：下島豊）は、ヘアケアブランド「ラブクロム（LOVECHROME(R)）」の広告モデルである、俳優の窪塚愛流さん主演の新CM「髪が綺麗になる。ボクらはこうも、しあわせになる。」篇および広告ビジュアルを2025年10月20日(月)より全国で展開します。

さらに、ホリデーシーズンに向けた限定ギフトBOXも、同年11月5日(水)より発売。CMとともに、“贈るしあわせ”を届けるホリデーシーズンのギフトとなります。

■「髪が綺麗になる。ボクらはこうも、しあわせになる。」

本来の美しさをブランドコンセプトに掲げるラブクロムは、自然な姿が美しい表現者として魅力あふれる窪塚愛流氏を前回に続きCM主演に起用。

本CMでは、「髪にあらわれるささやかな変化が、しあわせの連鎖へそっと導く」、そんな穏やかな空間を、“贈るしあわせ”というテーマに重ねて描いた映像作品となります。

髪に訪れるささやかな変化が、日常にそっと広がるしあわせに。映像を通して、贈ることがもたらすもうひとつのしあわせを届けます。

― ラブクロム×窪塚愛流「髪が綺麗になる。ボクらはこうも、しあわせになる。」篇 ―

2025年10月20日(月)より、ラブクロム公式サイト、ラブクロム公式YouTube等で公開。

― 新CM「髪が綺麗になる。ボクらはこうも、しあわせになる。」篇 ストーリーボード ―

【 Profile 】

窪塚愛流 / Actor

2003年生まれ。2018年の映画「泣き虫しょったんの奇跡」で俳優デビュー。2021年から本格的に俳優活動を開始。2024年には映画『ハピネス』で初主演。最近の出演作にドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』、TBS日曜劇場『御上先生』、映画『恋を知らない僕たちは』など。昨年は初舞台『ボクの穴、彼の穴。W』にも出演。

3月5日には1st写真集「Lila」を発売。

■ホリデーを彩るスペシャルギフトBOXが登場

ラブクロムのホリデーギフトBOX<全４種>を、2025年11月5日(水)より発売いたします。

今回登場するギフトBOXは、ブランドを象徴するヘアコーム「ツキ(TSUKI)」と、コームとの相性を考えて開発された美容液トリートメントや、全身にマルチ使いができるヘアオイルがセットに。赤リボンをあしらったギフトBOXは、ホリデーシーズンを華やかに彩ります。

ラブクロムのホリデーギフトBOX <全４種>は、2025年11月5日(水)より、ラブクロム直営店舗およびラブクロム公式ストア、ラブクロム一部取扱い店舗にて販売開始いたします。

■製品情報

製品名：ラブクロム ビューティヘアキット INBATHツキ

価格：11,000円(税込)

発売日：2025年11月5日(水)

販売場所：ラブクロム直営店舗および公式オンラインストアにて発売、ラブクロム一部取扱店舗にて順次販売開始

製品名：ラブクロム ビューティヘアキット K24GPツキ

価格：18,150円(税込)

発売日：2025年11月5日(水)

販売場所：ラブクロム直営店舗および公式オンラインストアにて発売、ラブクロム一部取扱店舗にて順次販売開始

製品名：ラブクロム PGツキプレミアムブラック

ケース付きBOX

価格：7,150円(税込)

発売日：2025年11月5日(水)

販売場所：ラブクロム直営店舗および公式オンラインストアにて発売、ラブクロム一部取扱店舗にて順次販売開始

製品名：ラブクロム K24GPツキゴールド ケース付きBOX

価格：13,200円(税込)

発売日：2025年11月5日(水)

販売場所：ラブクロム直営店舗および公式オンラインストアにて発売、ラブクロム一部取扱店舗にて順次販売開始

■LOVECHROME(R)（ラブクロム）とは

2011年より美容師をはじめ美髪を求めるプロフェッショナルに支持を受ける美髪コーム。

特殊加工（JP CHROME-TECH(R)）による極めてなめらかな表面により摩擦を抑え、静電気を吸着拡散。髪をやさしく解きほぐします。また、刃の先端は球状で頭皮へのダメージを削減。髪にも頭皮にもやさしい美髪道具として多くのご支持を頂いています。

【LOVECHROME<ラブクロム> 公式HP/SNS】

公式HP：https://www.lovechrome.jp/

Instagram：@lovechrome_tokyo（https://www.instagram.com/lovechrome_tokyo/）

Facebook：lovechrome.jp（https://www.facebook.com/lovechrome.jp/）

【会社概要】

会社名：株式会社YC・Primarily（ワイシー・プライマリー）

本社：〒107-0062 東京都港区南青山4-17-2 YC.P building