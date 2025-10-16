SPOTV NOW、オーストラリア Aリーグ メン 2025/26 のライブ配信が決定！

株式会社SPOTV JAPAN

株式会社SPOTV JAPAN（本社：東京都港区）が運営するスポーツ動画配信サービス「SPOTV NOW（スポティービーナウ）」は、2025年10月17日より開幕するオーストラリア男子サッカーリーグ 「Aリーグ メン 2025/26シーズン」 の試合を配信することが決定しました。

アジア・オセアニアを代表するリーグがSPOTV NOWに登場！

オーストラリア国内最高峰の男子プロサッカーリーグ「Aリーグ メン」は、世界各国から実力派選手が集結する国際的なリーグとして注目を集めています。

今季も、日本、ブラジル、スペインなど、サッカー強豪国出身のスター選手たちが参戦し、世界レベルの熱戦が繰り広げられます。

◆注目の日本人選手

酒井 宏樹（オークランドFC、元日本代表DF／豊富な経験とリーダーシップで守備陣を統率）

石毛 秀樹（ウェリントン・フェニックスFC、MF／テクニカルなプレーと高い戦術理解力を武器に攻撃を牽引）

長澤 和輝（ウェリントン・フェニックスFC、元日本代表MF／攻守にバランスの取れたプレースタイルで中盤を支配）

水沼 宏太（ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ、元日本代表FW／鋭いクロスと献身的な動きでチームに活力を与える）

金森 健志（メルボルン・シティFC、FW／スピードと突破力を活かした攻撃が魅力）

◆海外スター選手

ドウグラス・コスタ（シドニーFC、元ブラジル代表／ユヴェントス、バイエルン・ミュンヘンなどで活躍）

フアン・マタ（メルボルン・ヴィクトリーFC、元スペイン代表／マンチェスター・ユナイテッドやチェルシーでプレー）

ワールドクラスの技術を誇る海外勢と、日本を代表する実力派選手たちの競演が、Aリーグの魅力をさらに高めます。

■配信について

オーストラリアのプロリーグ「Aリーグ メン 2025/26シーズン」を2025年10月17日（金）の開幕節より、SPOTV NOWで試合を配信予定です。毎節1試合はライブ配信、さらに毎節注目試合は、ハイライト等も提供予定。視聴可能な試合や配信日程などの詳細については、今後SPOTV NOWサービス内で順次お知らせしてまいります。

・ライブや見逃し配信は有料会員登録で視聴可能

・試合ハイライト等は無料会員登録で見放題

無料会員登録はこちら :https://www.spotvnow.jp/intro?utm_source=release&utm_medium=text&utm_campaign=direct_spotvnow

■Aリーグ メン SPOTV NOW ライブ配信予定試合（日本時間）

《開幕節》

・10/18（土）17:35 KO

メルボルン・ヴィクトリー（フアン・マタ所属） vs オークランド（酒井宏樹所属）

《第2節》

・10/25（土）13:00 KO

オークランド（酒井宏樹所属） vs ウェスタン・シドニー

《第3節》

・11/1（土）15:00 KO

ニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツ（水沼宏太所属） vs シドニーFC（ドウグラス・コスタ、上條航所属）

※配信予定、日程は変更となる場合がございます。あらかじめご了承下さい。

■SPOTV NOW（スポティービーナウ）とは

アプリ（スマートフォン/タブレット）やWebブラウザ（PC）を通して、クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）や、カリム・ベンゼマ（アル・イテハド）、ポルトガルの天才ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）らスーパースターが活躍するロシュン・サウジ・リーグや、ドジャース所属の大谷翔平選手や山本由伸選手、カブス所属の鈴木誠也選手、今永昇太選手など、日本人選手が出場する試合を中心にMLB（メジャーリーグ）の試合を毎日最大８試合ライブ配信（日本語実況解説付きは最大４試合）しているサービスです。

また、ライブを見逃してしまった試合も、見逃し視聴やハイライトで視聴が可能です。

なお、サウジリーグやMLBのライブ配信、見逃し配信を除く試合ハイライトや日本人選手ダイジェスト映像などのコンテンツは、SPOTV NOWの無料会員登録をしていただければどなたでも無料で視聴いただけます。

各試合のライブ配信を視聴するには無料会員登録後に、有料会員への登録が必要となります。

