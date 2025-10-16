『未来は、きっと、もっと、やさしく　あたたかい』神戸発、発達障害の子育て経験を活かした女性のための個室サロン「クリスタリア -crystalia-」が10月20日オープン

crystalia

神戸市中央区に、心にそよ風とエールを送る新しいセラピーサロン「クリスタリア -crystalia-」が誕生します。アスペルガー（自閉スペクトラム症、ASD）の子育て経験を持つ女性が名もなきセラピストとして、カウンセリング・セッションを行います。公式ウェブサイト（https://garasunokutu-kobe.com）も公開。

叩いて渡る石橋よりも、自分で創った石橋を渡る

「ガラスの靴の記憶」～ Crystalia Words ～より

--セラピスト自身の実体験をもとに、

“わたしらしさ”＝ガラスの靴 として、自分の心を大切にするサロンを開設。

『完全個室』のプライベート空間だからこそ、ありのままの気持ちを安心して話すことができます。

このサロンでは、子育てや家庭、キャリア、人生のもやもやなど、幅広い悩みに対し、寄り添いながら、個別相談（カウンセリング）や、希望者には独自の章立て自己発見ワーク「ガラスの靴ワーク」、解放、澄、光、響、輝進の五つの章を心の旅のように進め、また、同じように特性児をもつ保護者の相談・交流や学びの場としてもサポートします。

一冊の書物を思わせる名刺には、ガラスフレークを散りばめて“静けさの中に光を見つける物語の始まり”という想いを形にしました。

そして、オリジナル作品 「ガラスの靴の記憶」～ Crystalia Words ～を通し、“わたし”という存在に耳を澄ませ、心にそよ風とエールを送る言葉を届けるようにしています。

【社会的な意義・地域への想い】

現代女性の悩みや、子育て・家族の問題が複雑化する中、「孤独を感じるママや女性が、もっと安心できる場をつくりたい」そんな思いからサロンをオープン。

実際の子育て経験から得た知恵と共感を生かして、女性が“自分らしく生きるための気づきの一歩”や“社会とつながる一歩”を後押しします。

【サービス案内】

・子育て・家族・自分自身の悩み相談

・アスペルガー児等の特性児育児経験に基づく実践的なアイディアの提供

（子ども向けオリジナル教材の実用新案申請を進めています）

・オリジナルメソッド「ガラスの靴ワーク」を通じた自己肯定感向上サポート

・セッションはすべて、プライベートな個室空間で安心

【店舗概要】

住所：兵庫神戸市中央区加納町2-6-21（三宮駅徒歩約10分）

営業時間：11：00～19：00（予約制／不定休）

ご予約・詳細は公式ウェブサイトへ

https://garasunokutu-kobe.com

◆10月14日～プレオープン（お問い合わせ受付スタート）

◆10月20日～グランドオープン（本格予約受付スタート）

まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

“あなた”の中にある「ガラスの靴」を見つけて行く物語の始まり--

神戸から、心に、そよ風とエールを。



『未来は、きっと、もっと、やさしく あたたかい。』