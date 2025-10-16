『未来は、きっと、もっと、やさしく あたたかい』神戸発、発達障害の子育て経験を活かした女性のための個室サロン「クリスタリア -crystalia-」が10月20日オープン
神戸市中央区に、心にそよ風とエールを送る新しいセラピーサロン「クリスタリア -crystalia-」が誕生します。アスペルガー（自閉スペクトラム症、ASD）の子育て経験を持つ女性が名もなきセラピストとして、カウンセリング・セッションを行います。公式ウェブサイト（https://garasunokutu-kobe.com）も公開。
叩いて渡る石橋よりも、自分で創った石橋を渡る
「ガラスの靴の記憶」～ Crystalia Words ～より
--セラピスト自身の実体験をもとに、
“わたしらしさ”＝ガラスの靴 として、自分の心を大切にするサロンを開設。
『完全個室』のプライベート空間だからこそ、ありのままの気持ちを安心して話すことができます。
このサロンでは、子育てや家庭、キャリア、人生のもやもやなど、幅広い悩みに対し、寄り添いながら、個別相談（カウンセリング）や、希望者には独自の章立て自己発見ワーク「ガラスの靴ワーク」、解放、澄、光、響、輝進の五つの章を心の旅のように進め、また、同じように特性児をもつ保護者の相談・交流や学びの場としてもサポートします。
一冊の書物を思わせる名刺には、ガラスフレークを散りばめて“静けさの中に光を見つける物語の始まり”という想いを形にしました。
そして、オリジナル作品 「ガラスの靴の記憶」～ Crystalia Words ～を通し、“わたし”という存在に耳を澄ませ、心にそよ風とエールを送る言葉を届けるようにしています。
【社会的な意義・地域への想い】
現代女性の悩みや、子育て・家族の問題が複雑化する中、「孤独を感じるママや女性が、もっと安心できる場をつくりたい」そんな思いからサロンをオープン。
実際の子育て経験から得た知恵と共感を生かして、女性が“自分らしく生きるための気づきの一歩”や“社会とつながる一歩”を後押しします。
【サービス案内】
・子育て・家族・自分自身の悩み相談
・アスペルガー児等の特性児育児経験に基づく実践的なアイディアの提供
（子ども向けオリジナル教材の実用新案申請を進めています）
・オリジナルメソッド「ガラスの靴ワーク」を通じた自己肯定感向上サポート
・セッションはすべて、プライベートな個室空間で安心
【店舗概要】
住所：兵庫神戸市中央区加納町2-6-21（三宮駅徒歩約10分）
営業時間：11：00～19：00（予約制／不定休）
ご予約・詳細は公式ウェブサイトへ
https://garasunokutu-kobe.com
◆10月14日～プレオープン（お問い合わせ受付スタート）
◆10月20日～グランドオープン（本格予約受付スタート）
まずはお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
“あなた”の中にある「ガラスの靴」を見つけて行く物語の始まり--
神戸から、心に、そよ風とエールを。
『未来は、きっと、もっと、やさしく あたたかい。』