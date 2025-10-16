TikTok Shopにて、公式「ヨドバシストア」が開設。ユーザーの皆さまにより信頼性の高い商品を提供し、クリエイターの皆さまにより多様なコラボレーションの機会を創出

Bytedance株式会社

TikTokアプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能「TikTok Shop（ティックトックショップ）」にて、2025年11月1日より公式「ヨドバシストア」が開設されます。TikTok Shopはヨドバシカメラ（本社：東京都新宿区、代表取締役 藤沢和則）と連携し、ヨドバシカメラが日本で培ったフルフィルメントサービスを活用し、新しい購買体験「ディスカバリーEコマース」を強化します。



TikTok Shopでは、より高品質で幅広い商品を高いコンテンツクオリティでユーザーの皆様にお届けすべく、様々な連携や取り組みを実施しています。この度のヨドバシカメラとの連携により、TikTok Shopは、ヨドバシカメラが持つ高品質なメーカーとの強固なパートナーシップを基盤として、ユーザーの皆さまには信頼性の高い商品を提供するとともに、TikTokクリエイターの皆さまには多様なコラボレーションの機会を創出します。



【ヨドバシカメラのフルフィルメントサービスについて】

ヨドバシカメラのECサイト「ヨドバシ・ドット・コム」における受注、注文処理、在庫管理、ピッキング、梱包、配送、そして場合によっては返品処理までが含まれます。今回、ヨドバシカメラとして初めてショップ・フロントをTikTok Shopに置き、「ヨドバシ・ドット・コム」のフルフィルメントサービスで培われた知見をもとに、今までにない購入体験をTikTok Shopと共に創造します。

ヨドバシカメラでは、今回の出店に際して、家電、コスメティックス、日用品などの幅広いラインアップを随時TikTok Shopにて販売を開始していきます。TikTok Shopの特性を最大限に活かせるように、自社ライブスタジオを開設し、メーカー商品のLIVEコマースやTikTok Shop向けショート動画の自社生産体制を構築しメーカーを支援します。



【TikTok Shopについて】

TikTok Shopとは、TikTokアプリ内で商品の発見から購入までをシームレスに完結できるEC機能です。ショッピング動画やLIVE配信を通じてユーザーはお気に入りのアイテムに出会い、その場で購入することができる新しい購買体験を「ディスカバリーEコマース」と位置づけています。さらに、専用タブでの商品一覧表示やアフィリエイト連携など、セラーとクリエイターの双方を支援する多彩な機能も備えています。