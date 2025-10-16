小型汚物除去機「汚物ミニ」が2025年グッドデザイン賞ベスト100を受賞

株式会社TOSEI

2025年10月15日、株式会社TOSEI（本社：東京都品川区、取締役CEO：谷嶋和夫、以下「TOSEI」）の販売するスウェーデン発のグローバルブランド、エレクトロラックス・プロフェッショナル（Electrolux Professional）製の介護現場向け小型汚物除去機「汚物ミニ」が、2025年度グッドデザイン賞（主催：日本デザイン振興会）ベスト100に選出されました。

本製品は、介護・医療現場における汚物処理という隠れた重労働を、設置性・衛生・運用の三点から再設計したデザインソリューションが高く評価されました。

日本の介護医療現場では、多くの場合家庭用洗濯機が使用されています。その中で便や尿が付着した衣類を介護スタッフが手洗いや薬剤漬け込みで処理しており、強い臭いや中腰での作業は肉体的・精神的に大きな負担となるだけでなく、感染リスクも伴います。

こうした汚物処理は、日常に溶け込んだ洗濯だからこそ忘れ去られた「隠れた重労働」となっていました。

少子高齢化の進行により介護人材の不足は深刻化し、厚労省は2040年に約57万人の不足を試算しています。 だからこそ介護職の負担軽減と職場環境の改善は急務であり、その解決策として「洗濯から環境を変える」という新たな発想のもと、汚物処理を全自動化する小型汚物除去機を開発しました。

当社では今回の受賞を契機に「汚物ミニ」の販売拡大を図るとともに、ものづくりにおけるデザインの力で介護現場の課題を解決し、より快適で安心なケア環境の実現を目指してまいります。

グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

介護現場の“隠れた重労働”を、設置性・衛生・運用の三点から再設計した点を評価した。100V・コンパクトで既存の洗濯室にそのまま置ける筐体、パンチングと正逆反転制御を組み合わせた専用ドラム＋プログラム＋専用洗剤により、手洗い・漬け置きを機内で完結する。用途を汚物除去に絞ったことで操作系とコースが明快に整理され、業務用パーツの選択はダウンタイムと廃棄を抑える。清潔感のある落ち着いた色調と無駄のないプロポーションは施設環境に馴染み、働く人の身体・心理負荷と感染リスクを同時に下げて、ケアの時間を利用者に取り戻すデザインである。

商品について

製品名

小型汚物除去機 OBUTSU mini（汚物ミニ）

製品特徴

製品仕様

本体サイズ：幅595mm 奥行681mm 高さ850mm

洗濯処理量：5.5kg

重量：100kg

給水口径：20A 排水口径40A

消費水量：133L

消費電力量：0.14kWh

定格消費電力：0.8kW

電源：単相100V

オプション：専用洗剤・洗剤自動投入機（無償レンタル可）は別途

小型汚物除去機「OBUTSU mini」の詳細について

https://www.electroluxprofessional.com/jp/laundry-systems/obutsu-mini/

エレクトロラックス・プロフェッショナルブランドサイト

https://www.electroluxprofessional.com/jp/

グッドデザイン賞とは

グッドデザイン賞は、デザインによって私たちの暮らしや社会をよりよくしていくための活動です。1957年の開始以来、シンボルマークの「Gマーク」とともに広く親しまれてきました。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを生かすことを目的に、毎年実施されています。

エレクトロラックス・プロフェッショナルについて

エレクトロラックス・プロフェッショナルは、業務用洗濯機器、厨房機器を開発・製造・販売するスウェーデン発祥のグローバルメーカー。創業100年以上の歴史を持ち、世界110カ国以上で事業展開しています。日本では医療・介護・ホテル・コインランドリー向けに省エネと省人化を両立するランドリーソリューションを提供。特に業務用洗濯機器分野では、エネルギー効率とデジタル化技術を融合した製品開発に注力し、カーボンニュートラル実現に向けた産業界の脱炭素化を支援しています。

TOSEIについて

株式会社TOSEIは1950年の創業以来、業務用クリーニング機器および真空包装機の製造・販売を手がけ、国内自社工場による高品質なものづくりと、大型洗濯機器・真空包装機での国内シェアNo.1を誇ります。2011年に世界で初めての業務用洗濯乾燥機開発・に成功。2023年12月にはエレクトロラックス・プロフェッショナルグループに加わり、2025年7月には日本法人と統合。現在はTOSEIとElectrolux Professional両ブランドで、国内外に製品を展開しています。