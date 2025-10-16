UiPath、エンタープライズ向けエージェンティックオートメーションでOpenAIと協業

UiPath株式会社

本資料は、米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：UiPath Collaborates with OpenAI on Enterprise Agentic Automation(https://www.uipath.com/newsroom/uipath-collaborates-with-openai-on-enterprise-agentic-automation)

米国ラスベガスおよびニューヨーク発 2025年9月30日― エージェンティックオートメーション(https://www.uipath.com/ja/platform/agentic-automation)のグローバルリーダーである米UiPath（ユーアイパス、NYSE：PATH）は、本日、OpenAIと協業し、OpenAIの最先端モデルを企業のお客様のワークフローと統合するChatGPTコネクタを開発することを発表しました。ChatGPTコネクタは、UiPathのエンタープライズ向けオーケストレーションにより支えられ、エージェンティックAIの導入による価値創出と投資対効果（ROI）の向上を迅速に実現することを目指しています。UiPathのクラス最高水準のエージェンティックオートメーション機能、OpenAIのモデルおよびAPIを活用することで、AIエージェント(https://www.uipath.com/ja/ai/ai-agents)の開発・展開が簡素化され、ユーザーは基盤となるインフラの複雑さに煩わされることなくビジネス目標に集中できるようになります。また、プロセス担当者がAIエージェントを信頼できるようになります。

OpenAIのモデルはすでにUiPathのエージェントを支えており、その中にはUiPath Agent Builder(https://www.uipath.com/product/agent-builder)で利用できる最新のGPT-5アップデートも含まれています。UiPathとOpenAIは共同で、エージェンティックオートメーションにおけるコンピューター・ユース・モデルの活用に関するベンチマークを作成しています。この新しいベンチマークにより、様々なAIモデルがコンピューターシステムとどのように連携するかを簡単に評価・比較できるようになります。また、エージェントの能力を詳細にテストできるほか、柔軟かつ拡張可能なフレームワークも提供します。このフレームワークは、実際の企業シナリオに特化して設計されており、エージェントの進化に応じて新たなシナリオを追加することも可能です。

UiPath Maestroは、UiPath、OpenAI、その他のサードパーティのAIエージェントを業務プロセス上でオーケストレーションし、エンタープライズ向けの大規模アクションモデル（LAM）の可能性を引き出します。プロセス担当者は、UiPath Maestroの単一の操作画面から業務プロセスを構築・管理・最適化でき、タスクに応じて適切なエージェントを利用できるため、エージェンティックオートメーションの活用を加速することができます。

さらに、UiPathはMCP統合を通じて、ChatGPTユーザーに自動化機能を提供します。ユーザーは、ChatGPT Enterprise内で、利用可能な無人オートメーション、APIワークフロー、自律型エージェント、Maestroワークフローを直接確認できます。より多くの組織がChatGPTを導入する中、UiPathはエンタープライズ向けのエージェンティックオートメーションとオーケストレーションと組み合わせることで、AIオートメーション(https://www.uipath.com/automation/ai-automation)の取り組みを加速させることができます。

UiPath最高製品責任者のグラハム・シェルドン（Graham Sheldon）は次のように述べています。

「UiPath のプラットフォームは、企業のエージェンティックトランスフォーメーションのあらゆる段階を支援します。重要かつ反復的なプロセスの特定から、AIエージェントの構築、ワークフローのオーケストレーションに至るまで、私たちはお客様がエージェンティックAI(https://www.uipath.com/automation/ai-automation)の取り組みから成果とROIが得られるよう支援することに注力しています。ChatGPTの人気と業界をリードするモデルに、UiPathのプラットフォームの豊富な機能が加わることで、私たちが共に支援する多くの企業にとって理想的な選択肢となります」

OpenAIにて最高商務責任者を務めるGiancarlo “GC” Lionetti氏は次のように述べています。

「私たちは、企業向けのコンピューター・ユース・エージェントの開発を迅速に進めており、評価を通じて進捗を測り、より高い基準を設定しています。UiPathとの協業により、エンタープライズ向けの評価を提供し、業界のさらなる発展を後押しすることができます」

