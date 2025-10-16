UiPath、NVIDIAとの協業により、機密性の高いワークフロー向けに信頼性の高いエージェンティックオートメーションを提供

UiPath株式会社

本資料は、米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：UiPath Delivers Trusted Agentic Automation for Sensitive Workflows with NVIDIA(https://www.uipath.com/newsroom/uipath-and-nvidia-collaborate-to-deliver-trusted-agentic-automation-for-sensitiv-workflows)

米国ラスベガスおよびニューヨーク発 2025年9月30日 ― エージェンティックオートメーション(https://www.uipath.com/platform/agentic-automation)のグローバルリーダーである米UiPath（ユーアイパス、NYSE：PATH）は本日、企業のお客様が不正検知や医療分野におけるケアマネジメントなど、信頼性が求められる場面で、既存の自動化ワークフローをAI機能で強化できるよう支援するため、NVIDIAとの協業を発表しました。UiPathのエージェンティックオートメーションの専門知識と、NVIDIAのオープンNemotronモデルをNVIDIA NIMと組み合わせることで、組織は自然言語処理、画像認識、予測分析などのエンタープライズ対応AIモデルをマイクロサービスとして迅速かつ容易に展開できます。これにより、機密性の高いワークフローにおけるエージェンティックAI(https://www.uipath.com/ja/ai/ai-agents)の導入とエージェンティックオートメーションの推進を、効率的かつ正確に、さらに大規模に実現できます。

この協業の重要な側面は、UiPathとNVIDIA NIM(https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/products/nim-microservices/) およびNVIDIA Nemotron(https://www.nvidia.com/en-us/ai-data-science/foundation-models/nemotron/)を接続するIntegration Service Connectorの導入です。このコネクターにより、企業はNVIDIA NIMを活用して、生成AI機能をアプリケーションやサービスにシームレスかつ迅速に統合できるようになり、自動化の取り組みにおけるパフォーマンスと機能をさらに向上させることができます。また、この協業により、機密性の高いユースケースを扱う顧客でも、エージェント、ロボット、人間の専門家を活用したエンド・ツー・エンドの業務プロセスを、信頼性の高い環境下で自動化することが可能になります。

Integration Service Connectorに加え、UiPathはエージェンティックオートメーション全体にわたる新たな可能性を模索しています。具体的には、AI搭載のエージェントをより効果的に連携させるエージェンティックオーケストレーションの高度化、UiPathの自動化技術とカスタマイズ可能なオープンソースのNVIDIA Nemotronモデルおよび高速計算機能を組み合わせた差別化されたエージェントの開発、さらにこれらの機能をオンプレミス環境やエアギャップ環境にも拡張し、規制の厳しい業界においてAIを安全かつ大規模に導入できるよう支援することなどが挙げられます。

UiPath最高製品責任者のグラハム・シェルドン（Graham Sheldon）は次のように述べています。

「不正検知や医療分野のワークフローなど、機密性の高いプロセスには、強力かつ信頼性の高いAIが求められます。NVIDIA NIMモデルをUiPath Platformに直接統合することで、お客様は自社で運用するAIモデルをエンタープライズ向けのガバナンスのもとで展開・オーケストレーションできるようになります。つまり、実際のビジネス成果をもたらすために必要な管理体制、透明性、そして確信を持って、最も重要な業務プロセスにAIを導入することが可能になります」

NVIDIAにてエンタープライズ生成AIソフトウェア担当シニアディレクターを務めるJoey Conway氏は次のように述べています。

「企業は、複雑で独自性の高い業務に対して、安全かつ信頼性の高い成果をもたらすAIを求めています。NVIDIAのオープンNemotronモデルとNIMマイクロサービスを活用することで、UiPathはAIエージェントによる高度な自動化を迅速に開発・展開でき、規制の厳しい環境下でも複雑なユースケースに対応することが可能になります」

UiPathのパートナーエコシステムに関する詳細は、www.uipath.com/ja/partners(https://www.uipath.com/ja/partners) をご覧ください。

UiPath社について

UiPath（NYSE： PATH）は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーとして、企業がAIエージェントの可能性を最大限に活かし、複雑なビジネスプロセスを自律的に実行・最適化できるよう支援しています。UiPath Platform(TM)は、コントロールされたエージェントと開発の柔軟性、そしてシームレスな統合を独自に組み合わせることで、組織がエージェンティックオートメーションを安全かつ自信を持って推進できるよう支援します。セキュリティ、ガバナンス、相互運用性を重視するUiPathは、自動化によりAIの可能性が最大限になり、業界に革命を起こす未来へと進んでいく企業をサポートしています。詳細については、www.uipath.com/ja(http://www.uipath.com/ja)をご覧ください。

