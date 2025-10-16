UiPath、Google Geminiのモデルを活用した音声エージェントでエージェンティックオートメーションを最適化

UiPath株式会社

本資料は、米国で発表されたプレスリリースの抄訳版です。

米国リリース原文：UiPath Simplifies Agentic Automation with Voice Agents with Google’s Gemini Models(https://www.uipath.com/newsroom/uipath-simplifies-agentic-automation-with-voice-agents-with-google-gemini-models)

米国ラスベガスおよびニューヨーク発 2025年9月30日 ― エージェンティックオートメーション(https://www.uipath.com/platform/agentic-automation)のグローバルリーダーである米UiPath（ユーアイパス、NYSE：PATH）は本日、Google Geminiのモデルを活用して音声対話が可能になったUiPath Conversational Agentをリリースしたことを発表しました。これにより、UiPathのお客様は複雑なコーディングや手作業の必要もなく、エージェンティックオートメーションをビジネスプロセスに迅速かつシームレスに組み込むことができます。

AIエージェントとのテキストベースでの対話は、複雑なデータセットの分析やドキュメントの洗練、正式なコミュニケーションでのドキュメント作成など、精度が求められるタスクには効果的ですが、即興的な会話や現実世界での動的なやり取りに適用するには難しい場合もあります。音声対話では、テキストベースのやり取りでは実現できない文脈上の手がかりや、微妙なコミュニケーションのニュアンス、協調的な問題解決能力を提供します。AIエージェントが音声コミュニケーションを活用することで、予測不能で自由度の高いタスクの処理がより効果的になります。また、AIエージェントの普及に伴い、音声対話は自然なコミュニケーション手段として定着していくと考えられます。

Google CloudのVertex AIプラットフォームを活用することで、UiPathは自然言語の音声を通じて自動化を起動し、構築し、管理できるようになります。本機能は、コードを書く開発者や自動化ワークフローを構築するプロセス所有者と同等の文脈認識能力とエンタープライズ向けの実行力を備えており、会話型エージェントには、高い自動音声認識（ASR）精度が備わっているほか、多言語サポート、適切なツールの選択を可能にする信頼性の高いファンクションコーリング、リアルタイム処理における低遅延を実現します。また、感情認識型の対話や、特定の入力に対して無視するか応答するかをモデルが判断するプロアクティブオーディオといった高度な機能も搭載し、AIエージェントが自然な音声で人とやり取りする能力を一段と高めています。

UiPath最高製品責任者のグラハム・シェルドン（Graham Sheldon）は次のように述べています。

「音声は最も自然なコミュニケーション手段であり、今や最も自然な自動化の手段とも言えます。Google CloudのVertex AIとGeminiのモデルをUiPath Platformに統合することで、リアルタイムの音声によって自動化を起動し、オーケストレーションできるようになります。これにより、エージェンティックAIはより直感的で身近なものとなり、日常業務の流れの中でよりインパクトのある存在となるでしょう」

Google CloudにてVertex AIプロダクトマネジメント担当バイスプレジデントを務めるMichael Gerstenhaber氏は、次のように述べています。

「生成AIの第一波では、個人の生産性向上に焦点を当てていましたが、次の波では中核的なビジネスプロセスの変革が注目されています。Google CloudのVertex AIでは、UiPathのようなパートナー企業がこの変革の最前線に立ち、当社のGeminiモデルを活用して人間の言語を複雑な自動化ワークフローに直接変換するエージェントを構築しています」

UiPathとGoogle Cloudのパートナーシップ

UiPathは、Google Cloud Marketplaceで提供されており、Google Cloudのお客様は業界をリードするUiPath Platform(TM)をMarketplaceで購入し、Google Cloudインフラストラクチャ上で自動化の取り組みを確実に展開し拡張することができます。現在、UiPath StudioとUiPathの自動化はGoogle Cloud上に数分で導入可能です。UiPathはGoogle Cloudとのパートナーシップを拡大し、Google Workspaceのビジネスコラボレーション製品を通じてお客様のAIを活用した自動化の取り組みを支援しています。

UiPath社について

UiPath（NYSE：PATH）は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーとして、企業がAIエージェントの可能性を最大限に活かし、複雑なビジネスプロセスを自律的に実行・最適化できるよう支援しています。UiPath Platform(TM)は、コントロールされたエージェントと開発の柔軟性、そしてシームレスな統合を独自に組み合わせることで、組織がエージェンティックオートメーションを安全かつ自信を持って推進できるよう支援します。セキュリティ、ガバナンス、相互運用性を重視するUiPathは、自動化によりAIの可能性が最大限になり、業界に革命を起こす未来へと進んでいく企業をサポートしています。詳細については、www.uipath.com/ja(http://www.uipath.com/ja)をご覧ください。

