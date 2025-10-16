UiPath、エージェントと自動化を容易に開発できる統合開発環境を機能拡充

UiPath株式会社

エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーであるUiPath株式会社（本社：東京都千代田区、会長CEO：長谷川 康一、以下「UiPath」）は、本日、UiPath Platform for agentic automation において、さまざまな機能を拡充したことを発表しました。エージェントと自動化を容易に開発できる統合開発環境により、エージェンティックオートメーションを迅速に展開できるエコシステムが実現します。

エージェントと自動化を容易に開発できる統合開発環境

UiPath Agentsの導入により、ローコード、会話型、そしてプロコードといった開発手法全般にわたり、エージェントを構築し統合するための新たな選択肢を提供します。UiPathのAI Agent Builder(https://www.uipath.com/product/agent-builder)により、開発チームは新しいビジュアルキャンバスでデバッグが容易になるほか、自動最適化機能で品質を向上させ、再利用可能なテンプレートで本番環境への展開を迅速化できます。新しいConversational Agentsは、Teams、Slack、Copilotへと連携範囲が拡大し、音声、デスクトップトリガー、そして人間への引き継ぎにも新たに対応したことで、より自然で柔軟なやり取りが可能になります。また、開発者向けにはCoded Agentsを発表します。同エージェントは、外部サービスへの接続が可能なMCPプラグインをサポートし、安全に実験するためのLabs Sandboxを装備、そしてより統一されたランタイムの実現に向けStudio Webとも統合されています。

さらにUiPathは、自然言語とエンド・ツー・エンドのAPIワークフローを用いて自動化へのアクセスを簡素化し、構築を加速させるUiPath ScreenplayおよびAPI Workflowsを発表します。業界をリードするUiPathのRPAと、大規模言語モデル（LLM）と大規模アクションモデル（LAM）を有するAPIを融合させたこれらの新ツールは、あらゆる従業員や組織の開発障壁を低減して簡素化し、エージェントと自動化の構築にかかる時間とコストを削減します。

UiPathの新機能と、それがエージェンティックオートメーションの時代における組織の成功にいかに貢献するかについては、www.uipath.com/ja/platform/agentic-automation(https://www.uipath.com/ja/platform/agentic-automation) をご覧ください。

UiPath社について

UiPath（NYSE： PATH）は、エージェンティックオートメーションのグローバルリーダーとして、企業がAIエージェントの可能性を最大限に活かし、複雑なビジネスプロセスを自律的に実行・最適化できるよう支援しています。UiPath Platform(TM)は、コントロールされたエージェントと開発の柔軟性、そしてシームレスな統合を独自に組み合わせることで、組織がエージェンティックオートメーションを安全かつ自信を持って推進できるよう支援します。セキュリティ、ガバナンス、相互運用性を重視するUiPathは、自動化によりAIの可能性が最大限になり、業界に革命を起こす未来へと進んでいく企業をサポートしています。詳細については、www.uipath.com/ja(http://www.uipath.com/ja) をご覧ください。

UiPathはUiPath社の米国およびその他の国における商標です。また、すべての製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。これらの名称、商標およびブランドの使用は、承認を意味するものではありません。