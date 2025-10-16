『岐阜の顔』に選出。余暇プロダクトEC のYOCABITO、地方創生メディアが選ぶ「岐阜を代表する企業100 選」入り
余暇プロダクト（アウトドア/ スポーツ/ トレーニング/ レジャーブランド）をEC 事業にて展開している株式会社YOCABITO は、このたび、株式会社IOBI が運営する地方創生メディア「Made In Local」が選定する「岐阜を代表する企業100 選」に選出されました。
「地域を代表する企業100 選」とは
地方創生メディア『Made In Local』が運営する、企業のブランド認証制度です。
この認証は、単なる「地域貢献」ではなく、その活動を目に見える形で評価・証明するために作られました。
技術や文化、SDGs 推進などで地域に貢献し、雇用創出や地域住民からの支持といった厳しい審査基準をクリアした、各地域でわずか100 社だけが選ばれております。
⇒YOCABITO 掲載ページはコチラ(https://madeinlocal.jp/category/companies/gifu011)
■事業の特徴
国内宛EC 販売が強く、主要EC モールの受賞歴を多数持つ独立系EC 専業事業者です。
EC 業務のすべてを自社開発した基幹システム上でインハウスにて実施するオペレーション体制を整えています。
余暇を充実させるアクティブジャンル（フィットネス・スポーツ・アウトドア）に柱となる自社ブランドを擁し、商品の企画・開発力に強みを有しているSPA 企業です。
社員の半数以上が女性、20 ～ 30 代は3 分の2 を占め、年齢や性別に関係なく成果を公平に評価し、ママさん・20 代女性のリーダーが多く活躍しています。
■YOCABITO 理念
お客様の「記憶に残る余暇」を創造することが
我々の使命であり、喜びです。
コロナ以降、「小さな余暇時間」が増えたことにより、その時間の多くがスマホを中心としたデジタルコンテンツの消費にあてられる傾向にあります。
一方、体を動かし、健康的に過ごした家族や仲間との余暇は、いつまでも人生の記憶に残ってくれます。
当社はともすると敷居が高く感じられる「スポーツ」「トレーニング」「アウトドア」などのアクティブなジャンルを、もっと身近に、もっと簡単にお客様に楽しんでいただくための商品を製造販売してきた、EC 業界のリーディングカンパニーです。
お客様のウェルネスをサポートし、「記憶に残る余暇」を創造する。
今後もその役割は一層強く求められるものになるでしょう。
【会社名】株式会社YOCABITO
【代表取締役社長】菅野 祐介
【所在地】〒500-8842 岐阜県岐阜市金町4丁目30 明治安田生命岐阜金町ビル6階
【設立】2008年7月24日
【事業内容】余暇を充実させるプロダクトの企画・販売
【会社HP】https://corp.yocabito.co.jp/
【お問い合わせ先】
info@yocabito.co.jp（広報担当 / メディア・商品関連）
y_recruit@yocabito.co.jp（採用担当 / 採用関連）
■自社プライベートブランド 公式インスタグラム
https://www.instagram.com/yocabito_official/
https://www.instagram.com/quickcamp.jp/
https://www.instagram.com/leadingedge.jp/
https://www.instagram.com/leadingedge_sports.jp/
私たちと一緒に未来を創るメンバーを募集しています。
募集職種公開中となりますので以下より採用ページをご覧ください。
採用ページTOP :
https://corp.yocabito.co.jp/recruit/