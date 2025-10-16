ジーネクスト、「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2025 in 東京（第26回）」ブース出展のお知らせ

株式会社ジーネクスト

株式会社ジーネクスト（本社：東京都千代田区、代表取締役：村田 実、証券コード：4179、以下「ジーネクスト」）は、2025年11月13日(木)・14日 (金) にサンシャインシティ・文化会館ビルで開催される「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2025 in 東京」にブース出展いたします。

「コールセンター/CRM デモ&コンファレンス in 東京 」とは

「コールセンター/CRM デモ＆コンファレンス in 東京」は、コンタクトセンター業界唯一かつ最大のビジネスイベントで、今年で26回目を迎えます。これまで多くのコンタクトセンター関係者が来場し、業界におけるリーディングカンパニーや有識者が登壇され、展示会においてはCRMをはじめとする顧客管理システムやチャットボット、FAQなど多くのソリューション、サービスベンダーが出展しています。

この度、ジーネクストも昨年に続きブース出展することとなりましたのでお知らせします。

ジーネクストが提供するステークホルダーDXプラットフォーム「Discoveriez」および、生成AI型DXプラットフォーム「Discoveriez AI」に加え、SRM Design Lab等、ご来場者様の課題解決に向けたソリューションをご紹介します。

開催概要

名称：コールセンター/CRM デモ&コンファレンス 2025 in 東京 (第26回)

日時：2025年11月13日(木)・14日(金) 10:00～17:30

会場：サンシャインシティ・文化会館ビル

〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-1-1

主催：株式会社リックテレコム 月刊コールセンタージャパン

インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

ブース場所：3A-13

Webサイト：https://www.callcenter-japan.com/tokyo/

※ご来場には、展示会の公式サイトからの事前登録が必要です。

ジーネクストについて

ジーネクストは創業以来、顧客対応のDX化を促進し、顧客体験の一貫性をご支援しております。企業をとりまく各ステークホルダーに対して適切なタイミングで情報を共有・利活用できる仕組みを構築し、現場と経営が同時にイノベーションを起こすプラットフォームを構築・提供するリーディングカンパニーを目指しています。

＜ステークホルダーDXプラットフォーム「Discoveriez」について＞

「Discoveriez」は、マルチチャネル情報統合による*VOCの一元化や適切な情報共有を実現するクラウド型のステークホルダーDXプラットフォームです。

「顧客の声」から経営課題を設定でき、全社で統一された危機管理・品質管理ができます。

*VOC：「Voice of the Customer」の略語であり、指摘・要望・お褒め等の顧客の声のこと。

＜生成AI型DXプラットフォーム「Discoveriez AI」について＞

「Discoveriez AI」は、A.I.(Artificial Intelligence、人工知能)を通じて、人間が行う作業を円滑かつ正確にサポートすることにより、顧客対応業務の現場で生成AIによりDX化を推進し、顧客対応の時間短縮および顧客データの正確な管理を実現し、人材活用を最適化するサービスです。問い合わせ窓口の最適化、人的リソースの削減と最適化、顧客データの正確な管理・改善を実現します。

従来の自動化ソリューションよりも、より人間に寄り添った問題提起、課題解決を実現することができます。

＜「SRM Design Lab」について＞

「SRM Design Lab」は、顧客をはじめとしたステークホルダーの皆様と共に考えることで、顧客価値(カスタマーバリュー)の創造につなげる共創型の取り組みであり、各業種・業界とのステークホルダーの対話の創出、顧客価値を共創します。

【株式会社ジーネクストの概要】

本社所在地 ：東京都千代田区平河町2-8-9 HB平河町ビル3F

代表者 ：代表取締役 村田 実

設立 ：2001年7月

ウェブサイト ：https://www.gnext.co.jp/

サービスサイト：https://discoveriez.jp/

◇製品に関するお問い合わせ先

株式会社ジーネクスト 担当：酒井・清澤

E-mail：info-ir@gnext.co.jp