【第4期おおきにアンバサダー募集開始！】”おおきに”広めて日本中を元気に！おおきに商店が頑張るあなたを応援します！

株式会社おおきに商店

“おおきに”という感謝と思いやりの言葉を積極的に広めてくれる方へ

エントリー費のサポートや活動資金の提供などを通して、

各活動を応援する“おおきにアンバサダープロジェクト”ご好評の声にお応えし、今年も募集を開始いたします！

第4回目の募集となる今回も、プロ・アマチュア・年齢・経験問わず様々な分野で頑張る方を対象に募集いたします。

スポーツやアートの分野で頑張る方はもちろん、将棋やブログの執筆、フードファイトまで!?

活動ジャンルに名が付けられるならなんでもOK！

「大阪をもっと元気に！もっとおおきに！」の合言葉に賛同・共感していただける方、

“おおきに”を広めて周囲を元気にしたい！という熱いお気持ちをお持ちの方！

是非ご応募をお待ちしております！

●応募締切

11月12日（水）23:59まで

●活動期間

2026年1月開始予定、期間は1年間（2026年12月末まで）

●応募資格

全国から大募集！

日本中に感謝の言葉“おおきに”を広めましょう！

下記の条件すべてを満たす方が対象です

・「感謝と思いやりを広めて、街や地域に笑顔を増やしたい」という想いに共感してくれる方

・私たちの想いを広める活動を積極的に行ってくれる方

・弊社から特別な要望があった場合はご対応いただける方

・Instagramのアカウントを利用しており公開アカウントの方

・ご自身のInstagramで月1回以上”おおきに”を発信できる方

・アンバサダーとして公開した写真を弊社が広告等に使用することに許諾いただける方

●応募概要

【募集定員】

30~40組 予定

活動ジャンルごとに募集定員あり プロ・アマチュア・年齢・経験は不問！

【募集対象】

「周りに笑顔を増やしたい」という想いに共感し、「おおきに」を広める行動を起こす事が可能で

何か一つでも取り組んでいる活動がある方

※スポーツ・アート以外でも、活動に名前が付けられるものであれば何でも対象です！

詳しくは応募要項をご覧ください

【応募要項】

https://shouten.ookini.jp/pdf/an_recruitment_2026.pdf

【応募フォーム】

個人での応募はこちら

https://form.run/@ambassador2026entry

家族・兄弟・団体やチームでの応募はこちら

https://form.run/@ambassador2026entryGR

あなたのご応募をお待ちしております！