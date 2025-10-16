映画やゲームで大人気の名銃を ”M-LOK化” で魅せる！「KRISS VECTOR M-LOKパネル」2025年11月中旬新発売。クリスベクター愛好家、待望のカスタムパーツが遂に登場！
操作性・拡張性・美観。その全てをこのパーツに！
KRISS VECTOR（クリスベクター） に合わせた形状設計と M-LOK 規格対応を融合した“専用サイドパネル”。 拡張性を飛躍的に高めながら、純正ボディと調和する自然なラインを実現。 電動ガン／ガスブローバックガン両対応で、幅広いユーザーに応えるカスタムパーツです。
発売予定日：2025年11月中旬
商品名 ：KRYTAC KRISS VECTOR M-LOKパネル
価格：3,800円（税抜）
”M-LOK” とは？
アメリカの銃器メーカー「MAGPUL」が開発した、ハンドガードなどにアクセサリーを取り付けるための拡張レールシステムです。
長方形のスロットが特徴で、専用のボルトとナットを使って、ドットサイトやグリップ、ライトなどのアクセサリーを軽量かつ頑丈に取り付けられます。
M-LOKはよりシンプルで耐久性が高く近年主流になっています。
M-LOKパネルで更なるアップグレード、ベクターをかっこよくカスタマイズ！
KRISS VECTOR専用設計
電動ガン・ガスブローバック両対応 のユニバーサル設計。
高精度アルミ切削 による高剛性と軽量化の両立。
パネル先端部の角度を VECTOR ボディの曲線に合わせ、純正ラインとの自然な融合を実現。
既存のサイドマウントレイルを交換するだけで、M-LOK規格アクセサリーの自由な拡張が可能になります。
M-LOKアクセサリーを自由に装着できる
このパネルを装着することで、KRISS VECTORにM-LOK規格のライト、レールセクションなどを直接取り付けできます。
これにより、装備スタイルや射撃姿勢に合わせて自由にカスタマイズが可能になります。
取付精度が高いため、照準補助機器やライトを取り付けてもズレが生じにくく、実射時の安定性が向上します。
KRISS VECTORを実用的に拡張する確かなカスタム
このM-LOKパネルを取り付けることで、M-LOK規格アクセサリーを直接装着できます。
純正レイルを交換するだけで取付け作業が完了し、工具も一般的な六角レンチのみで対応可能です。
CNC加工による精密な仕上げとアルミ素材の高い剛性により、使用時のブレやガタつきを防止。
見た目の統一感を保ちながら、耐久性と実用性を両立しています。
2025年11月中旬発売予定。
KRISS VECTORをより機能的にカスタムしたいユーザーに最適なアップグレードパーツです。
”KRISS VECTOR” とは…
アメリカ合衆国のクリスUSA社が開発したサブマシンガン。
V字機構で反動を下方へ逃がし、射撃姿勢で反動を大幅に抑制することに成功。
アメリカ軍など様々な特殊部隊で採用されています。
その他 ”KRISS VECTOR”をアップグレードするカスタムパーツが豊富に！
KRISS VECTOR ストライク レイルシステム
14,800円（税抜）
https://laylax.com/products/laylax-430
圧倒的な威圧感を放つスタイルに変貌させるレイルシステムです!
各部のレイルはノーマルの状態から延長されたことで拡張性がアップ!
光学アイテムやフォアグリップ等のレイル用オプションパーツを装備しやすくなります。
クリスベクター ストライクアドバンスドグリップ
8,800円（税抜）
https://laylax.com/products/laylax-435
フォアグリップは握りやすさを追求した細身のスタイルを採用。
マグウェルは横方向の厚みを少なく設定し、フォアグリップを操作する腕への干渉を抑えています。
全てを組み合わせることでマッシブかつソリッドなスタイルにベクターが生まれ変わります。
クリスベクター M-LOK レイルハンドガード
11,800～19,800円（税抜）
https://laylax.com/products/laylax-443
無加工装着はもちろんのこと、当社製オプションパーツとのマッチングを前提に設計。
ストライクアドバンスドグリップ(別売り)や、直径約34mmまでのサイレンサーが同時装着可能です。
軽量で高剛性なアルミ合金を採用し、M-LOK規格に準拠した高い拡張性と機能性を誇ります。
クリスベクター カスタムマガジンキャッチ
7,800円（税抜）
https://laylax.com/products/4570189745420
電動・ガスブローバック両モデルに対応。
グリップを握った右手人差し指による操作でマガジンリリースが可能。スピーディーなマガジンチェンジが可能となり、CQB戦等では必要不可欠なアイテムとなります。最大の特徴はアームの長さ調整を可能としベストなポジションに設定でき、より操作性の向上を図ったアイテムです。
ライラクスとは？
サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。
■主要取扱ブランド
・SIG SAUER
・KRYTAC
・KRISS USA
・MECHANIX WERE
・LANCER TACTICAL
・MAGPUL
・MIDWEST INDUSTRIES
・HKarmy
■有限会社ライラクス
本社所在地：〒577-0022
大阪府東大阪市荒本新町2-36
代表者：安井 義一郎
