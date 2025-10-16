Be-A〈ベア〉史上最高峰の吸水力。多い日・夜用モデルが究極の「Pro」へ──「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」10月16日新発売

株式会社Be-A Japan

株式会社Be-A Japan（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO高橋くみ、取締役 山本未奈子、以下「Be-A Japan」）は、ブランド史上最高峰の吸水力*を実現した吸水ショーツ多い日・夜用モデル「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」を、2025年10月16日（木）公式オンラインストアにて新発売します。

「漏れ」への不安を、徹底的に解消。

2021年に発売した同商品は、Be-A〈ベア〉ブランドの中でも圧倒的な吸水量約150ml*⁵を誇ります。一般的に “最も多い”とされる2日目の平均量は約30ml～50mlですが、現在女性の約4分の1もの方が1回の周期で約140mlを超える“過多”の状態にあるといわれています。

こうした現状は、漏れの不安や不快感から、日中のパフォーマンスを下げるだけでなく、睡眠の質を著しく下げ、女性の心身へ大きな影響を与えています。



「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」は、この不安を根本から解消するために、従来の超吸水力に加え、「フィット感」と「快適性」に焦点を当て、ブランドの持つ技術を結集し進化させた「Pro」ランクです。

全方位から漏れをガード。

吸収体は全長約54cm、最大幅36cm。座っている状態の前傾姿勢やうつ伏せ寝の際に起こりがちな前モレ、後ろモレ、伝いモレまで全方位でガードします。

さらに、ヒップへの密着度を増す「ズレ防止縫製」を取り入れ、揺るぎない安心感のある穿き心地を実現しました。

私たちBe-A〈ベア〉が作りたいのは、人々の生活を変える文化。

そのための挑戦に終わりはありません。

“その日であることを忘れるくらいの快適さ”と“自分に合った心地よい選択肢”を届けるために、

Be-A〈ベア〉はこれからも、改良とイノベーションを重ねていきます。

「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」進化した3つの特長

POINT 1

どんな体勢も安心。パワーアップした漏れ防止設計。

最長54cm・最大幅36cmのロングでワイドな吸収体。液体をはじく防水布を前・横・後ろともに際ギリギリまで拡張し、前後・左右の漏れを徹底ガード。

ヒップ周りも最大36cmまで広げ、寝返りや体勢の変化にも揺るぎない安心を。

POINT 2

ヒップへの密着感UP。食い込み・ズレを抑える新設計。

身生地と吸収体の密着度を高めることで、食い込みやズレを防止。

よりヒップラインに馴染み、ごわつきにくく快適な穿き心地へ。

POINT 3

クロッチ生地を一新。驚きの吸水スピードとハイレベルな拡散力＆速乾性。

クロッチ（股部分）の生地を、より吸水性に優れた生地にアップデート。

水分を素早く吸水して拡散、乾きやすいから、肌に触れる部分はずっとサラサラ。細部までこだわりの吸収体で、全方位漏れにくい設計に。

吸収体中央に入れた隠れステッチと、ヒップ部分の逆V字ステッチが、液体を中央に集めてすばやく吸水。後漏れを防ぎます。さらに横漏れをせき止めるウィングガードと横・後ろ漏れ防止テープも付いて、長時間でも安心です。

・アンモニア98%消臭！消臭効果がグンとUP

サニタリーだけでなく尿もれにも！

吸収体には、銀イオン(Ag+)と消臭*²機能をON。

サニタリー期間の気になるニオイにアプローチし、3大悪臭(アンモニア・酢酸・イソ吉草酸)のニオイをそれぞれ89～98%消臭*³します。

抗菌防臭機能*⁴も備えているから、雑菌の繁殖によるニオイも気にならず衛生的です。

・放射率アップしたテラヘルツ加工

１秒間に１兆回振動する電磁波「テラヘルツ波」を放出する鉱石をパウダー化し、お腹に触れる生地へプリント。独自技術によって、未加工の生地との放射率の差は、従来品に比べて２倍に高まりました。

ショーツの内側に生地を重ねた「ぬくもり設計」が冷えやすいお腹を、温かく包み込みます。

・乾燥機OK！丈夫で乾きやすい生地に

スムーズに穿き回せるように、本体生地を乾きやすく丈夫な素材へとアップデート。

タンブラー乾燥も可能になり、ますます便利になりました。

・腰の内側に色糸を新設

腰の内側に、モデルごとに違う色糸を新設。たたんだままでもショーツの種類がわかるようになりました。

また、従来の品質タグを廃止し、ショーツに直接プリントしました。洗濯で取れる心配もなく、穿き心地もUP。

・穿き心地がさらにUP！

ウエストゴムを使わない折り返し仕様で食い込まず、かゆみも軽減。3cm伸ばした股上がウエストを優しく包み込みます。

ウエストと同じ折り返し仕様で、足回りのラインが洋服に響きにくい形になりました。食い込み、肌あたりのチクチク感が軽減され、さらにストレスフリーに。

・サイズ展開はさらに豊富に

「ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ」は、４Lサイズを追加し7サイズ展開に。

より幅広いニーズにお応えし、全部で11サイズを取り揃えました。

商品詳細



ベア ウルトラ ヘビー＆ナイト プロ

税込 9,020円

多い日も、長い夜も、安心してすごせる。Be-A〈ベア〉最大の吸水量 約150ml*⁵を誇る、多い日・夜用モデルが究極まで進化。吸収体は、最長54cm、最大幅36cmのロング＆ワイド仕様。

ウィングガード＋漏れ防止テープで、寝返りやうつ伏せ、どんな姿勢も全方位徹底ガードします。量が多い日の「ドッと出」も長く続く安心を。

抗菌・消臭*²加工や、お腹のぬくもり設計など、快適さと心強さを兼ね備えた、Be-A史上最高クラスの超吸収型サニタリーショーツです。

【Be-A〈ベア〉について】

「Girls Be Ambitious. 望めば変わる。人生も、世界も。」をメッセージに掲げ、女性をはじめ、すべての人の心身の健康と活躍を応援しています。

これまで不便を感じることの多かったサニタリーライフにおいて、その期間のニーズに寄り添う高い機能性を備えた新たな選択肢として、超吸収型サニタリーショーツを展開。

多様化する女性の生き方をエンパワーし、サステナブルなものづくりと消費が求められる現代社会への貢献をめざしています。

Bé-A公式オンラインストア：https://withbe-a.com

Bé-A公式Instagram：https://www.instagram.com/be_a.japan/

Bé-A公式Twitter：https://twitter.com/beajapan1

* Be-Aの現行モデルの中で、最も多量の液体を吸収し、フィット感と快適性を追求したプレミアムモデルとして。

*¹ 公的機関の第三者テストに基づく当社調べ

*² アンモニア、酢酸、イソ吉草酸について、生地を確認。

*³ Ag+抗菌防臭は吸収体2層目、消臭は5層目、抗菌防臭4・6層目に使用

*⁴ 公的検査機関による試験

*⁵ 公的検査機関による試験により算出。

株式会社Be-A Japan

本社：東京都渋谷区神宮前5丁目1番7号

代表取締役CEO：高橋くみ／取締役：山本未奈子