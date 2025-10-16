最近必須のクラウドアプリ開発を学ぶ！『TECHNICAL MASTER はじめてのAzureモダンアプリ開発入門』10/28発刊

株式会社秀和システム新社

株式会社秀和システム新社（東京都千代田区・代表取締役 津島憲豪）は、2025年10月28日（火）、新刊『TECHNICAL MASTER はじめてのAzureモダンアプリ開発入門』を発刊します。

本書は、継続的インテグレーション/ 継続的デリバリー& デプロイ(CI/CD)、コンテナ、Infrastructure as Code (IaC)、生成AIなどの技術を統合的に活用し、モダンなアプリケーション実行環境の構築・運用を体系的に解説します。また変化の激しい市場環境への適応のため、開発スピードの向上や運用効率化、さらにはセキュリティ確保が求められる現代において、最新のクラウド技術やDevSecOpsの視点を取り入れた実践的な知識を学べます。

本書の特徴は、理論だけでなくハンズオン形式で実際に手を動かしながら学べることです。生成AIを活用したアーキテクチャ構築、クラウド環境でのCI/CDパイプライン実装、コンテナ技術を用いたデプロイなど、現場で求められる実践的スキルを身につけられます。モダンアプリ開発の実践力を養い、自信を持って開発環境を構築・運用できるようになることを目的とした一冊です。

■書籍概要

書名 TECHNICAL MASTER はじめてのAzureモダンアプリ開発入門

著者 津郷晶也

定価 3,300円（税込）

発売日 2025年10月28日（火）

