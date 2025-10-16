ユアサ商事株式会社

ユアサ商事株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：田村 博之）は、タイ国バンコク市内に建設した「YUASA TRADING (THAILAND)CO.,LTD.の新社屋」において、国際的なグリーンビルディング認証制度である「LEED GOLD(R)」を取得しました。

【概要】

このたび、2024年12月に営業を開始したユアサ商事のタイ新社屋が、環境性能を評価する国際的な認証制度「LEED GOLD(R)」を取得しました。ユアサ商事では成長戦略の柱の一つである「グリーン事業」を推進しており、タイ新社屋は、ユアサ商事グループが取り扱う日本の優れた環境配慮型製品やソリューションを積極的に採用し、カーボンニュートラル社会実現に向けたモデルケース・ショールームの役割も兼ねて建設されました。

【 LEED GOLD(R) の評価について】

LEEDは、米国グリーンビルディング協会が開発・運用する敷地を含めた建物が、人や環境に考慮しているかを評価する国際的な認証システムです。ユアサ商事が認証を受けたのはLEED V4 BD+C New Construction New Constructionで、新築の建物が対象となります。特に以下の項目で高い評価を得ました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124870/table/54_1_0ccc3f00fd373ca0d043c6bd0d22e252.jpg?v=202510170155 ]

社屋建設の計画段階から、高効率空調設備の採用、太陽光発電システムの設置、節水型トイレの設置など、当社グループが取り扱う製品、ソリューションを積極的に取り入れ、エネルギー効率の最適化と再生可能エネルギーの導入に成功したことが最大の評価要因となりました。

今後、ユアサ商事グループは、タイ新社屋を拠点に東南アジア地域での「グリーン事業」をさらに加速させ持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

■会社概要

ユアサ商事株式会社｜YUASA TRADING CO., LTD.（https://www.yuasa.co.jp/ ）

所在地 ：東京都千代田区神田美土代町7 番地

代表者 ：代表取締役社長 田村 博之

設立 ：1919 年6 月25 日

事業内容：産業機器、工業機械、住設・管材・空調、建築・エクステリア、 建設機械、エネルギー

その他分野に関する製品販売やサービス提供

《本件に関するお問合せ先》

ユアサ商事株式会社 総合企画部広報グループ TEL:03-6369-1133 E-mail:souki@yuasa.co.jp