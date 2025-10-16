トヨタレンタリース大阪様がOsaka City SCを訪問。チームバスを運転するスタッフへ安全運転講習を実施

株式会社RAXUS Osaka City SC

Osaka City SCは、チームバスパートナーである株式会社トヨタレンタリース大阪様のご協力のもと、2025年10月15日、クラブ事務所にて安全運転講習を実施いたしました。

当日は、チームバスを運転するクラブスタッフに向けて、トヨタレンタリース大阪の担当者様より「安全運転に対する心構え」や「企業として大切にしている想い」についてお話しいただきました。

日々の移動を支えるチームバスの運行は、クラブにとって選手・スタッフの“命を預かる”重要な役割です。その安全意識を高めるこうした機会をいただけたことは、クラブとしても大きな財産となりました。

トヨタレンタリース大阪様は、単なるスポンサーという枠を超え、クラブの挑戦を「安全面」からも支えてくださっています。

また今後は、地域の子どもたちを対象とした活動など、地域に根差した取り組みを共に行っていくことにも共感をいただいており、クラブとしても、トヨタレンタリース大阪様とともに新たな価値を創り出していけることを心から楽しみにしています。

■ Osaka City SC代表 山地 泰平 コメント

「チームバスという“日常の移動”を支えてくださるトヨタレンタリース大阪様が、わざわざ事務所まで足を運び、スタッフ一人ひとりに想いを伝えてくださったことに心から感謝しています。クラブの安全を支えてくださるその温かな想いこそ、本当の意味でのパートナーシップだと感じました。

そして今後、地域の子どもたちを対象とした活動などにも一緒に取り組めることをとても嬉しく思っています。」

■ Osaka City SCについて

私たちOsakaCitySCのチームミッションは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」ことです。全国にはすでに数多くのJリーグクラブが存在していますが、私たちは今年度のスローガンである「挑む者が世界を揺らす」を胸に、エキサイティングな試合を目指して日々練習に励んでいます。設立からわずか5年のクラブではありますが、圧倒的な強さと地域社会との連携により、多くの方々とふれあい、熱狂を生み出しながら成長していきたいと考えています。

株式会社RAXUS Osaka City SC 会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーＢ 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/