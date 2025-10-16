賃料査定システムのスマサテ、「住まい・建築・不動産の総合展 BREX関西」へ出展&セミナー登壇 | 10月30日（木）・31日（金）開催

スマサテ株式会社

賃料査定システムを提供するスマサテ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：山岸 延好）が、2025年10月30日（木）・31日（金）開催される『住まい・建築・不動産の総合展 BREX関西』に出展することをお知らせします。

▼開催概要

【イベント名】住まい・建築・不動産の総合展 BREX関西

【開催日時】2025年10月30日（木）・31日（金） 10:00～17:00

【会場】インテックス大阪

【参加方法】事前登録制・無料

【公式サイト・参加申込】https://housing-biz.jp/kansai/

▼主な展示内容

賃料査定システム「スマサテ」

「スマサテ」は、数秒で高精度な査定ができる賃料査定システムです。賃料査定・事例集め・資料作成などの時間を大幅に削減します。

【公式サイト】https://sumasate.jp/

▼登壇セミナー概要

【セミナータイトル】

【管理受託の成功事例】いま新規受託を獲得する勝ち筋とは？

~成功事例とオーナー約300名の声から読み解く本当に選ばれる管理会社の条件~

【日時】

10/31（金）12:20~13:00

【場所】

インテックス大阪 講演会場3

【公式詳細情報】

https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/14250/module/booth/364727/321106

＜登壇者紹介＞

スマサテ株式会社 取締役 事業責任者 高澤 郁理

新卒で大手不動産情報ポータルサイトの営業職を経験後、不動産管理会社向けシステム開発会社に転職。

運用サポート業務を経験後、2016年にスマサテ社(旧：ターミナル社)に転職。2018年6月に同社の取締役に就任し、現在は不動産会社向けのAI賃料査定システム「スマサテ」の事業責任者として従事。

響不動産リサーチ株式会社プロパティマネジメント事業部 部長 中瀬 啓介

大学を中退後、住宅設備工事や公共事業に従事する地元の水道会社で配管工見習いとして社会人生活をスタート。住宅関連工事を経験するなかで不動産分野に関心を持ち、注文住宅・建売販売を手掛ける会社に転職し、人生初の営業職を経験する。

その後、実需不動産のみならず収益不動産にも携わりたいと考え、響不動産リサーチ株式会社へ転職。管理業務未経験からスタートし、約10 年にわたりプロパティマネジメントの現場を経験。現在は事業部長として、組織マネジメントや事業戦略の立案を担い、『5 年後に管理戸数3,000 室』の目標達成に向けた推進役を務めている。

スマサテ株式会社について

スマサテは、賃貸住宅の賃料ビッグデータを活用した不動産業者向けAI賃料査定システム『スマサテ』を提供しています。2025年10月現在、全国4,000社以上に導入され、全国管理戸数ランキング上位10社のうち8社にご利用いただいています。賃料査定・事例検索・資料作成といった不動産関連業務の効率化を支援し、業界のDX推進に貢献しています。

▼スマサテ株式会社概要

社名：スマサテ株式会社

代表取締役：山岸 延好

設立：2015年07月

事業内容：不動産向けAI賃料査定システムの提供

本社：東京都品川区上大崎3丁目3－1 自転車総合ビル 8階

URL：https://sumasate.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

スマサテ株式会社 広報担当

E-mail：support@sumasate.jp