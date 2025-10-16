振りかけるだけで嘔吐物をスピード凝固！衛生的にサッと簡単処理！ おうと処理パウダー 新発売のお知らせ

小林薬品株式会社

嘔吐物に振りかけるだけで瞬時に固め、清掃作業の負担を大幅に軽減します。強力な除菌・消臭成分により衛生的かつ安全に回収・廃棄が可能です。専用処理袋付きで手を汚さず、面倒な拭き取り作業も不要です。学校・病院・介護施設・飲食店など様々な現場でどなたでも簡単に活用できます。

RABLISS おうと処理パウダー KO405

【商品特長】

【商品仕様】

【注意事項】

1包で約1kgもの嘔吐物を処理できる、安心の内容量です。おうと物処理は、感染対策の観点からスピード処理が大切です。除菌効果のある付属凝固剤で速やかに固め、衛生的に処理が可能です。凝固と同時に素早く消臭し二次的な嘔吐反応などを防止します。個包装でコンパクト。防災セットなどにも組み込みやすいサイズです。凝固剤はアルミパッケージで15年の長期保管ができます。破れにくい素材の処理袋です。学校や病院、飲食店をはじめ、人が多く集まる施設での常備品に。また、乗り物に乗る際の携帯品に。