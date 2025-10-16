Sanko Petから初の猫専用商品！トイレ用ふりかけ消臭剤「イヤにゃニオイバイ梅！」を新発売

株式会社サンコー

掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売までを一気通貫して提供する株式会社サンコー(https://www.sanko-gp.co.jp/)（本社：和歌山県海南市、代表取締役：角谷太基）は、ペットケアブランド「SankoPet(https://www.sanko-gp.co.jp/sanko-pet/)」より、廃棄される梅干しの種を活用したふりかけタイプのペット用消臭剤「イヤにゃニオイバイ梅！」を新発売したことをお知らせします。

■Sanko Pet初の猫商品が登場、“ニオイのストレス”にアプローチ

ペットとその家族の暮らしに寄り添うサンコーのペットケアブランド「Sanko Pet(https://sanko-pet.com/)」から、初の猫向け商品となるトイレ用ふりかけタイプの消臭剤「イヤにゃニオイバイ梅！」を新発売します。本商品は、システムトイレのニオイや、ペットシートを長く使う際のニオイなどのお悩みを解決したいとの思いから開発しました。公益社団法人ペットフード協会の調査では、飼い猫の約82％が完全室内飼育であり、特に多頭飼いではトイレのニオイが日々のストレスとなるケースも増えているとの結果がでています。Sanko Petでは、「ずっと このコと くらすこと」をテーマに、ペットとその家族が快適に暮らせる商品づくりを目指しています。“ニオイ”は目に見えないからこそ見過ごされがちですが、日常の小さなストレスの積み重ねでもあります。そうした課題に向き合い、猫にも人にもやさしく寄り添える商品を目指しました。

原材料には、本来廃棄される梅干しの種を使用。梅の産地・和歌山に本社を置く企業として、地域資源を活かしながら、環境への配慮と快適な暮らしの両立を目指しています。こうした課題を受け、手軽にふりかけるだけでニオイを抑えられる「ふりかけタイプ」の消臭剤を開発しました。

■ペットシートにふりかけるだけ！梅の消臭力でニオイの悩みを軽減

「イヤにゃニオイバイ梅！」は、猫砂やシートにふりかけるだけでニオイ成分に直接作用し、強力な消臭効果を発揮する新発想の消臭剤です。猫の尿に含まれるアンモニアや魚の生臭いニオイの原因となるトリメチルアミンを99％、汗のニオイ成分であるイソ吉草酸を98％消臭する効果が確認されています。



猫用トイレを清潔に保ちながら、猫砂やシートの交換回数を減らせるため、掃除の負担軽減と環境配慮を同時に実現します。さらに、家庭内の気になるニオイ対策にも活用でき、多方面で役立つ商品です。

■「イヤにゃニオイバイ梅！」商品概要

品名 │イヤにゃニオイバイ梅！

品質 │梅干しの種と少量の果肉

生産国 │日本

価格 │オープン

特長 │

・悪臭の原因成分と反応し、ネコのトイレシートのニオイを軽減します。家庭臭にも効果があります。

・梅干しの種以外の化学的な物質は不使用で、ネコの体にも安心です。

販売先｜サンコー公式オンラインショップ「三幸商店(https://onlineshop.sanko-gp.co.jp/)」

楽天市場「サンコーコレクトショップ(https://www.rakuten.co.jp/sanko-e-shop/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_103_0_10000991)」

Yahoo!ショッピング「サンコーオンラインショップ(https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanko-online/)」

Amazon「Sanko Mitsuba(https://www.amazon.co.jp/stores/SankoMitsubaHome/page/ADF6944D-DA6A-45E6-8252-23ABE2335516?ref_=ast_bln)」



今後も猫と飼い主に寄り添った商品開発を通じ、品質・機能にこだわった新商品づくりを目指します。現在は「ねこと今日」代表理事の川上麻衣子様とのアンバサダー契約のもと、猫向け商品の開発も進めています。

■Sanko Pet（サンコーペット）について

「Sanko Pet」は、ペットとその家族のライフスタイルとライフサイクルに寄り添い、心地よい暮らしを届けるペットケアブランドです。お客さまのリアルな声をもとにこだわりの品質・機能をカタチにし、安心して長く心地よく過ごせるかけがえのない時間を届けます。2025年6月には、一般社団法人「ねこと今日」代表理事の川上麻衣子氏とのアンバサダー契約を締結しました。

■会社概要

株式会社サンコー

和歌山県海南市を拠点にジャパンメイド・ハイクオリティ・顧客ファーストをモットーに、掃除・防災・ペット用品を中心に、生活サポート用品の商品開発から製造、販売まで一気通貫して提供しています。販売実績No1を誇る「おしっこ吸う～パット」シリーズは、2021年度からの販売数が約100万個を突破しました。皆さまの暮らしに寄り添う生活サポート用品メーカーとして、豊かな社会を支えていきます。

［会社名］株式会社サンコー

［代表者］代表取締役 角谷太基（かくたに ふとき）

［所在地］和歌山県海南市大野中715

［設立］1967年4月1日 ［資本金］9,500万円

［事業内容］生活サポート用品の開発、製造、販売

