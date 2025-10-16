ものづくり企業のDXを加速！業務効率化と新価値創造を目指す「ものづくり企業向け AI活用セミナー」を10月21日（火）に無料開催

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、製造業・ものづくり企業の皆様を対象に、AIを活用した業務効率化および新たな価値創造への挑戦を支援する「ものづくり企業向け AI活用セミナー」を2025年10月21日（火）にオンライン（Zoom）にて無料開催いたします。

本セミナーでは、生成AIの最新事例と、製造現場における具体的な活用ステップを解説。明日からすぐに業務に取り入れられる実践的なノウハウを共有します。

社会背景と開催への想い

現在、日本の製造業は、人手不足、技術継承の難しさ、グローバル競争の激化といった複合的な課題に直面しています。こうした状況において、AI、特に生成AIは、設計、生産管理、品質管理、マーケティングなど、ものづくりのあらゆる工程において革新的な効率化と生産性向上を実現する鍵として期待されています。しかし、「どこから手を付けて良いかわからない」「具体的な導入事例が不足している」といった声も多く、DX推進の壁となっているのが現状です。

当社は、「AIを単なるツールとしてではなく、企業価値を高めるための戦略的な資産」と捉えています。特に日本のものづくり文化と技術は世界に誇るべきものであり、AIを活用することでその潜在能力はさらに飛躍すると確信しています。 本セミナーでは、この「AI導入の壁」を打破するため、講師を務める松山が、自身の経験に基づいた製造業におけるAI活用事例、実践方法、そして明日から使える具体的なノウハウを現場目線で分かりやすく解説いたします。

セミナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/239_1_78739bace46f81e85c64629c8648ccc6.jpg?v=202510170155 ]

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]

X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]