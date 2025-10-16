エース株式会社、「フェーズフリーアワード2025特別功労賞」受賞

エース株式会社

エース株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：森下 宏明）は、日常と防災をつなぐフェーズフリー製品の開発や普及活動を継続してきた当社の取り組みが、一般社団法人フェーズフリー協会主催の「フェーズフリーアワード2025特別功労賞」を受賞したことをお知らせします。

2025年9月27日に開催された「フェーズフリーアワード」（ https://aw.phasefree.net/ ）は、身のまわりにあるモノやサービスを、日常時はもちろん非常時にも役立てて命を守るという、フェーズフリーの理念を社会に広めることを目的に、優れた事業やアイデアを顕彰する取り組みです。

2021年の初開催以来、今年で5回目を迎えます。

当社は2023年より、フェーズフリーの理念を取り入れた製品の開発や普及活動を継続してまいりました。

累計販売数50万個を超えるベストセラーシリーズをベースに、避難時に役立つ機能を搭載したビジネスリュック「ガジェタブルPF」をはじめ、避難所で簡易机としても使えるスーツケース「テオフィールド」、水難時に命を守る浮力を備えた「フロートビズリュック」など、フェーズフリー視点での製品群を展開。

それらの取り組みが、フェーズフリー社会の実現に向けた貢献として高く評価されました。

今後も当社は、「カバンを通じて移動をより快適に、安心・安全に」という使命のもと、フェーズフリーの理念を取り入れた製品を通じて、社会への普及と発展に努めてまいります。

【エース株式会社 フェーズフリー認証品】

2023年

・GADGETABLE PF -ガジェタブルPF-

外出先で被災した際に役立つビジネスリュック。

累計販売数50万個超のベストセラーシリーズをベースに、避難時にも有効な機能を搭載しました。

詳細を見る :https://store.ace.jp/shop/c/c40170/

・Teofield - テオフィールド-

旅行・アウトドア・避難時に活躍するスーツケース。

簡易机としても使えるほか、自宅では防災用品の収納に活用することで、非常時には物資を運搬できる仕様です。

詳細を見る :https://store.ace.jp/shop/c/c40433/

・FLOAT BIZ RUCK -フロートビズリュック-

水難事故から命を守るビジネスリュック。

防災のプロ「サイボウ」と船舶安全用品メーカー「東洋物産」との共同開発で、ライフジャケット（浮力補助具）相当の浮力を実現しました。

詳細を見る :https://store.ace.jp/shop/c/c40169/

2024年

・RUGGRENTICE -ラグレンティス-

日常から非常時まで使えるオンオフ兼用バックパック。

避難所で貴重品入れとして携帯できる着脱式ポーチや、夜間の安全性を高める反射材を各所に採用しています。

詳細を見る :https://store.ace.jp/shop/c/c40176/

2025年

・Teofieldに追加型・追加色発売・RUGGRENTICE に追加型・追加色発売・SPACEOPT -スペースオプト-

通勤・旅行・非常時に対応する圧縮・拡張バックパック。

ファスナーと空気弁で荷室を効率化できるほか、いざという時に居場所を知らせるホイッスル付きバックルで安全性も備えています。

詳細を見る :https://store.ace.jp/shop/c/c42009/

【エース株式会社とは】

エース株式会社は、1940年に創業したバッグ＆ラゲージメーカーです。

日本におけるバッグのリーディングカンパニーとして、数々のヒット商品を生み出してきました。

1953年には、日本で初めてナイロン製バッグを開発し、「バッグの一大革命」と称されました。

さらに1964年からはスーツケースの国内製造を開始し、半世紀以上にわたり、厳格な品質管理のもとで高品質な製品を提供し続けています。

https://www.ace.jp/