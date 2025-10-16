ジールス、「au Online Shop」のLINEへ接客AIエージェントを導入

株式会社ZEALS

接客AIエージェントを提供する株式会社ZEALS（所在地：東京都目黒区、代表取締役：清水正大、以下「ジールス」）は、au Online Shop（運営会社：KDDI株式会社、所在地：東京都港区、代表取締役社長 CEO：松田 浩路、以下「KDDI」）のLINEアカウントに、接客AIエージェント「ZEALS AI Agent」を導入し、運用を開始したことをお知らせいたします。

■au Online ShopへのAIエージェント導入背景

この度、ZEALS AI Agent をご導入いただいたau Online Shopは、かねてよりお客様との最適なコミュニケーションの実現に取り組んでおりました。

こうした取り組みの中で、au Online Shopでは、お客様それぞれのニーズや課題に沿ったきめ細やかな提案に課題感を持っており、より親切でパーソナルな接客を提供することを求められていました。

au Online Shopでは、既にジールスとの連携実績がございます。LINE通知メッセージ導入による、事前予約されたお客様への本購入案内の見逃し防止対策や、チャットコマース導入による、ニーズに合った端末提案の提供など、以前より課題解決に取り組んでいました。

これまでの課題解決のための各種取り組みの実績を通じて、ジールスの技術力と効果にご期待いただき、この度のZEALS AI Agentの導入を決定いただきました。

■AIエージェント活用の意義と導入目的

今回のZEALS AI Agent導入の目的は、au Online Shopにおけるお客様体験の向上です。

- Zero Party Dataを活用した高度なパーソナライゼーションの実現。- AIエージェントによるお客様一人ひとりへのきめ細かい接客。- LINEプラットフォームの特性を活かした中長期的な関係構築とコミュニケーション。

これにより、お客様がオンラインショップで商品購入を検討する際、自身のニーズや課題に沿った最適な提案をリアルタイムで受け取れるようになります。ジールスは、AI技術を駆使した最適なコミュニケーションを通じて、au Online Shopの顧客体験向上に貢献してまいります。

■KDDI株式会社 会社概要

会社名：KDDI株式会社

所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号THE LINKPILLAR 1 NORTH

代 表：代表取締役社長 CEO 松田 浩路

事 業：電気通信事業

auオンラインショップURL：https://www.au.com/mobile/onlineshop/

■ジールスの会社概要

会社名：株式会社ZEALS（ジールス）

設 立：2014年4月1日

資本金：1億円

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー6F

代 表：代表取締役 清水正大

事 業：ZEALS AI Agent、およびチャットコマースの提供

HP：https://zeals.ai/jp/ai-agent/