ヒョンデ、「第11回バステクin首都圏」に電気バス2台を出展

Hyundai Mobility Japan 株式会社- 大阪・関西万博で活躍した「ELEC CITY TOWN」の展示・試乗体験を実施- 大阪・関西万博のレガシーを首都圏で披露- 展示・試乗の2台体制で電気バスの魅力を体感

Hyundai Mobility Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：七五三木 敏幸、以下ヒョンデ）は、2025年10月31日（金）に海の森水上競技場（東京都江東区）で開催される体験型バスイベント「第11回バステクin首都圏」に、電気バス「ELEC CITY TOWN」2台を出展いたします。

今回の出展では電気バス「ELEC CITY TOWN」の展示車1台と試乗車1台をご用意し、展示車は、2025年大阪・関西万博において休憩バスとして実際に使用された車両です。万博開催期間中は、電気バスならではの「排気ガスが出ない」「電源供給が可能」という特長を活かし、来場者に「休憩場所」「スマートフォンの充電」「猛暑の中でもエアコンが効いた快適空間」を提供し、好評を博しました。

本展示では、大阪・関西万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を具現化したレガシーをご覧いただくことができます。

試乗車では会場コースにて実際の乗車体験が可能で、運転体験と客席試乗の両方を実施予定です。これまで各地の試乗会でもご好評いただいている「静かで快適な室内空間」「スムーズな加速感」など電気バスならではの走行フィーリングはもちろん、「走る・曲がる・止まる」といった車両としての基本性能の高さを実際にご体感いただけます。

「第11回バステクin首都圏」は、公益社団法人日本バス協会が主催する「第72回中央技術委員会全国大会」（10月30日開催）の日程に合わせ翌日に開催されるため、全国のバス事業者や自治体関係者の来場が多数見込まれます。

※ELEC CITY TOWNに関するより詳しい情報はこちら（https://hyundai-truckbus.co.jp/）

■「第11回バステクin首都圏」概要

日時： 2025年10月31日（金）10:00～16:00（雨天開催）

会場： 海の森水上競技場（東京都江東区海の森3丁目6-44）

アクセス： 国際展示場駅から都営バス、バステク専用シャトルバス

入場料： 無料

主催： 株式会社ぽると出版

後援： 国土交通省関東運輸局（予定） 協賛： 公益社団法人日本バス協会、関東地区バス保安対策協議会（各予定）

