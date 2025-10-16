ストリートウェアブランド「MEQRI」TVアニメも大好評！底辺からの下剋上バトルアクション『ガチアクタ』コレクション第二弾の発売が決定

株式会社SUPER STUDIO

AIコマースプラットフォーム「ecforce」を提供する株式会社SUPER STUDIO（所在地：東京都目黒区、代表者：代表取締役社長 CEO 林 紘祐、以下：SUPER STUDIO）と、コンテンツIPに特化した事業創出会社である株式会社Helixes（所在地：台東区、代表者：代表取締役社長 志村龍之介）が運営するストリートウェアブランド「MEQRI（メクリ）」は、人気漫画『ガチアクタ』（漫画・裏那圭／graffiti design・晏童秀吉）のコレクション第二弾を10月16日（木）よりMEQRI公式サイトにて発売いたします。

■『ガチアクタ』コレクション第二弾の発売が決定！

『ガチアクタ』は、漫画・裏那圭／graffiti design・晏童秀吉による「週刊少年マガジン」で連載中の作品です。「天界」のスラム街に住む主人公・ルドは、無実の罪で死刑宣告を受け、「奈落」へと落とされて特殊能力に目覚めます。ゴミによって汚染された「奈落」からルドが這い上がる姿を描いた下剋上バトルアクションです。裏那圭の初連載作品として2022年2月より連載を開始し、「次にくるマンガ大賞2022」コミックス部門でGlobal特別賞を受賞。2025年7月よりTVアニメ『ガチアクタ』が放送中で、現在さらに人気を集めている作品です。

今回MEQRIでは、『ガチアクタ』コレクション第二弾を発売します。第一弾でも登場した主人公・ルドのデザインや、作品のグラフィティデザインを手がける晏童秀吉氏によって描き下ろされたロゴはもちろん、人気キャラクターのザンカやリヨウにフォーカスしたデザインなど、新たなラインナップを展開します。作品とキャラクターの魅力を活かした、MEQRI『ガチアクタ』コレクションをぜひお楽しみください。

特設ページ：https://meqri.com/shop/pages/gachiakuta2_lp

ビジュアルイメージモデル： KAITO（Paledusk）

@kaito_paledusk

KAITO/Vo.

福岡県出身、A型。

2015年、Paledusk結成、2025年7月28日に配信リリースされた「HUGs」をもってavexのA.S.A.Bからメジャーデビュー。自身のブランドACCESS PEACEのディレクターを務める。

ACCESS PEACE

公式Instagram @access_peace

■発売アイテム一覧

1.ガチアクタ Tee エンジン

『ガチアクタ』70話「印」より、エンジンの印象的なシーンにフォーカスしたT-Shirts。

価格 ：6,600円（税込）

サイズ：S, M, L, XL, XXL

2.ガチアクタ Tee ザンカ

『ガチアクタ』2巻より、表紙に描かれたザンカを大胆に配置したT-Shirts。

価格 ：6,600円（税込）

サイズ：S, M, L, XL, XXL

3.ガチアクタ Tee リヨウ

『ガチアクタ』64話「前職」より、リヨウの前職を彷彿とさせる扉絵をグラフィカルに落とし込んだT-Shirts。

価格 ：6,600円（税込）

サイズ：S, M, L, XL, XXL

4.ガチアクタ Tee 掃除屋vs荒らし屋

斑獣退治の組織『掃除屋』と盗賊団『荒らし屋』が中心となって繰り広げる下界での闘争を、グラフィカルかつダイナミックに落とし込んだコラージュT-Shirts。

価格 ：6,600円（税込）

サイズ：M, L, XL, XXL

5.ガチアクタ Tee ルド 2

『ガチアクタ』11巻より、表紙に描かれたルドを大胆に配置したT-Shirts。

価格 ：6,600円（税込）

サイズ：M, L, XL, XXL

6.ガチアクタ Poster ルド

『ガチアクタ』11巻より、表紙に描かれたルドを大胆に配置したシルクスクリーンPoster。150枚限定生産のエディションNo.入り。

価格 ：6,600円（税込）

※売り切れ次第終了となります。

※エディションNo.はお選びいただけません。

『ガチアクタ』TVアニメ情報

講談社「週刊少年マガジン」にて好評連載中の世界的人気コミック『ガチアクタ』（漫画・裏那圭／graffiti design・晏童秀吉）が2025年ついにTVアニメ化決定！

監督は『有頂天家族』（演出）、『SHIROBAKO』（演出）、『THE FIRST SLAM DUNK』（演出）の菅沼芙実彦が、シリーズ構成は『進撃の巨人 The Final Season』（シリーズ構成・脚本）、『WIND BREAKER』（シリーズ構成・脚本）の瀬古浩司が、キャラクターデザイン・総作画監督は『A.I.C.O. Incarnation』（キャラクターデザイン・総作画監督）、『ゴジラ S.P』（キャラクターデザイン・総作画監督）の石野聡がそれぞれ務める。

またアニメーション制作は『交響詩篇エウレカセブン』、『僕のヒーローアカデミア』、『鋼の錬金術師』を手掛けるアニメスタジオBONES（ボンズ）が担当する。

(C)裏那圭・晏童秀吉・講談社／「ガチアクタ」製作委員会

『ガチアクタ』原作コミックス情報

原作コミックス『ガチアクタ』（講談社「週刊少年マガジン」連載中）

1巻～16巻 発売中！最新17巻は2025年11月17日発売予定！

漫画・裏那圭

graffiti design・晏童秀吉

▼試し読みはコチラ

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/3269754496757736611

(C)裏那圭・晏童秀吉／講談社

MEQRIとは

シンプルでボールドかつファンの想いと作品に寄り添ったデザインのアイテムを展開する、ストリートウェアブランドです。漫画やゲーム作品をはじめ、さまざまなコンテンツIPに造詣の深いHelixesが商品企画・デザインを行い、SUPER STUDIOの持つAIコマースプラットフォーム「ecforce」を活用して精度の高い顧客データを収集することで、施策の改善や立案につなげます。主に株式会社Studio betaが運営する「MEQRI」ECサイトで販売、今後も販路を拡大していく予定です。

【公式サイト】https://meqri.com

【Instagram】https://www.instagram.com/meqri_official/

【X（旧Twitter）】https://twitter.com/meqri_com

株式会社Helixesについて

[会社名]

株式会社Helixes

[代表者]

代表取締役社長 志村龍之介

[所在地]

東京都台東区浅草橋1-3-11 萬賓ビル 3F

[事業内容]

映像、音楽、ゲーム、漫画といったメディアで展開されるコンテンツIPに特化した事業創出会社です。コンテンツIPにおける文脈を理解し、メディアを複合的に混ぜ合わせて最適にビジネスをデザインすることで、事業や製品をマーケットフィットさせます。

現在は、クリエイティブエージェンシー/プロダクション事業、キャラクターアパレル商品化事業、VTuber事業を運営。未だ感じたことのない価値観、感覚、熱量に出会うべく、ブランドや社会を先へ進められる事業をこれからも創出し続けることが私たちのミッションです。

[URL]

https://helixes.co/

株式会社SUPER STUDIOについて

[会社名]

株式会社SUPER STUDIO

[代表者]

代表取締役社長 CEO 林 紘祐

[所在地]

東京都目黒区下目黒2-23-18 目黒山手通ビル 7/8F

[資本金]

9,986,420,000円（資本準備金含む）

[事業内容]

AIコマースプラットフォーム「ecforce」の開発・提供/D2C事業

[URL]

https://super-studio.jp/

