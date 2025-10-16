角度と紙の色で見え方が変化し二重の色彩できらめく、グリッター入りボールペン「デュアルメタリック」14色が新発売

ぺんてる株式会社

ぺんてる株式会社は、グリッター入りゲルインキボールペン「デュアルメタリック」を、2025年10月31日（金）より全国の文具取扱店にて順次発売開始いたします。

「デュアルメタリック」は、グリッター顔料と異なる色の染料インキを組み合わせることで、見る角度や紙の色によって見え方が変わるグリッター顔料ボールペンです。白い紙では鮮やかに、黒などの濃く深い色の紙ではグリッターの輝きがきわだち、幻想的に、1本で多彩な表現をお楽しみいただけます。

2016年にグリーティングカード向けとして欧米で発売され、2017年から2021年に毎年、国内で限定発売し、ご好評をいただき、このたび日本国内でも定番商品として発売いたします。

過去に発売した中から人気の色を選定して14色展開とし、さらに用途や気分にあわせて選べる「オリジナルセット（7色）」「ファンタジーセット（7色）」「オリジナル＋ファンタジーセット（14色）」の3種類のセットも同時発売いたします。個性的なグリッターインキがノートやカード作り、イラスト、ギフトのデコレーション、推し活グッズの装飾まで、日常のさまざまなシーンを華やかに彩ります。

■新商品の特長■

1．見る角度や白い紙と黒い紙に書いた時の見え方が変わる色味

鮮やかな発色の染料と、グリッター顔料を異なる色同士で組み合わせているため、見る角度や紙の色に応じて色の見え方が変わります。白い背景ではインキの色が鮮やかに、黒い背景ではグリッターの色が際立ちます。

※「ピンク＋メタリックピンク」「シルバー」「ゴールド」は、同じ色の「インキ色」と「グリッター色」を採用しています。

2．ホログラム加工のセットケース

紙製素材にキラキラのホログラム加工が施されたセットケースに仕上げました。鮮やかな輝きが特徴の「オリジナルセット（7色）」、幻想的な輝きを放つ「ファンタジーセット（7色）」、全14色をセットした「オリジナル＋ファンタジーセット（14色）」の3種類のセットを、用途や気分にあわせて選んでいただけます。

■インクトピアシリーズ■

左から、オリジナルセット（7色）、ファンタジーセット（7色）、オリジナル＋ファンタジーセット（14色）

インクトピアシリーズ（Inktopia Series）とは、「Ink（インク）」と「Utopia（理想郷）」を組み合わせたシリーズ名で、「デュアルメタリック」「ミルキー」「マットホップ」の3種類から成る、ぺんてるのカラフルで個性的なインキシリーズです。本シリーズでは、今回発売する角度や紙の色によって色の見え方が変わる「デュアルメタリック」の他に、既にご好評いただいているパステル調でありながら濃厚な発色を特徴とする「ミルキー」、エネルギッシュで鮮烈な色彩を放つ「マットホップ」の3種類を「インクトピアシリーズ」として打ち出していきます。インクトピアシリーズを使うことで、何気ない日常も豊かに彩り、色ときらめきで心を満たしてどこまでも広がるハッピーな表現世界を届けます。それぞれが独自の特徴的な個性を持ちながらも、組み合わせ次第で表現の幅が広がり、描く人の創造力を刺激する「インクトピアシリーズ」を拡充してまいります。

■商品価格■

■お問い合わせ先■

デュアルメタリック×マットホップ×ミルキーブラッシュの作例- デュアルメタリック 1本 253円（税込）- デュアルメタリック オリジナルセット（7色） 1,771円（税込）- デュアルメタリック ファンタジーセット（7色） 1,771円（税込）- デュアルメタリック オリジナル＋ファンタジーセット（14色） 3,542円（税込）

ぺんてる株式会社 お客様相談室 （フリーダイヤル）0120-12-8133