【新経連】カスタメディアが『JX LIVE! 2025』のピッチイベント『JX CHARENGE』に登壇します

株式会社カスタメディア

株式会社カスタメディア（本社：大阪市北区、代表取締役：宮崎耕史）は、2025年10月21日（火）に開催される新経済連盟主催の『JX LIVE! 2025』内で行われるピッチイベント『JX CHARENGE』にCEOの浦坂が登壇いたします。

JX LIVE!2025とは？

新経済連盟が開催する、「Japan Transformation（JX）※」の実現に向けた議論を繰り広げるLIVEイベント。

他では見ることができない、ラウンドテーブルを囲むLIVE形式で、経営者・政治家・専門家たちによる最先端の議論を発信するほか、JXを牽引する起業家を称える「JX Awards」表彰式や、ピッチイベント「JX Challenge」も実施。

※Japan Transformation (JX)とは：新経済連盟が打ち出した新たな活動指針。未来を見極める力を持ったアントレプレナー（実業家）たちが主役となり、その力を結集して日本を変えていくことを宣言している。

カスタメディアが登壇する『JX CHARENGE』とは？

新経済連盟一般会員10名限定で、1社90秒で自社をPRします。

新経済連盟幹事を中心としたジャッジチームと、会場参加者の皆さまから一票を投じていただき、最優秀賞が選出されます。

カスタメディアが登壇させて頂く1社に選ばれました！

当社CEOの浦坂が登壇し、カスタメディアの魅力を90秒でご紹介いたします。

開催概要

主催：新経済連盟

日時：2025年10月21日（火）

会場：グランドハイアット東京（東京都港区六本木6-10-3）

アクセス：東京メトロ日比谷線「六本木駅」1C出口 徒歩3分／都営地下鉄大江戸線「六本木駅」3番出口 徒歩6分

参加・チケット情報

新経済連盟一般会員：1社1名 招待／2名以降11,000円（税込）

非会員：22,000円（税込）

学生：無料

詳細はこちらから：https://nest.jane.or.jp/jxlive2025/

タイムスケジュール：

13:00～16:35：ROUND TABLE

16:35～16:55：JX AWARDS表彰式

17:00～17:30：JX CHALLENGE（ピッチ）▼当社の登壇はこちらです。

17:30～19:30：ネットワーキング・パーティー

こんな方におすすめ

・新規事業やイノベーション推進に携わる経営者

・事業責任者の方 スタートアップ・ベンチャー企業の創業者、起業家、投資家の方 政策

・規制改革、デジタル・産業構造変革に関心のある行政・自治体関係者の方 大企業・中堅企業でDX・新規事業・働き方改革を担当されている方

・日本の未来や社会課題解決に向けた「変革（Transformation）」に共感し、行動したい方

参加することで得られるメリット

・経営者・政治家・専門家による「ライブ形式」の議論を通じ、最前線の知見と視点を得られる

・スタートアップ政策や経済再生、脱炭素・AI戦略など、注目テーマの最新動向を把握できる

・登壇者・参加者とのネットワーキングにより、経営・事業・政策を横断した新たな出会いが生まれる

・特別ディナーや交流パーティーなど、限定的なコミュニケーションの機会がある

・経営課題を超えた“日本の未来を考える”議論に触れ、次の一手を見つけるインスピレーションを得られる

■会社概要

会社名 ：株式会社カスタメディア

所在地 ：大阪府大阪市北区西天満2-5-2 H2O TOWER 7階

代表者 ：代表取締役 宮崎 耕史

事業内容：デジタルプラットフォームの開発とコンサルティング事業

HP ：https://service.customedia.co.jp/

■ミッション

業界を問わず、新規事業には「千三つ」と言われるほど「多産多死」という特性があります。

私たちは、このような環境下でも、企業の規模を問わず挑戦を繰り返すことができる仕組みが整った世界を目指しています。

私たちが提供するノウハウが詰まった「型」を活用し、迅速かつ低コストでシステムを構築することで、新規事業の失敗リスクを低減します。

「Japan as No.1」と称された”失われた30年”の前の時代のように、日本企業が国内外でイノベーションを起こし、世界市場で存在感を取り戻すことができるよう、失敗を恐れず果敢に新規事業へ挑戦する皆様を支援するのが私たちのミッションです。