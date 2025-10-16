Luupと北海道警察が電動キックボード・電動アシスト自転車のマナー啓発活動を実施しました

株式会社Luup

株式会社Luup（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：岡井大輝、以下「Luup」）は、北海道警察本部交通企画課、札幌方面中央警察署とともに電動キックボードや電動アシスト自転車のマナー啓発活動の一環として、2025年10月15日（水）に交通ルールの周知活動を実施しました。

背景

Luupは“街じゅうを「駅前化」するインフラをつくる”をミッションに掲げ、事業を通じて日本各地の移動課題を解決すべく、2020年よりマイクロモビリティシェア「LUUP」を展開しています。電動・小型・一人乗りのモビリティを包括的に取り扱うことで、ファースト・ラストワンマイルの移動手段を確立し、全ての人が自由に移動できる未来を目指しています。現在、札幌市内のポート数は約60箇所となっており、通勤、通学、買い物等の日常移動用途でご利用いただいております。

この度、北海道警察本部交通企画課、札幌方面中央警察署とともに、電動キックボードや電動アシスト自転車のマナー啓発活動の一環として、交通ルールの周知活動を実施しました。街の皆様に安全な運転技術の習得と交通ルールの遵守のうえ、適切にサービスをご利用いただけるよう、今後も自治体や警察と連携した安全講習会の実施やルール周知のためのキャンペーン活動を継続的に実施してまいります。

実施概要

日程：2025年10月15日（水）16:30～17:30

場所：札幌市中央区南３条西６丁目７番３号 The Residence Sapporo 西側路上付近

内容：交通ルールの呼びかけ

自転車及び特定小型原動機付自転車の安全利用にかかるチラシ等の啓発品の配布

ヘルメット着用促進

札幌エリアの電動キックボード・電動アシスト自転車の冬季休業について

札幌エリアでの電動キックボードと電動アシスト自転車のシェアサービスにつきましては、積雪期を迎え安全なサービス提供が困難となるため、2025年11月17日（月）より休止いたします。

サービスの再開は2026年4月初旬以降を予定しております。再開時には、アプリ内通知、LUUP公式SNS、公式サイト等でお知らせいたします。

※1…冬季休業期間中はポートテープや看板などの備品は回収し、サービス再開時に再設置を行います。

※2…悪天候（積雪・路面凍結など）により、安全確保が困難と判断される場合は、上記の期日を待たずに営業終了日時を早める場合がございます。その際は、アプリ内通知または公式サイトにて速やかにお知らせいたします。

※3…Luupお知らせ「11月17日～4月初旬まで】LUUP札幌エリア/ 冬季休業のお知らせ」

（https://luup.sc/news/2025-10-16-sapporo）