ぽてさら日焼け止め「by365」グッドデザイン賞受賞

株式会社ナリス化粧品（代表取締役社長：村岡弘義 本社：大阪市福島区）のドラッグストア・量販店流通で展開するナリスアップブランドから発売している日焼け止め「by365（バイサンロクゴ）パウダリー UVクリーム」が、2025年度 グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しました。「by365 パウダリー UVクリーム」は、夏の期間が長くなり、日焼け止めを塗る期間がどんどん延びてきている昨今、少しでも快適に使用することができる日焼け止めを目指して企画・開発を行ったものです。当社の男性研究社員が育休取得時から始まったおむつ替えの経験での気づきから数年を経て生まれた新しいテクスチャーの日焼け止めです。当社は、今後も生活者に寄り添った視点でより快適な毎日を作るための企画・研究・製品開発に努めます。

□グッドデザイン賞審査員による評価コメント

吸水ポリマーを化粧品に応用し、塗布時の水のような感触とサラリとした仕上がりを両立した点が高く評価された。日焼け止めはべたつきや塗り直しのしづらさが不満として挙げられ、日常使用を妨げる原因となってきた。育児経験から得た着想をもとに、吸水ポリマーを配合した独自のテクスチャーを開発することで、快適な使い心地とともに、一年を通じて使われる日焼け止めとして市場の可能性を広げることが期待される。新しい発想と処方技術が、日常的なスキンケア体験を刷新するデザインとなっている。

「ぽてさら」テクスチャー

■デザイナーからのコメント

デザイナー：ナリス化粧品 研究開発部 河内佑介

育休をとったのは6年も前で、その時の娘はすでに小学1年生になりました。いつか製品にしてみたいと思っていた気づきから数年が経ちましたが、このような製品を開発できたことをとてもうれしく思っています。今回の受賞で、美容に詳しい人だけでなく広く多くの人に知っていただく機会となることを期待しています。今後もよりクリエイティブな発明で快適で豊かな暮らしを提供していきたいと思います。

研究開発部 河内佑介

さらさらなのに乾燥しない、毎日潤い続く日焼け止め

若年層を中心に生まれつつある、紫外線対策は日差しの強い夏場だけでなく、年中行うスキンケアの一部であり、快適に紫外線カットをしたいというニーズに注目し、今までにはない「素肌感」を目指してデビューした「by365 パウダリーUVクリーム」。ぽてっとしたクリームがパウダー状に変化してさらさらが続く、これまでの日焼け止めにはなかったテクスチャーの変化の独自性に加えて、塗った方が乾燥を防ぐことができる保湿感も受け入られています。日中の皮脂や汗を吸収して、乾きに応じて水分を放出する技術がさらさらなのに潤う秘密。季節を問わず快適な肌を保てます。

潤うのに汗・水・擦れに強い、ずっと寄り添う日焼け止め

さらさらの日焼け止めは、なんとなく乾燥しやすいイメージがあったり、保湿感のある日焼け止めは、なんとなく汗・水に弱い印象がある人が多いのですが、「by365 パウダリー UVクリーム」のUV耐水性は国内基準最大の★★で擦れにも強い処方。SPF50＋ PA＋＋＋＋でありながら、石けんで簡単に落とせます。どこまでも、365日いつもそばに、快適を提供するための日焼け止めです。

毛穴を埋めて、肌を自然にソフトフォーカス

「by365パウダリーUVクリーム」は、パウダーのように軽いタッチのクリーム状で、肌に伸ばすとさらさらになるだけでなく、毛穴の凸凹も埋めるため、ソフトフォーカス効果でふわっとなめらかな肌を演出できます。今や日焼け止めに化粧下地効果を求めたり、肌の補正機能を求めることは一般的ですが、by365パウダリーUVクリームは自然な肌補正を実現。腕や首・デコルテなどに使用しても快適です。また、酷暑や寒暖差が激しく化粧崩れしやすい肌に化粧下地として使用することもできます。植物性保湿成分のCICA/ツボクサエキスや、ドクダミエキス配合。酸化亜鉛・グリセリン・アルコール・パラベン・鉱物オイルフリーの処方でスキンケア品のように使用できます。365日、ナチュラルで涼しげな透明感を大事にする人の肌と気分を守ります。

左：未塗布 右：塗布

「ぽてさら」の秘密は水分を抱えた「ぽてさらポリマー※」、一年中潤う肌に。

「by365 パウダリーUVクリーム」のいちばんの特徴はテクスチャー。肌の上にのせたときは、「ぽてっ」としたクリームが、伸ばすとスルスルと広がり、パウダー状に変化するのでさらさらな素肌感に。「クリームタイプの日焼け止めはべたつくのが当然」といった概念を覆す、塗ったことを忘れてしまうほどの軽いつけ心地の日焼け止めクリームです。クリームタイプなので、しっかりと肌を覆って密着し塗り直しも快適にできます。この「ぽてさら」感は、水分を抱えた「ぽてさらポリマー※」を肌にのせたときに感じる「ぽてっ」と、肌表面に残る「さらっ」とした質感が合わさることで生まれます。今まで両立することができなかった潤いとさらりとした心地よさの両方を実現した処方により、心地よく肌の上を覆いながら伸ばすことができます。 ※ アクリレーツクロスポリマー-2-Na（吸収剤）

by365 パウダリーUVクリームの受賞・入選歴

●「2024年春 ananモテコスメ大賞」 スキンケア部門

●「日本パッケージデザイン大賞 2025」 ボディ＆ヘルスケア部門 入選

発売日：2024年2月9日

クリームなのにパウダリー、さらさら素肌の日焼け止めクリーム

顔・身体用

SPF50+ PA++++ UV耐水性★★ 擦れに強い処方

●塗る時「ぽて」、伸ばすと「さら」の「ぽてさら」テクスチャー。

●植物性保湿成分 CICA/ツボクサエキス・ドクダミエキス配合。

●水分を抱えた吸水性ポリマーが弾けることでみずみずしさとパウダリーなさらさら感を両立します。

●パウダーが肌や毛穴の凸凹を埋めてふんわりカバー。ソフトフォーカス効果に優れます。

●撥水効果がありながら、石鹸で落とせます。

●顔にも身体にも、化粧下地としても使用できます。

●さらさらパウダリーな仕上がりで、塗り直しも快適。べたつく首元などもさらさらでさわやかな気分に。

◎柔らかなリネンの香り