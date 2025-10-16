インテリアになじむフォルムで、暖かさとデザイン性を両立した新作ヒーターを発売

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、全国のFrancfranc 店舗※1、およびFrancfrancオンラインショップにて、暖かさとデザイン性を両立した、インテリアになじむ新作ヒーターを2025 年 10月上旬から10月中旬にかけて※2順次入荷・展開します。

また、約12秒で温風が出る新作ヒーターとあわせて、ぬくもりのある空間を楽しめる「ヒーター付き」シリーズや、9月下旬より展開している「ウォームフリース」「もちもちニット」「WARMY」シリーズをご紹介します。４通りの使い方ができるポンチョや、CICA加工を施したブランケットなど機能性の高い、あったかアイテムを多数ラインアップしました。暖かさとかわいらしさを取り入れた空間づくりを通して、冬のおうち時間を快適に過ごすライフスタイルをご提案します。

※1：Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）ではお取り扱いがございません。

※2：発売時期は店舗により異なります。

シーンに合わせて活躍する、機能性とデザイン性を兼ね備えた「新作ヒーター」

【商品名】ミニクイックヒーター

【種類】ホワイト/ピンク/グレーベージュ/オレンジ

【価格】各4,980円

電源ONから約12秒で温風が出る、すぐに使えるミニヒーターです。帰宅後や忙しい朝でも、すばやく暖まれるのが魅力です。コンパクトなサイズで、洗面台やベッドサイドの小スペースにもぴったり。持ち運びしやすく、インテリアになじむデザインなので、家中どこでも手軽にお使いいただけます。料理中やデスクワーク時に足元へ置くなど、様々なシーンで活躍します。

【商品名】タワーヒーター

【種類】ホワイト/ベージュ

【価格】各12,800円

スタイリッシュなタワー型のヒーターです。送風・温風・高温の3モード切り替えに対応し、季節やシーンに合わせた使い方が可能です。スイング機能、タイマー、ライト設定なども搭載しており、快適な室内環境をサポートします。存在感のあるサイズ感でしっかりと空間を暖めつつ、インテリアに美しくなじむデザインもポイント。機能性とデザイン性を両立した、Francfrancならではの1台です。

手足の冷える季節におすすめの「ヒーター付き」シリーズ

【商品名】 ヒーター付きハンドウォーマー

【種類】アイボリー/ピンク

【価格】各3,500円

手元を温められるヒーター付きの手袋です。温度とオフタイマーは3段階調節が可能です。指先が出るデザインなのでPC作業や手先を使う細かい作業時にもお使いいただけます。USB給電式で、パソコンやモバイルバッテリーから使用できるため、デスクワークはもちろん外出時にも便利。寒い季節の作業時間を、より快適にサポートします。

【商品名】ヒーター付きブランケット

【種類】ホワイト/グレー/ピンク/ブラウン

【価格】各9,800円

ヒーター付きのブランケットです。温度は無段階調節が可能なのでお好みのあたたかさでお使いいただけます。生地の先端までヒーターの電熱線が入っているので、足先までしっかりとあたためることができます。コードを外せばそのまま丸洗いが可能なのでいつでも清潔にお使いいただけます。

“ふわふわ・もちもち” 肌触りが魅力の「ウォームフリース」「もちもちニット」シリーズ

【商品名】リバーシブルウォームフリース ４WAYポンチョ ※静電気防止加工付き。

【種類】アイボリー/ライトブルー/ピンク/グレー

【価格】S:各2,900円・L:各3,800円

両面リバーシブルの4WAYポンチョです。もっちりとしたシェニール織の手触りと、ふわふわとした起毛生地の手触りをお楽しみいただけます。ポンチョ・ボレロ・巻きスカート・ブランケットと4通りの使い方ができて、ポケットに収納すればクッションとしてもお使いいただけます。Lサイズは端をジャガード生地に切り替えて、インテリアとしても馴染みの良いデザインに仕上げました。お家はもちろん職場や車内など、シーンに合わせて活躍するアイテムです。

【商品名】ウォームフリース ルームウェア

【種類】アイボリー/ライトパープル

【価格】各6,800円

【商品名】ウォームフリース ルームシューズ

【種類】アイボリー/ライトパープル

【価格】各2,700円

トップスとボトムがセットになったルームウェアと、シェニールのような柔らかい素材を使用したルームシューズです。トップスは室内コートのようにゆったりと羽織れて、首元から腰回りまで暖かく包み込みます。あたたかさはそのままに、見た目はすっきりとしたデザインで、リラックス感と日常使いのしやすさを兼ね備えています。

【商品名】ウエストウォーマー付き もちもちニットパジャマ

【種類】ライトピンク/ライトブルー

【価格】各7,400円

ニット素材を使用したパジャマです。ずっと触っていたくなるような、もちもちとした肌触りの生地感が特徴。ウエスト部分は腹巻仕様で、お腹を冷えから守ります。手首足首を締め付けない、ゆったりとしたシルエットで、寒い夜のリラックスタイムにぴったりのアイテムです。

【商品名】もちもちニット ハンドウォーマー

【種類】アイボリー/ライトブルー/ピンク/グレー

【価格】各1,500円

【商品名】もちもちニット ルームソックス

【種類】アイボリー/ライトブルー/ピンク/グレー

【価格】各1,600円

ニット素材を使用したハンドウォーマーとルームソックスです。もちもちとした肌触りと伸びの良い素材間で、長時間の着用でも疲れにくいアイテムです。ハンドウォーマーはマウス操作やスマホ使用時にも、手先の冷えを優しくカバーします。自分用にはもちろん、ちょっとした冬のギフトにもおすすめです。

あたたかくリラックスして、快適な睡眠を叶える「WARMY」シリーズ

『冬のあったか寝具』特集ページ：https://francfranc.com/blogs/feature/microfiber

【商品名】WARMY 掛け布団カバー S・SD・D

【種類】プードル×ボア アイボリー/ハート ブルー

【価格】 S:各11,800円・SD:各13,000円・D:各13,800円

【商品名】WARMY まくらカバー

【種類】プードル×ボア アイボリー/ハート ブルー

【価格】各3,500円

プードルとハートモチーフの刺繍を施した掛け布団カバーです。もこもことしたボア生地にプードルの刺繍がぴったりなデザインです。ハートモチーフの刺繍は、テクスチャー感のあるデザインで寝室をかわいらしい雰囲気にしてくれます。表側のボア生地はふわふわと肌触りが良く、裏側には肌触り滑らかなマイクロファイバー生地を使用しており、布団に入った時のヒヤっと感が少なく、秋冬の快適な入眠をサポートします。

【商品名】 WARMY スクエアキルト 掛け布団カバー S・SD・D

【種類】アイボリー/グレー

【価格】 S:各11,800円・SD:各13,000円・D:各13,800円

【商品名】 WARMY スクエアキルト まくらカバー

【種類】アイボリー/グレー

【価格】各3,500円

立体感のあるキルトステッチを施した掛け布団カバーです。もっちりとした心地よい手触りの生地を使用し、表面には中わたを入れることで、見た目もふんわり感をお楽しみいただけます。シンプルながらも遊び心のあるデザインで、コーディネートに取り入れやすく、日常にちょっとした特別感をプラスします。

【商品名】WARMY ポコモコファー 掛け布団カバー S・SD・D

【種類】イエロー/グレー

【価格】S:各11,800円・SD:各13,000円・D:各13,800円

【商品名】WARMY ポコモコファー まくらカバー

【種類】イエロー/グレー

【価格】各3,500円

ポコポコとした凹凸感のあるデザインの掛け布団カバーです。トレンド感のあるデザインで、コーディネートのアクセントに。表側のポコポコファーはふわふわとした肌触り、裏側のマイクロファイバー生地は滑らかな肌触りをお楽しみいただけます。

【商品名】WARMY アルガンオイル加工 フリル まくらカバー

【価格】各3,500円

【商品名】WARMY アルガンオイル加工 フリル 掛け布団カバー

【価格】S:各11,800円・SD:各13, 000円・D:各13,800円

【商品名】WARMY アルガンオイル加工 フリル ベッドパッド

【価格】S:各9,800円・SD:各11,000円・D:各11,800円

【商品名】WARMY アルガンオイル加工 フリル 掛けふとん ※オンラインショップ限定

【価格】S:各14,600円・SD:各15,800円・D:各16,600円

【種類】ホワイト×ブラック/ピンク

アルガンオイル加工を施した生地の寝具です。しっとり、もちもちとした肌触りでリラックスタイムを過ごせます。無地のデザインで幅広いコーディネートに取り入れやすく、周囲にあしらった上品なフリルが華やかさを添えます。

【商品名】WARMY ドットキルト ベッドパット

【種類】アイボリー/グレー

【価格】S:各9,800円・SD:各11,000円・D:各11,800円

ドット状のキルトステッチを施したベッドパットです。もっちりとした生地を使用し、ふんわりとしたボリューム感とやさしい雰囲気を引き立てるデザインに仕上げました。吸湿発熱効果と抗菌防臭効果のある中わたを使用しており、暖かく清潔にお過ごしいただけます。「WARMY スクエアキルト」とカラーを揃えているため、セットで使用すれば統一感のある洗練された寝室に。※吸湿発熱効果と抗菌防臭効果は永続的ではありません。

【商品名】WARMY マイクロファイバー ボックスシーツ

【種類】アイボリー/グレー/ピンク

【価格】S:各4,500円・SD:各5,000円・D:各5,500円

マイクロファイバーのなめらかな手触りが心地よいボックスシーツです。シンプルなデザインで、さまざまな寝具にも合わせやすく、気軽に取り入れられるアイテムです。

【商品名】WARMY ボティーヌごろ寝マット ※オンラインショップ限定

【種類】ホワイト/ピンク/グレー

【価格】各6,980円

ファー生地を使用したごろ寝マットです。お昼寝時のマット、ロングシートクッション、簡易ソファのようにもお使いいただけます。無地のデザインでコーディネートに取り入れやすく、リボン付きの折りたたみ仕様のため、簡単に折りたたんで収納することができます。中わたにはマイクロポリエステル綿をふんだんに使用し、ふわふわふっくらとした気持ちのよい肌触りを楽しめます。中央には固綿を使用しているので、床で使用しても底付き感がなく快適です。手洗いでお手入れできるため、清潔に保ちながら長くお使いいただけます。

【商品名】 WARMY CICA リップル ブランケット

【種類】アイボリー/ピンク/グレー

【価格】S:各6,800円・D:各8,800

生地にCICA加工を施したブランケットです。マイクロファイバー素材にクシュクシュとしたテクスチャーを加えたデザインで、しっとりなめらかな肌触りをお楽しみいただけます。CICA加工に配合されているツボクサエキスは、抗酸化作用や傷跡ケア、皮膚再生保護効果があるといわれており、優しく肌を包み込みます。冬のあったか寝具と合わせてコーディネートしやすいカラー展開です。

【商品名】WARMY 中わた入りブランケット リップル

【種類】アイボリー/ピンク/グレー

【価格】S:各7,800円・D:各9,800円 ※D：オンラインショップ限定

吸湿発熱効果のある中わたを使用したブランケットです。一枚使いでも暖かく、肌寒い秋口や春先は肌掛け布団として、真冬は毛布として長いシーズン活躍します。身体から発散される水分を熱に変換することで、寒い季節でも心地よくお過ごしいただけます。繊維上の菌の増殖を抑制し防臭効果を発揮するため、清潔にご使用いただけます。肌に触れる面には保湿加工を施したしっとりとした生地を使用しており、やさしい肌触りです。

【商品名】WARMY フラワー ブランケット

【種類】ピンク/グレー

【価格】S:各5,800円・D:各7,800円

【商品名】WARMY ソリッド ブランケット

【種類】アイボリー/グレー

【価格】S:各5,800円・D:各7,800円

マイクロファイバー素材を使用したブランケットです。なめらかで心地よい手触りと、しっかりとした厚みが特徴です。ソリッドデザインは、どんなシーンにも取り入れやすく、冬のあったか寝具と合わせてコーディネートをお楽しみいただけます。

※価格は税込表示です。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。また、配送状況により発売日は予告なく変更になる可能性がございます。