¡ÖSanrio Puroland 35th Anniversary¡×¤·¤¢¤ï¤»¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤ÈÈëÊõ¤òÃµ¤¹ÂçËÁ¸±¤Ø¡ª¿·ºî¥Ñ¥ìー¥É¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¾ÜºÙ¤ò²ò¶Ø
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®´¬°¡Ìð¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¡Ë¤Ç¤Ï¡¢12·î7Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë35¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSanrio Puroland 35th Anniversary¡Ê¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É ¥µー¥Æ¥£ー¥Õ¥£¥Õ¥¹ ¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÏÂèÆóÃÆ¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥Ñ¥ìー¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ä±é½Ð¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¡¢¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥Ñ¥ìー¥É¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È¡×¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://www.puroland.jp/event-campaign/35th/
¢¥¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡×¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSanrio Puroland 35th Anniversary¡×¤Ï¡¢¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¤«¤é35Ç¯´Ö¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ò¤³¤á¤Æ¡¢¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¤é¤·¤¯Á´À¤Âå¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¥á¥¤¥ó¥Ñ¥ìー¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡Ê¥¶ ¥¯¥¨¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥ï¥ó¥Àー¥º ¥Ñ¥ìー¥É¡Ë¡×¡£¤Þ¤ë¤ÇRPG¤ÎËÁ¸±¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¸Þ´¶¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤à¡ÈÂÎ¸³·¿¥Ñ¥ìー¥É¡É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¬¡Ö±Ê±ó¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈëÊõ¡×¤Î¿ÀÏÃ¤ÎËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ø½ÐÈ¯¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ìー¥É¤ò¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È¡×¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¸÷¤ë¥ê¥Ü¥ó·¿¥é¥¤¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËËÁ¸±¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤¤é¤á¤¯ÆÃÊÌÁõ¾þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ÛÆâ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥©¥È¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤Î¤ªÂß½Ð¤·¤ä¡¢¸ø¼°SNS¾å¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¥Õ¥©¥È¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó´ë²è¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¡£¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ35¼þÇ¯¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ü¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É35¼þÇ¯¤Î¿·¤·¤¤ËÁ¸±¤ÈÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖSanrio Puroland 35th Anniversary¡× ¾ÜºÙ
¡Ú³µÍ×¡Û
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯12·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢£¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
35Ç¯´Ö¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¾Ð´é¡É¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤«¤é¤â¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾ì½ê¤Ø
¡È¾Ð´é¡É¤ò³È¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë
¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¤Ï¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¡¢
¡È¥ï¥ó¥Àー¤ÊËÁ¸±¡É¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤ä¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËËÁ¸±¤Ë½ÐÈ¯¡ª
¡¡10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥Ñ¥ìー¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡×
¡¦¥Ñ¥ìー¥É¥é¥¤¥È¤¬¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡¦ 35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¿·¤·¤¤Áõ¾þ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÅöÆü¤Þ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó´ë²è¤¬·èÄê¡ª
¡¦35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥Ñ¥ìー¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡×
10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥Ñ¥ìー¥É¡ÖThe Quest of Wonders Parade¡Ê¥¶ ¥¯¥¨¥¹¥È ¥ª¥Ö ¥ï¥ó¥Àー¥º ¥Ñ¥ìー¥É¡Ë¡×¤¬12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¾å±é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ñ¥ìー¥É¤Ï¸Þ´¶¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤à¡ÈÂÎ¸³·¿¥Ñ¥ìー¥É¡É¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËËÁ¸±¤ÎÎ¹¤Ø½ÐÈ¯¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»îÎý¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¬¡Ö±Ê±ó¤Ë¤·¤¢¤ï¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ëÈëÊõ¡×¤Î¿ÀÏÃ¤ÎËÜ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Êª¸ì¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¢¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¢¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¢¥¯¥í¥ß¤Ê¤É¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¦¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡×¤Ë´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¸÷¤êµ±¤¯¥Õ¥íー¥È¤Ë¾è¤Ã¤ÆÈëÊõ¤òÃµ¤·¤ËËÁ¸±¤Ø½ÐÈ¯¡£
ËÜÆü¡Ê10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë¡¢ËÁ¸±¤Ø¤Î½ÐÈ¯¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò½é¤ªÈäÏªÌÜ¡£¤µ¤é¤Ë¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤ª¤É¤ëÂçËÁ¸±¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§1F ¥Ô¥åー¥í¥Ó¥ì¥Ã¥¸
¢£¾å±é²ó¿ô¡§1Æü1～2²ó
¢£½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó25Ê¬
¢£½Ð±é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡§¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¡¦¥·¥Ê¥â¥íー¥ë¡¦¥Ý¥à¥Ý¥à¥×¥ê¥ó¡¦¥¯¥í¥ß¡¦¥Ç¥£¥¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥È¥ë¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿ー¥º¡Ê¥¥¡õ¥é¥é¡Ë¡¦¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥ßー¥á¥ë¡¦¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ý¥Á¥ã¥Ã¥³¡¦¥Þ¥¤¥¹¥¦¥£ー¥È¥Ô¥¢¥Î¡¦¤¢¤Ò¤ë¤Î¥Ú¥Ã¥¯¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥É¤Ð¤Ä´Ý¡¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ï¥ó¥®¥ç¥É¥ó
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§±é½Ð¡¦Èþ½Ñ¡¡¿ù¸¶Ë®À¸¡¢¥Ñ¥ìー¥É¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¿¶ÉÕ¡¡TAKAHIRO¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥ìー¥ÉÁ´ÂÎ¿¶ÉÕ¡¡akane
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥ìー¥É¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°£±.ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¡Revo¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥ìー¥É¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°£².ºî¶Ê¡¡ÀéÍÕÂç¼ù¡ÊKroi¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÓËÜ¡¡¥Î¥¾¥¨À¬¼¤¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¡¥¿¥Î¥¦¥¨¥Þ¥â¥ë(³ô¼°²ñ¼Ò¥Ïー¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー)¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºî¶Ê¡¡¾¾ÅÄÉË¿Í¡¦¾¾Â¼ñ¥»Î¡¢ºî»ì ¤¦¤¨¤Î¤±¤¤¤³¡¢¾ÈÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¹âÅÄÀ¯µÁ¡ÊRYU¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡À¸ß·Èþ»Ò¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¾¾ËÜ¿µÌé¡ÊCocololo¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ©ºî¡¡µÈÀî½Ó¾´¡ÊPLAINS inc.¡Ë¡¢Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡tamako¡ù
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»¦¿Ø¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±é½Ð »ÔÀ¥½¨ÏÂ¡¢¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¿¶ÉÕ¡¡Ä«ÁÒÎÜÈþ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±é½Ð½õ¼ê¡¦±é½ÐÊäº´ ÎëÌÚÈþÇÈ(PAPALUWA)¡¢¿¶ÉÕ½õ¼ê ËÌÈøÏË
¢¨¾å±é»þ´Ö¤ÏÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉôÍÎÁºÂÀÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£±é½Ð¡¢¿¶ÉÕ
¢£±é½Ð¡¦Èþ½Ñ¡¡¿ù¸¶Ë®À¸
±é½Ð²È¡¢ÉñÂæÈþ½Ñ²È¡£KUNIO¼çºË¡£
µþÅÔÂ¤·Á·Ý½ÑÂç³Ø ±ÇÁü¡¦ÉñÂæ·Ý½Ñ³Ø²ÊÂ´¡¢Æ±Âç³Ø±¡ ·Ý½Ñ¸¦µæ²Ê ½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£2018Ç¯¡¢Âè36²óµþÅÔÉÜÊ¸²½¾©Îå¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2004Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¸ø±é¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÖKUNIO¡×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Ê¤É¤ÎÀ¾ÍÎ¸ÅÅµ¤«¤é¡¢²ÎÉñ´ì¡¢¸½Âå·à¡¢¥ª¥Ú¥é¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÉñÂæºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¤Ê±é½Ðºî¤Ë¡¢¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¡Ø¥°¥êー¥¯¥¹¡Ù¡Ø¹¹ÃÏ¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢KUNIOºîÉÊ¡Ë¡¢COCOON PRODUCTION 2022 / NINAGAWA MEMORIAL¡Ø¥Ñ¥ó¥É¥é¤Î¾â¡Ù¡¢¥Û¥ê¥×¥í¡Ø·ì¤Îº§Îé¡Ù¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø¿·¡¦¿åÞ÷ÅÁ¡Ù¡¢PARCO PRODUCE 2024¡ØÅìµþÎØÉñ¡Ù¡¢Åìµþ·Ý½Ñ·à¾ì Presents ÌÚ¥Î²¼²ÎÉñ´ì¡Ø»°¿ÍµÈ»°³Ç½éÇã¡Ù¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿¡¢¡È¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à2018¡É¸ø¼°¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤µ¤ì¤¿¡Ø´«¿ÊÄ¢¡Ù¤ò¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥Ý¥ó¥Ô¥É¥¥ー¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¾å±é¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñ³°¤Ç¤Î³èÆ°¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ñ¥ìー¥É¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¿¶ÉÕ TAKAHIRO
¥À¥ó¥µー¡¢¿¶ÉÕ²È¤È¤·¤ÆÆüÊÆ¤Ç³èÌö¡£
À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¡ÖNY APOLLO Theater¡×¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¥½¥í¥À¥ó¥µー¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤È¤Ê¤ë9Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÃ£À®¤·ÊÆ¹ñ¥×¥í¥Ç¥Ó¥åー¡£ºßÊÆÃæ¡¢Á´ÊÆ¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥À¥ó¥µー¤ÎÃæ¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¥Þ¥É¥ó¥Ê¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¡£Newsweek¡ÖÀ¤³¦¤¬Âº·É¤¹¤ëÆüËÜ¿Í100¡×¤ËÁª½Ð¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¿¶ÉÕ²È¤È¤·¤ÆÝ°ºä46¡¢Ý¯ºä46¡¢ ¤æ¤º¡¢ÃæÅç·ò¿Í¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤äºîÉÊ¤Î¿¶ÉÕ¡¦±é½Ð¤òÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¿³ºº°÷¡¦²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤âÂ¿¿ô¡£¤Þ¤¿¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡£¶µ°é¼Ô¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Âçºå·Ý½ÑÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢DAÅìµþ³Ø¹»Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥À¥ó¥µー»öÌ³½êINFINITY¼çºË¡£
¢£¥Ñ¥ìー¥ÉÁ´ÂÎ¿¶ÉÕ¡¡akane
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿¶ÉÕ»Õ¡¦±é½Ð²È¡£Âçºå¡¦´ßÏÂÅÄ½Ð¿È¡£
3ºÐ¤Îº¢¤«¤é¥À¥ó¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤ËÄÌ¤¤¡¢Âç³ØÀ¸¤Îº¢¤è¤êÅÐÈþµÖ¹â¹»¥À¥ó¥¹Éô¤Î¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥Ö¥êー¥À¥ó¥¹¡×¤òÀ¤¤Ë¹¤á¡¢YouTube¤Ç1²¯²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹½¸ÃÄ¡Ö¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÆÈÆÃ¤Î¡ÈÆæ¤ÎÀ©Éþ¤ª¤«¤Ã¤Ñ½¸ÃÄ¡É¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ä¡ÖAmerica¡Çs Got Talent¡×½Ð±é¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä´ë¶ÈCM¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Î¿¶ÉÕ¤â¼ê¤¬¤±¤ë
¢£²»³Ú
¢£¥Ñ¥ìー¥É¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°£±.ºî»ì¡¦ºî¶Ê Revo
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶ÊÁ´¤Æ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
¼«¤é¤¬¼çºË¤¹¤ë¸¸ÁÛ³ÚÃÄ¡ÚSound Horizon¡Û¤Ï¡¢2004Ç¯¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØElysion ~³Ú±à¤Ø¤ÎÁ°ÁÕ¶Ê~¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ ÁÈ¶Ê·Á¼°¤ÇÊª¸ì¤òËÂ¤°¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ç¡ÚÊª¸ì²»³Ú¡Û¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î ¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¤Þ¤¿¡¢2012Ç¯¤«¤é¤ÏÂ¾ºîÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç²»³Ú³èÆ°¤ò¤¹¤ëºÝ¤Î ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÚLinked Horizon¡Û¤òÈ¯Â¡£2013Ç¯¤Ë¤ÏÂç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¿Ê·â¤Îµð¿Í¡× ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£Revo¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢Sound Horizon/Linked Horizon¤Ç¤ß¤»¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï °Û¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³Ú¶Ê¤âÄó¶¡¡£Éý¹¤¤ÁØ¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¡¢³èÆ°¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò ³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ñ¥ìー¥É¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°£².ºî¶Ê ÀéÍÕÂç¼ù¡ÊKroi¡Ë
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£R&B /¥Õ¥¡¥ó¥¯/¥½¥¦¥ë/¥í¥Ã¥¯/¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤ò¾º²Ú¤·¤¿¥ß¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ê²»³ÚÀ¤òÄó¼¨¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖKroi¡×¤Î¥ー¥Üー¥É¤òÃ´Åö¡£
2018Ç¯2·î¤Ë·ëÀ®¤·¡¢1st Single¡ÖSuck a Lemmon¡×¤Ë¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£2021Ç¯6·î¤Ë¤Ï1st Album¡ÖLENS¡×¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤òÀ®¸ù¤Ë¼ý¤á¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¼«¿ÈºÇÂç¥¥ã¥Ñ¤È¤Ê¤ë¡¢Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¡ØKroi Live Tour 2026 - ARENA¡Ù¤ò³«ºÅÍ½Äê¡£
¥Ñ¥ìー¥ÉÏ¢Æ°¤ä¤ªÍ§¤À¤Á¤È¤ÎÄÌ¿®¤Ê¤É¡¢100¥Ñ¥¿ー¥ó°Ê¾å¤Ëµ±¤¯¡ª¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì
¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È 3,850±ß
¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È ¥¸¥å¥¨¥ë¡¡Á´14¼ï ³Æ550±ß
¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡¡Á´2¼ï ³Æ1.430±ß
¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È(ÅÀÅô¥¤¥áー¥¸)
¥Ñ¥ìー¥É¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È¡×¤ò35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡£¥ê¥Ü¥ó¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥é¥¤¥È¤Ï¥Ñ¥ìー¥É¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤È¤â¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ä¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ö¥ëー¤Ê¤É¤ÎÃ±¿§¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥ÈÆ±»Î¤Ç¡ÉÄÌ¿®¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½Ð¸½¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥«¥éー¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ìー¥É¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ½Ð¸½¤¹¤ë¸÷¤êÊý¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤È¤Ê¤ó¤È100°Ê¾å¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤Çµ±¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ±û¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È ¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢´ÛÆâ¤Î»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡×¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ï¥íー¥¥Æ¥£¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤Ã¤ÆËÁ¸±¤Ø½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¡¢³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ü¥ó¥é¥¤¥È¡×¤Ë¤Ï¥¸¥å¥¨¥ë¤¬1¤ÄÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó°ã¤¤¤ÎÄÉ²Ã¥Ñー¥Ä¤ÏÊÌÇä¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¿·¤·¤¤Áõ¾þ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ËÆÃÊÌ¤ÊÁõ¾þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¤é¤á¤¯Áõ¾þ¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
35¼þÇ¯¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
¢£¾ì½ê¡§3F ¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÅöÆü¤Þ¤Ç¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó´ë²è¤¬·èÄê¡ª
¥Õ¥©¥È¥×¥í¥Ã¥×¥¹
¸ø¼°SNS¤Ç¹Ô¤¦¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÅê¹Æ¥¤¥áー¥¸
35¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸ø¼°SNS¤Ç¥Õ¥©¥È¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó´ë²è¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®¤Ï¡¢ 50ÆüÁ°¤ÎËÜÆü¡Ê10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ë¤ò½éÆü¤È¤·¤Æ¡¢35ÆüÁ°¡¢10ÆüÁ°¡¢5ÆüÁ°¡¢4ÆüÁ°¡¢3ÆüÁ°¡¢2ÆüÁ°¡¢1ÆüÁ°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¸ø¼°X¤ÈInstagram¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤Ï´ÛÆâ¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤È¤â°ì½ï¤Ë35¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢35¼þÇ¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡ª
35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Á´8¼ïÎàÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢35¼þÇ¯¤Î¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ü¥ó¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ÅöÆüÁë¸ýÎÁ¶â
¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡§
Âç¿Í(18～64ºÐ) 3,900±ß～¡¡/¡¡»Ò¤É¤â(3～17ºÐ¡¦¹â¹»À¸)¡¦¥·¥Ë¥¢(65ºÐ°Ê¾å) ¡¡2,800±ß～
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Ñ¥¹¥Ýー¥È(14»þ¤«¤éÆþ¾ì²Ä)¡§
Âç¿Í(18～64ºÐ) ¡¡2,500±ß～ / »Ò¤É¤â(3～17ºÐ¡¦¹â¹»À¸)¡¦¥·¥Ë¥¢(65ºÐ°Ê¾å) 2,200±ß～
¢¨2ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Ï¤´Íè¾ìÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ô¥åー¥í¥é¥ó¥É¤Î¤´Æþ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ìÍ½Ìó¤È¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÁë¸ý¤Ë¤ÆÅöÆü·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¥Ôー¥é¥¤¥È
¢¨²èÁüÁÇºà¤´·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢É¬¤º¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN ¡¡Ãøºî ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¡¡
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡¦Í½²Á¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤Ï²èÁü¤ò´Þ¤á¡¢10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d7643-473-17f69f19f86d12092e664d4ca1442f63.pdf