秋冬シーズンに向けて足元から衣替えを！　もこもこ素材で温かく包み込む、ボアスリッパ2種が新登場

河淳株式会社

「ものづくり」にこだわり、衣食住に関わるオリジナル商品を自社店舗で販売しているKEYUCA（社名：河淳株式会社 所在地：東京都中央区、代表：河崎淳三郎）は、秋冬シーズンにおすすめの「【底が拭ける】バブーシュ ボア」と「ふわふわミックスボアスリッパ」を2025年10月11日（土）に発売しました。

これからの季節に最適！機能やデザイン、履き心地で選べるKEYUCAのスリッパ

夏の暑さが和らぎ、徐々に秋の足音が近づいてくるこの時季。洋服とともに、スリッパやルームシューズも秋冬仕様のものに衣替えしませんか？

朝晩の冷え込みが少しずつ気になり始めるこの時期、室内でも足元の冷えを感じる方が増えてきます。実は、上半身と足元の温度差が3℃以上になると、冷えや不快感の原因になるとも言われています。

（※）KEYUCAでは、そんな“上下温度差”に着目し、足元から快適さを整えるスリッパを提案します。

KEYUCAでは、キッチンや洗面所でも快適な「【底が拭ける】バブーシュ ボア」、柔らかみのある素材感と色合いがかわいらしい「ふわふわミックスボアスリッパ」を新発売。足元をしっかり温めることで、室内の上下温度差を3℃以下に保ち、快適な暮らしを心がけましょう。

さらに、乾燥が気になるこれからの季節にうれしい保湿生地のスリッパや、洗濯が可能な天然綿麻生地のスリッパなど、機能やデザイン、履き心地やコスパ重視などで選べる多彩なスリッパ・ルームシューズを取り揃えております。

季節の変わり目に、お気に入りを見つけて衣替えをしてみてはいかがでしょうか。

※参考：『健康に暮らすための住まいと住まい方エビデンス集』（健康維持増進住宅研究委員会／健康維持増進住宅研究コンソーシアム 編著）

■【底が拭ける】バブーシュ ボア

撥水素材の底面と、足を優しく包み込むフィット感が特長。厚めのクッションが冷たい床からの冷気を遮断するため、キッチンや台所など、水まわりで足元の冷えが気になる方におすすめです。底面は撥水素材で拭きやすく、衛生面にも配慮した仕様となっています。

商品概要

商品名 ：【底が拭ける】バブーシュボア

発売日 ：2025年10月11日（土）

価格 ：1,859円（税込）

カラー ：アイボリー、ブラウン、グレー、ブラック

サイズ ：M（22～24ｃｍ）、L (25～27ｃｍ）

材質 ：甲生地＝ポリエステル100％／かかと生地＝綿68％、ポリエステル32％／

中敷生地＝ポリエステル100％／底＝EVA

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5901700&cat=120001002

■ふわふわミックスボアスリッパ

足を包み込むようなふわふわのミックスボア素材は、見た目にも暖かさを感じさせるデザイン。リラックスタイムにぴったりのやさしい履き心地を提供します。

商品概要

商品名 ：ふわふわミックスボアスリッパ

発売日 ：2025年10月11日（土）

価格 ：1,639円（税込）

カラー ：グレー、ネイビー、サーモン、ラベンダー

サイズ ：M（22～24ｃｍ）

材質 ：側生地＝ポリエステル100％／甲裏生地＝ポリエステル100％／底＝EVA

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5901726&cat=120001002

■【底が拭ける】撥水 家事サポ ルームシューズ

撥水加工で水回りも快適。軽量・静音・丸洗いOKの家事サポートスリッパ。足に優しい設計で長時間の使用も快適。シンプルなデザインでどんな空間にもなじみます。

商品概要

商品名 ：【底が拭ける】撥水 家事サポ ルームシューズ

価格 ：2,189円（税込）

カラー ：ベロアアイボリー、ベロアネイビー、ベロアチャコールグレー

サイズ ：M(22～24cm）、L(25～27cm)

材質 ：甲生地＝ポリエステル100％／中敷き＝ポリエステル95％、ナイロン＝5％／底＝EVA

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5901563&cat=120001002

■保湿生地で肌にうれしいスリッパ

保湿成分（ミルクプロテイン）配合の生地は、しっとりなめらかな肌触り。カサつきがちな足をやさしくいたわるスリッパです。

商品概要

商品名 ：保湿生地で肌にうれしいスリッパ

価格 ：2,189円（税込）

カラー ：ライトグレー、ピンクベージュ、ラベンダー、ブラウン

サイズ ：M（22～24ｃｍ）

材質 ：側生地＝綿52％、ポリエステル＝25％、レーヨン＝23％、

パイピング＝ポリエステル100％、底＝EVA

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5901647

【底が拭ける】撥水 家事サポルームシューズ中ワタ

撥水加工＆丸洗いOK。キルティング仕様でふっくらおしゃれ。静音設計で家事も快適。軽量で足に優しく、シンプルな色合いが空間に自然になじむ上品なルームシューズ。

商品概要

商品名 ：【底が拭ける】撥水 家事サポルームシューズ中ワタ甲キルト

価格 ：2,189円（税込）

カラー ：アイボリー、ピンクベージュ、チャコールグレー、ライトグレー

サイズ ：M(22～24cm用)、L(25～27cm用)

材質 ：側生地＝ポリエステル93％、ナイロン7％／底＝EVA

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5901673&cat=120001002

商品名 ：【底が拭ける】撥水 家事サポルームシューズ中ワタ

価格 ：2,189円（税込）

カラー ：アイボリー、ピンクベージュ、チャコールグレー、ライトグレー

サイズ ：M(22～24cm用)、L(25～27cm用)

材質 ：側生地＝ポリエステル93％、ナイロン7％／底＝EVA

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5901667&cat=120001002

■お手入れかんたんバブーシュ

日本製の合皮を使用した、アルコールや次亜塩素酸の除菌・お手入れに対応しているバブーシュ型のスリッパ。抗菌機能もついていて、においのもとの菌を抑えられるのも嬉しいポイント。

さっと拭くだけで汚れが落ちやすくさまざまなシーンで活躍します。

商品概要

商品名 ：お手入れかんたんバブーシュ

価格 ：2,189円（税込）

カラー ：ピンクベージュ、ベージュ、グレージュ

サイズ ：M（22～24ｃｍ）

材質 ：側生地＝PVC／中敷き＝ポリエステル100％／底生地＝EVA

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5901636

■洗える綿麻生地の寄り添うスリッパ

天然綿麻生地で軽やか快適。洗濯OKで持ち運びも便利。シンプルで使いやすく、コスパにも優れた室内スリッパ。

商品概要

商品名 ：洗える綿麻生地の寄り添うスリッパ

価格 ：790円（税込）

カラー ：アイボリー、ライトグレー、ベージュ、ネイビー

サイズ ：F(23～26cm)

材質 ：側生地＝綿70％、麻30％／甲裏生地＝ポリエステル100％／底＝PVC

詳細を見る :https://www.keyuca.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=s5901639&cat=120001002

KEYUCA（ケユカ）とは

KEYUCAを運営する河淳株式会社は、創業以来50年以上、ホテル・飲食店・医療施設・スーパーマーケットの什器や空間づくりに携わってきました。

河淳で培われたプロフェッショナルユース向けの技術と経験を活かし、個人の生活に寄り添うプロダクトを提案するインテリアブランドとして生まれたのがKEYUCAです。

URL ：https://www.keyuca.com

Instagram：@keyuca_design

https://www.instagram.com/keyuca_design/

2000年の誕生以来、インテリアから服飾雑貨、

アパレルへとその領域を広げてきました。

2025年、おかげさまでKEYUCAは25周年を迎えましたが、

創立当時より社会の状況が厳しく変化し様々な課題が

山積していることに気づかされます。

私たちKEYUCAは、ライフスタイルの提案ではなく、

生活の課題解決に向けて取り組む

ライフソリューションブランドにシフトしていきます。

使い捨てられる「生活消費材」ではなく、

使い続けることで生活の質を向上させる「生活投資財」をつくり、

届けていきます。

会社概要

会社名 ：河淳株式会社

代表者 ：河崎淳三郎

所在地 ：東京都中央区日本橋浜町3-15-1

設立 ：昭和49年9月3日（1974年）

事業内容：リテールソリューション事業、

グローバルハードウェア事業、

パブリックファニチャーインターナショナル事業、

メディカル事業、ホテル事業、

ThreeS事業、ケユカ事業、海外事業

URL ：https://www.kawajun.co.jp