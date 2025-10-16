2025年9月度 派遣社員の平均時給は1,708円。2ヵ月連続の過去最高タイを記録

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が運営する日本最大級の派遣のお仕事探しサイト『エン派遣』（https://haken.en-japan.com/）では、サイトに掲載されたすべての職種（※）の求人情報をエリア別（※）に集計し、募集時の平均時給分析を行なっています。2025年9月度の集計結果がまとまりましたので、お知らせします。※『エン派遣』上で分類されている職種、エリア

TOPICS

- 三大都市圏の平均時給は前月に続く最高額に。前年同月を上回るのは37ヵ月連続。- 募集前倒しの動きがあり、9月は経験者向けの高時給求人割合が高まる結果に。- 専門知識、経験を求める求人増により、引き続き時給は高止まりの見込み。

概況解説

2025年9月度の三大都市圏平均時給は1,708円（前月比横ばい、前年同月比+4円・0.2％増）で、過去最高タイを記録。前年同月を上回るのは37ヵ月連続です。

オフィスワーク・事務系は、1,680円（前年同月比+22円）で高値を記録。例年9月は「10月開始」の求人が増加するタイミングですが、人材の獲得に向けて、今年は募集開始を8月に前倒しする動きが見られました。その結果、9月は経験者向けなど獲得難度の高い求人割合が高まり、時給相場を押し上げました。また、経理などの専門ポジションでは時給2,500円などの高時給求人も登場。時給の上昇をけん引しました。

IT・エンジニア系も、2,683円（前年同月比+99円）と大幅に上昇。慢性的な人材不足を背景に、企業は応募資格を緩和するのではなく、時給を引き上げることで人材獲得を図る傾向が続いています。特に、昨今注目されるAI開発の分野では、関連プロジェクトの増加に伴い、主要言語である「Python」スキルを持つエンジニアの需要が拡大しており、時給上昇の一因となっています。

両職種において、単なる人手不足の解消ではなく「自社にない専門スキル」を派遣スタッフ（外部人材）に求める傾向が見られました。10月以降も、オフィスワーク系では年末調整関連の求人が本格化するなど、引き続き専門知識や経験を要する求人が増加するため、時給は高水準で推移する見込みです。

三大都市圏 職種別平均時給は、全職種で前年同月比プラスに。

9月度のエリア別平均時給は、全エリアで前年同月比プラス。

9月度の職種別／前年同月比 時給上昇額ランキング

9月度の職種別／時給額ランキング

※2025年10月より職種区分を一部変更。新設・名称変更等の見直しを行ないましたが、時系列比較の継続性は確保しています。

