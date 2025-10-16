¥³¥í¥³¥í¥³¥ß¥Ã¥¯È¯¤Î¥È¥ì¥«¡Ø¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤¬ÍÄ»ù¸þ¤±¿·ÈÖÁÈ¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¤òÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡ª
ÍÄ»ù¸þ¤±YouTube¿·ÈÖÁÈ¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¤¬¡¢ËÜÆü10·î16ÆüÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î¾®³Ø´Û¤Î»¨»ï¡Ø¤á¤Ð¤¨11·î¹æÃÎ°éÁý´© ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¤«¤º¡¦ABCÅß¹æ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÉÕÏ¿DVD¤Ë¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¤Î±ÇÁü¤¬ºÇÂ®¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î31ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØÍÄÃÕ±à¡Ù12¡¦1·î¹æ »ïÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¤Î¿·Ï¢ºÜ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¡Ê10/16ÇÛ¿®³«»Ï¡Ë¤È¤Ï
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡Ê¸¶ºî¡§¥¦¥§¥¶ー¥¹¥ª¥Ö¥¶¥³ー¥¹¥È¼Ò¡¦¡Ê³ô¡Ë¾®³Ø´Û¡¦¥ïー¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê³ô¡Ë¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¯¥êー¥Á¥ãー¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¾®³Ø´Û¤¬À½ºî¤¹¤ëÍÄ»ù¸þ¤±YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ä¡¢ÃÎ°é¶µ°éÆ°²èÅù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤â¤¸¤ä¤«¤º¡¢±Ñ¸ì¤ä¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
***********************************
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×
https://www.youtube.com/@00duemaru00(https://www.youtube.com/@00duemaru00)
***********************************
¡ûYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¤Ü¤ë¤ë
¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ÍÄÃÕ±à»ù¡£¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤¬Âç¹¥¤¡£
¤¸¤ç¤Ë¤£
¤ª·»¤µ¤óÅªÂ¸ºß¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤À¤ó¤Á¤çー
¡Ö¡û¡û¤Ç¤¢ー¤ë¡×¤È¸À¤¦¸ìÈø¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍ·¤Ö¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤·¤ó¤¯¤ó
¤¤¤¿¤º¤é¹¥¤¤Ç¡¢¤Ö¤É¤¦¥¸¥åー¥¹¤¬Âç¹¥Êª¤Ç¤¹¡£
¡û¾®³Ø´Û¤ÎÍÄ»ù»¨»ï¤Ë¤Æ±ÇÁü¤È»ï¾åÏ¢ºÜ³«»Ï(1)¡Ø¤á¤Ð¤¨11·î¹æÃÎ°éÁý´© ¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¤«¤º¡¦ABCÅß¹æ¡Ù¡Ê10·î16ÆüÈ¯Çä¡Ë¤ÎÉÕÏ¿DVD¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¤Î±ÇÁü¤¬ºÇÂ®¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DVD±ÇÁü¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ÍÄÃÕ±à»ù ¡È¤Ü¤ë¤ë¡É ¡¢·»µ®È©¤Î ¡È¤¸¤ç¤Ë¤£¡É ¡¢Í§Ã£ ¡È¤À¤ó¤Á¤çー¡É ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤¤¤¸¤ï¤ë¤Ê ¡È¤¸¤ã¤·¤ó¤¯¤ó¡É ¤¿¤Á¤¬¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¥¿¥¦¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤½¤¦¤¸¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿²Î¡Ö¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤Î±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
**********************************
¤á¤Ð¤¨11·î¹æÃÎ°éÁý´©
¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤Ò¤é¤¬¤Ê¡¦¤«¤º¡¦ABC¡¡Åß¹æ¡Ù
²Á³Ê¡§1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯10·î16ÆüÈ¯Çä
¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø´Û
**********************************
ÉÕÏ¿DVDÆâ¤Ë¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×Ìó8Ê¬¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤¢¤ê
https://sho.jp/mebae/83369
(2)¡ØÍÄÃÕ±à¡Ù12¡¦1·î¹æ¡Ê10·î31ÆüÈ¯Çä¡Ë¤«¤é¡¢¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬³èÌö¤¹¤ë»ï¾å¿·Ï¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
**********************************
¡ØÍÄÃÕ±à¡Ù12¡¦1·î¹æ
ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯10·î31ÆüÈ¯Çä
¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾®³Ø´Û
**********************************
»ïÌÌ¤Ç¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¤Î¿·Ï¢ºÜ³«»Ï
ÉÕÏ¿¡§¤¯¤é¼÷»Ê¥³¥é¥Ü¡Ö¤ª¤Ï¤·¤Ç¡ª¡¡¤«¤¤¤Æ¤ó¤º¤·¡¡¤Ä¤«¤ß¥²ー¥à¡×
https://sho.jp/youchien/82776
¡û¾®³Ø´Û¤ÎÍÄ»ù¸þ¤±»¨»ï¤¬¿·Ï¢ºÜ¡Ö¤Ç¤å¤¨¤Þ¤ë¡£¡×¤ò»Ï¤á¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ø¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢¿Æ¤È¤Ê¤ê¡¢¿Æ»ÒÆóÀ¤Âå¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯¥«ー¥É¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤ËÍÄ¾¯¤Î¤¦¤Á¤«¤é¿Æ¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¤Èº£²ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦Ï¢ºÜ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ç¥å¥¨¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤è¡ª¡×¤È¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ»¨»ï¡ØÍÄÃÕ±à¡Ù¤Û¤«¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»¨»ï¡ØÍÄÃÕ±à¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
4ºÐ～6ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤ª¤¦¤Á¤ÎÊý¤Î¤¿¤á¤Î³Ø½¬»¨»ï¡£¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡Ö¥Ñ¥¦¡¦¥Ñ¥È¥íー¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤½¤Ó¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ö¡×¤³¤È¤ò¥â¥Ã¥Èー¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡ÖÆüËÜ¸÷ÅÅAED¡×¡Ö¥¹¥«¥¤¥Þー¥¯Èô¹Ôµ¡¡×¡ÖÅì¼Ç¥Æ¥Ã¥¯¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¡×¡Ö¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¡×¤Ê¤É´ë¶È¥³¥é¥ÜÉÕÏ¿¤¬¡ÖËÜÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥¢¥ë¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»¨»ï¡ØÍÄÃÕ±à¡Ù¸ø¼°HP¡¡https://sho.jp/youchien
TM and (C)2025 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro