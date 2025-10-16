quantumのインハウスデザインスタジオ「MEDUM」がデザインしたデスクランプ「Tsumiki」がADI Design Index 2025に選出

株式会社QUANTUM

株式会社quantum ( 本社：東京都港区、代表取締役社社長兼 CEO：川下和彦、以下「quantum」、

読み方：クオンタム )の、インハウスのデザインスタジオ「MEDUM ( メデュウム ) 」がデザインし、イタリアを代表するホームプロダクトブランド ALESSI（アレッシ）から販売中の照明「Tsumiki ( ツミキ ) 」が、この度イタリアの優れたデザインを掲載するADI Design Index 2025に選出されました。

ADI Design Index（エーディーアイ・デザイン・インデックス）は、イタリア工業デザイン協会ADI（Associazione per il Disegno Industriale）が毎年発表する、その年における最も優れたイタリアデザイン作品を選出・収録した年鑑です。イタリアのデザイン文化・産業に寄与する製品やプロジェクト、人物が選出されます。

Tsumiki掲載ページ： https://www.adi-design.org/2025_d01074

そして、ここに選ばれた製品だけが、イタリア最高峰のデザイン賞であり、世界的にもデザイン業界における最大の栄誉として知られる「Compasso d’Oro（コンパッソ・ドーロ）」賞※の候補になります。

「MEDUM」は、quantumのインハウスのデザインスタジオとして設立した昨年11月以来、ドイツのiF DESIGN AWARDやRed Dot Design Awardをはじめ、国内外の数々のデザイン賞を受賞してまいりました。この度、ALESSIから販売中の「Tsumiki」がADI Design Index に選出され、またCompasso d’Oro賞へノミネートされましたことを大変光栄に受け止めております。

●ADI Design Indexについて ( https://www.adi-design.org/adi-design-index.html )

ADI Design Index は、イタリアの産業デザインを文化的・経済的に発展させる中心的な役割を担うイタリアの工業デザイン協会 ADI（Associazione per il Disegno Industriale ）が毎年刊行する、イタリアデザイン界を代表する公式年鑑です。デザイナー、批評家、歴史家、専門ジャーナリストで構成された専門家委員によってその年に発表・製造・研究されたデザインの中から、社会的価値・革新性・持続可能性・美的完成度などの観点で特に優れた作品が選出されます。

また、ADI Design Indexに選ばれた製品だけが、Compasso d’Oro賞の候補資格を得るため、同Indexは、Compasso d’Oro賞の予備選考リストとしても位置づけられています。

※Compasso d’Oro（コンパッソドーロ）

イタリア工業デザインの品質を認め、促進することを目的に誕生した世界で最も歴史あるデザイン賞で、デザイン業界における最大の栄誉として知られている。日本人が携わったプロジェクトで受賞に至った例はごく少数に限られている。1954年、イタリア建築界の父と称されるGio Ponti（ジオ・ポンティ）の発案から生まれ、イタリア・ミラノの百貨店La Rinascente（ラ・リナシェンテ)によって創設。現在はADIが主催・管理している。Compasso d’Oroは「黄金のコンパス」を意味し、完璧な調和と創造的方向性を示す工業デザインに対する最大の評価として命名された。

●Tsumikiについて

日本語で、ブロック等を積み上げる玩具を指す「つみき」からインスピレーションを受けた充電式のデスクランプ。一般的なテーブルライトを構成するシェード、ステム、ベースという要素を再構築することで新しい照明のあり方をデザインしました。シェードはマグネットでステムに付いており、好みに合わせて上下にスライド、360度回転させることができます。また、ステムにバッテリーを内蔵しているため、ベースから取り外してポータブルライトとして持ち運ぶことも可能。リラックスした空間作りから集中して作業に臨む時間まで、想像にまかせて「つみき」を組み立てて遊ぶように、暮らしの中で自由に色々な使い方を見つけて欲しいという願いを込めました。

シェードは、高さ変更や上下左右360°の回転が可能。本体をスタンドから着脱し、引っ掛ける、吊るすなど様々な使い方に対応可能です。

・カラー展開：レッドオレンジ、ブルー、ブラック、ホワイト

・サイズ：高さ 33.7cm、直径 [円錐部分] 10.9cm [底部] 9cm、重さ 1165g

・充電式バッテリー、USB-Cケーブル、調光可能、LED ライト 3.5W 5V

・素材：アルミニウム製（充電式バッテリー内蔵のスチール製支柱、ポリプロピレン製ヘッド、テキスタイルカバー付きヘッドケーブルを採用)、金属、熱可塑性樹脂製

・販売価格 \47,300（税込）

※10月末まで予約販売を受付中。

※入荷日未定。（2026年2月中のお届けを目処に進めておりますが、大きく変動する可能性がございます。）

ALESSIのTsumikiについてのページ

https://alessi.com/products/tsumiki-portable-lamp

アレッシ ジャパン公式ECサイト Tsumikiの予約販売ページ

https://alessi-jp.shop/view/item/000000001541

●MEDUMについて（ https://medum.jp/ ）

MEDUM（メデュウム）は、本質的な価値を形にし、プロダクトイノベーションを生み出すデザインスタジオです。人と人を取り巻くモノゴトの間に最適な関係性を作ることで、プロダクトをデザインし、生活の質を高め、より良い社会を創造します。スタートアップスタジオquantumの中で事業開発の上流から携わることで培った、本質的な課題解決力を活かし、顧客の課題発見から、検証プロトタイピング、プロダクトデザイン、ブランド構築までを一貫して行うチームで構成されています。ハードウェア、ソフトウェアを問わずあらゆるプロダクト開発をデザインの力でドライブし、クライアントの事業成長をサポートします。

これまでスタジオが手がけたプロダクトは、iF Design Gold、Cannes Lions Goldなど、数多くのアワードを受賞しているほか、Pinakothek der Moderne（独）をはじめとする欧州諸国のミュージアムコレクションにも選定されるなど、国内外から高い評価を集めています。

●quantumについて ( https://www.quantum.ne.jp )

quantumは、クリエイティビティを軸にしたインキュベーション力で、新規事業開発、ベンチャークリエーション、ハンズオン投資によるグロース支援を行うスタートアップスタジオです。

2016年の創業以来、100社を超える企業、大学などとインキュベーションを実践しています。これからもventure buildersとして、１. 新規事業のインキュベーション、２. ベンチャークリエーションとグロース支援、３.デザイン＆エンジニアリングの3つの事業セグメントを重ね合わせて「世界を変えるインパクトのある新規事業の創造」に挑戦していきます。

