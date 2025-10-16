10/23（木）13時～「開業初年度から黒字化を目指す！～ミニマムコスト・マキシマム収益クリニックの創り方～」セミナーを開催

株式会社エムネス

クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC (※1)」を提供する株式会社エムネス（所在地：広島県広島市、代表取締役社長：阿部 伸一）は、「開業初年度から黒字化を目指す！～ミニマムコスト・マキシマム収益クリニックの創り方～」セミナーを、2025年10月23日（木）に開催いたします。

セミナー概要

セミナーの詳細を見る :https://bit.ly/mnes-seminar-202510

クリニック経営の成否は、開業前の「設計」で9割決まります。特に重要なのが、「コストを如何に圧縮し、収益を最大化できるか」という視点です。

本セミナーでは、多くの開業医が見落としがちな「人件費」と「設備投資」という二大固定費に着目。業務効率化AIによる省人化、クラウドと診断支援による設備投資の最適化など、最新のAI・クラウド技術を駆使してコスト構造を抜本的に改善し、健全な経営を実現するための具体的なノウハウを徹底解説します。感覚的な経営から脱却し、ロジカルに成功を目指す先生は必見です。

開催概要

日時 ：2025年10月23日（木） 13:00～14:00

会場 ：オンライン（お申し込み後、視聴用URLをご案内いたします）

参加費 ：無料

※ 競合企業の申し込みはご遠慮ください。当社の判断で入室をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

こんな方におすすめのセミナーです

登壇者紹介

- 限られたリソース（ヒト・モノ・カネ）で最大限の成果を出す方法を知りたい方- 開業初期のキャッシュフローを安定させ、早期の黒字化を目指したい方- 最新のAI・クラウド技術を活用して、効率的でミスのないクリニック運営を目指したい方株式会社メドレー医科診療所事業部 戦略推進室村田 卓也

メドレーでは、フィールドセールスマネージャーを務めチーム育成や営業戦略立案・実行に従事。診療所向けSaaS（診療システムCLINICS）の拡販を牽引し年間数百件の新規導入に関わる。現在は、「戦略推進室」にて、事業部の販売戦略とプロモーションを担うミッション担う。今後も現場と市場をつなぐ推進役として価値提供に努めてまいります。

株式会社エムネスCX戦略本部 ソリューションエンジニアリング部診療放射線技師・医療情報技師・医用画像情報専門技師下岡 将吾

2005年～2019年まで診療放射線技師として病院に勤務。2019年7月エムネス入社。

LOOKRECリリース初期から遠隔画像診断プラットフォームおよびクラウドPACS事業の導入に携わり、院内のクラウド化を支援。延べ300施設以上を担当。

株式会社エムネスについて

エムネスは「身体の状況をありのままに正確にリアルタイムに伝えて世界中の医師や医療従事者が連携して、患者のために理想の医療を提供できるようにすること」というミッションのもと、医療機関向けの遠隔画像診断支援サービスに加え、医用画像を中心とするデータの管理・共有のためのクラウド型医療情報管理共有システム LOOKREC (※1)を提供しています。

LOOKRECは診療のデジタル化を加速し、場所にとらわれないあらたな医療のあり方や医師の働き方改革の実現、病病・病診連携や集学的な研究などの組織の壁を超えた医療連携に貢献しており、1,600施設（2025年10月現在）を超える施設で利用されています。

所在地 ：広島県広島市南区東雲本町1-2-27

代表者 ：代表取締役社長 阿部 伸一

事業内容 ：医療支援クラウドサービス、遠隔画像診断サービス

ウェブサイト：https://mnes-lookrec.com/

※1 クラウド型医療情報管理共有システム「LOOKREC」について

LOOKRECは、CTやMRI等の検査装置から撮影された医用画像をクラウド上にアップロードし、医療機関、医療従事者がリアルタイムに画像を管理・共有できるプラットフォームサービスです。

クラウドへの保存容量に制限がないため機器の増設は不要で、また、物理的なサーバを持たないためソフトウェアの追加購入、メンテナンスも不要です。インターネット接続端末があればどこでも安全に利用することができるため、経済的かつ簡単に導入することが可能です。

医療機器販売名 ： ルックレック 医療機器認証番号： 227AGBZX00096000