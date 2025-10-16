パイロットの伝統を宿す、本格派GMT──

株式会社 ケンテックスジャパン

国産機械式時計メーカーである株式会社ケンテックスジャパン(本社：東京都台東区、代表取締役：橋本 直樹、以下ケンテックス)は、2025年10月17日に、新作「SKYMAN GMT」を発売いたします。

報道関係者各位

2025年9月16日

株式会社ケンテックスジャパン

「ケンテックス」は企画から製造・販売まで、すべて日本で行っている国産ウォッチブランドです。

1994年の創業以来、技術と品質にこだわった腕時計を適正価格で販売。高品質な日本製腕時計を永く安心してご愛用いただけるよう、購入後のメンテナンスサービスも提供しております。

■KENTEX Official Web site URL http://www.kentex-jp.com/

■ケンテックス 公式オンラインショップ https://kentex-shop.com/

■伝統と実用性を兼ね備えた「SKYMAN GMT」

SKYMAN GMTは、日本製自動巻きムーブメントと最大3つのタイムゾーンを表示できるGMT機構を搭載。無反射コーティングを施したサファイアガラスがクリアな視界を確保し、強蓄光アラビアインデックスは昼夜を問わず高い視認性を発揮します。パイロットウォッチの伝統を受け継ぐビッグクラウンと、100M防水による確かな実用性を備えながら、7万円台からという価格を実現した「ジャパンメイドGMT」です。

■3タイムゾーンに対応する本格GMT仕様

ケース径41.0mmに、両方向回転式のGMTベゼルを搭載し、最大3つのタイムゾーンを同時に表示が可能。ベゼルはあえて色分けをせず、6～18時位置にスラッシュパターンを刻むことで夜間帯を直感的に認識できるよう設計し、パイロットウォッチの正統性を大切にしたデザインに仕上げています。心臓部には日本製自動巻きGMTムーブメントを搭載し、自社にて一つ一つ精度調整を施すことで、日差0～+25秒以内の精度保証を行っています。

■機能と美を兼ね備えた、洗練のパイロットダイヤル

サンレイ仕上げが美しい文字盤には、高い視認性を誇るアラビアインデックスを配し、端正な表情を際立たせています。インデックスと針には強蓄光を施し、暗所においても確かな視認性を確保。

シンプルなアロー型GMT針は、時分針との判別性を高めながら洗練されたデザインに調和し、機能と品格を兼ね備えています。

■実用性と空へのロマンを刻むディテール

リューズは、グローブ越しでも確実に操作できるビッグクラウン仕様で、往年のパイロットウォッチを想起させるクラシックな佇まい。実用性と伝統が息づくディテールです。裏蓋には、プロペラ機のレシプロエンジンをモチーフにした型打ち加工を施し、立体的かつ精緻な仕上げで高級感を演出。航空機の歴史とパイロットの精神を宿す、スカイマンの象徴的デザインとなっています。

■正統と個性が交差する、カラーラインナップ

正統なパイロットウォッチのDNAを継承しつつ、個性的な表情を放つ4種類のダイヤルカラーをご用意。澄み渡る空を思わせるグラデーションのホライゾンブルー、深みとクラシック感を纏うグリーン、ラグジュアリー感と伝統が融合するブラックMOP、そして精悍さを極めたオールブラック。それぞれが独自の個性を主張し、着ける人のスタイルを際立たせます。

ベルトは、スポーティーな3連ブレスレット仕様と、使い込むほど深みのある風合いへと変化するオイリーレザーストラップ仕様をご用意。

■製品ラインナップ

■製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20419/table/61_1_a776af94d9a5186604fe30cac20ab4c1.jpg?v=202510171256 ]

ご購入はKENTEX公式オンラインストアまたは、全国の販売特約店にて可能です。

■KENTEX Official Web site URL http://www.kentex-jp.com/

■KENTEX 公式オンラインストア URL https://kentex-shop.com/

※オフィシャルブティックでは実物の展示販売も行っております。

■株式会社ケンテックスジャパン

所在地：東京都台東区上野5-5-8 IMIビル

TEL:03-5846-0811

代表取締役：橋本 直樹

設立：平成6年5月（1994年）

資本金：2,000万円

事業内容：自社ブランドウォッチの企画、製造及び国内外への販売 腕時計のＯＥＭ受託生産