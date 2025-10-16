市民の願いにより生まれた横浜マリンタワー誕生65周年記念 ・キャンペ―ン 第1弾!!

リストプロパティーズ株式会社

総合不動産企業リスト株式会社(本社：横浜市、代表：北見尚之)グループのリストプロパティーズ株式会社(本社：横浜市、代表：北見尚之)を中心とした共同事業体が運営を行う「横浜マリンタワー」は、2026年1月15日(木)で誕生から65周年を迎えます。ここまで横浜マリンタワーが皆さまと共に歩んできた日々に感謝を込めて――。皆さまにお楽しみいただけるキャンペーンや特別企画を実施いたします。第1弾として11月15日(水)よりSNSキャンペーン企画『あなたとマリンタワー思い出プロジェクト』を募集いたします。

今後も記念イヤーを盛り上げるイベントを開催いたしますので、随時ご案内してまいります。

65周年記念ロゴ

■新65周年記念ロゴ作成の背景■

1961年、横浜開港100周年を記念して、灯台として建設された横浜マリンタワー。

高さ106mのこのタワーは、当時「世界一高い灯台」としてギネスブックにも登録されました。

その灯りは、市民の皆さまの生活を照らす“希望の光”として、長きにわたり横浜の街に寄り添ってきました。

街の発展とともに高層ビルが立ち並ぶ今、かつて灯台としての役割を担っていたマリンタワーの歴史を知らない世代も増えています。そんな今だからこそ、横浜マリンタワーが歩んできた歴史を、もう一度多くの方々に知っていただきたい--その思いを込めて、灯台をモチーフにした65周年記念ロゴを作成いたしました。

また、横浜マリンタワーが歩んできた年月と同じだけ、この場所を訪れた多くの方々の想い出や記憶、青春のひととき、家族との大切な時間が、時とともにこの場所に刻まれてきました。その一つひとつの時間と記憶は、横浜という街とともに歩んできたかけがえのない証でもあります。

その証を、この特別な期間に、皆さまとともに分かち合い、未来へとつないでいければと思っております。

【大募集！】あなたとマリンタワー思い出プロジェクト！

横浜マリンタワーInstagramにて特別な思い出メッセージを大募集！

あなたと横浜マリンタワーの思い出を是非教えてください。

いただいたメッセージは2階キッズキャンパスにて展示されます！

■応募方法:

１. 横浜マリンタワー公式Instagramをフォロー

２. あなたのマリンタワーでの特別な思い出メッセージをDMにて送付。

公式Instagram：https://www.instagram.com/yokohamamarinetower/

■応募締め切り：12月７日(日)まで

※当選通知は、12月下旬を目途に該当者様へDMにてご連絡いたします。

※公式アカウントのフォローをはずされておりますと

当選連絡ができなくなりますので、ご注意ください。

■応募特典：

抽選で65名様に横浜マリンタワー65周年の記念品をプレゼント！

■展示期間：1月15日(木)より2階キッズキャンパスにて

横浜マリンタワー誕生65周年記念キャンペーンの今後の展開にも、ぜひご注目ください。

【横浜マリンタワー 施設概要】

所在地 ：神奈川県横浜市中区山下町14番地1

展望営業時間 ：デイチケット入場時間

午前10時～午後6時（午後5時半最終入場）

ナイトチケット入場時間

午後6時～午後10時（午後9時半最終入場）

※6月～8月のナイトチケット入場時間は、

日没に合わせて午後7時からとなります。

開業日 ：1961年1月15日

WEBサイト ：https://www.marinetower.yokohama/

＊横浜マリンタワーは下記共同事業者で運営を行っています。

共同事業者 -リストプロパティーズ株式会社(代表取締役：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市)

-株式会社ゼットン(代表取締役社長：鈴木伸典、本社所在地：東京都渋谷区)

-株式会社ティケイスクエア(代表取締役：楠元孝夫、本社所在地：東京都港区)

-横浜エフエム放送株式会社(代表取締役社長：兒玉智彦、本社所在地：神奈川県横浜市)

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2016年5月20日（グループ創業：1991年5月10日）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

【リストプロパティーズ株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35

代表 ：代表取締役 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2010年2月9日（グループ創業：1991年5月10日）

事業概要 ：不動産マネジメント、不動産開発への投資（国内・海外）、不動産コンサルティング

WEBサイト ：http://www.list.co.jp/（リストグループHP