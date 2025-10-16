【新色ホワイトが発売スタート】洗練された上質な白を纏い、大人の余裕を演出するボディバッグで秋冬の装いを格上げする休日スタイルへ。

株式会社ティ・ツウ・オーMADDEN EQUIPMENT（メデンイクイップメント）TMPI-02

バッグの企画・製造・販売メーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、ご好評いただいております「大人の休日スタイルを格上げするボディバッグ」に新色ホワイトのカラーの販売が開始しました。これまでのカラーリングに加えて登場したホワイトのボディバッグは、重くなりがちな秋冬のコーディネートに、このホワイトが「抜け感」と「軽やかさ」を演出し、スタイリングの主役となる特別なカラーリングを実現。この「白」を纏うことで、いつもの街歩きや週末の風景が、ワンランク上のエレガントな休日に。新色ホワイトが導く、上質な秋冬スタイルを洗練された大人のボディバッグで、格別な休日をお過ごしください。

【楽天公式サイト】商品はこちら :https://item.rakuten.co.jp/t-two-o/tbpi-02/【公式サイト】商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/madden-eq/tmpi-02

上品で豊かな表情の生地を使用。洗練されたボディバッグ

両手を開けたいアクティブなお出かけなど幅広く使えるボディバッグです。500mlペットボトルが収納でき、身軽かつ便利に使える大きさ。荷物の小分けや整理整頓に便利なポケットを内外に完備。

メイン収納の開閉はダブルファスナーで機能的になっています

長時間背負っても蒸れにくいクッション付き背面メッシュ

背中への負担を軽減するクッション付きの背面メッシュを採用。通気性も良く、長時間背負っても蒸れにくいので、快適な着け心地が続きます。

品よく、身軽に。大人の休日スタイルを格上げする新色ホワイトカラー

商品情報

■サイズ：約W16.5×H34×D6cm

■ショルダー長さ：70～123.5cm（調節可能）

■重量・容量：約 480グラム / 約 3.3リットル

■素 材：合成合皮、ポリエステル

■ブランド：MADDEN EQUIPMENT メデンイクイップメント

■外側ポケット：

マグホック付きポケット×1

ファスナー付きポケット×1

■内側ポケット：

ファスナー付きポケット×1

■価格：8,250円(税込)

「とても高級感があり良かったです。」などその他のカラーも大好評で販売！

同商品はロングセラーとして人気集める商品として今回の新色以外にも合成合皮素材のブラックやネイビー、WEB限定のオークベージュなど「デザインもよく、手触りもいいです。」や「とてもオシャレで高級感があり、購入して大正解でした。夫も大変喜んでおりました。」（商品レビューの通り記載）といった反響をいただいているカラーも数を多く取り揃えています。

●お客様のレビューコメント

https://review.rakuten.co.jp/item/1/342525_10000038/1.1/

その他、MADDEN EQUIPMENT(メデン イクイップメント)は大人気のボディバッグやリュックやショルダーバッグ、トートバッグなど日常使いにもビジネスシーンにも大活躍な商品を多く取り揃えています

MADDEN EQUIPMENT（メデンイクイップメント）商品はこちら :https://www.ttwoo.jp/c/madden-eq

●MADDEN EQUIPMENT(メデン イクイップメント)

1974年アメリカ・コロラド州ボルダーにて、Dan Madden（ダン・メデン）氏によって創業されたアウトドアバッグブランドです。登山やアウトドア活動に適したバックパックは、多くの冒険家から支持を受けてきました。近年では、都市生活に適した「シティプロダクトレーベル」として再構築され、ビジネスシーンから日常使いにも適したアイテムを多数展開しています。シンプルで高品質、不変的なスタイルや耐久性に優れたデザインが特徴です。

詳しくはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/madden-eq

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/