【んぽちゃむ】100円商品を『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて発売！

写真拡大 (全3枚)

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社：東京都墨田区)は、『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて【んぽちゃむ】のオリジナル商品を発売することをお知らせします。




【んぽちゃむ】とは


「んぽちゃむ」とは人気クリエイター可哀想に！氏により生み出されたキャラクターです。
ヨーグルトの妖精である「んぽちゃむ」とお友達の「きみまろ」のシュールで中毒性のある日常を描いた作品です。



-------------------------




■販売商品ラインナップ




・んぽちゃむ A7ジッパー袋10P(全1種)


JAN：4513750177350


価格：110円(税込)



・んぽちゃむ スライドマルチケース(全1種)


JAN：4513750177381


価格：110円(税込)



・んぽちゃむ キャンディ型アクリルキーホルダー(全1種)


JAN：4513750177404


価格：110円(税込)



・んぽちゃむ ダイカットシール2P(全1種)


JAN：4513750177336


価格：110円(税込)



・んぽちゃむ 証明書風ステッカー(全1種)


JAN：4513750177367


価格：110円(税込)



・んぽちゃむ A5見開きファイル(全1種)


JAN：4513750177299


価格：110円(税込)



-------------------------




・んぽちゃむ ミニクリアフォルダー2P(全1種)


JAN：4513750177305


価格：110円(税込)



・んぽちゃむ フォンタブポケット(全1種)


JAN：4513750177398


価格：110円(税込)



・んぽちゃむ プチチャーム2P(全1種)


JAN：4513750177329


価格：110円(税込)



・んぽちゃむ 自転車キーホルダー(全1種)


JAN：4513750177282


価格：110円(税込)



・んぽちゃむ フレークシール＆ケースセット(全1種)


JAN：4513750177374


価格：110円(税込)



・んぽちゃむ ふせん（しかく）(全1種)


JAN：4513750177312


価格：110円(税込)



-------------------------



■著作権表記


(C)KAWAISOUNI!



■注意事項


※商品はなくなり次第終了となります。ご了承ください。


※店舗により在庫がない場合がございます。ご了承ください。


※商品写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。



■株式会社エイコーホームページ


https://www.e-eikoh.co.jp/



■株式会社エイコー X総合アカウント


https://twitter.com/Eikoh_PR



■お問い合わせ先


株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)