【んぽちゃむ】100円商品を『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて発売！

株式会社エイコー

株式会社エイコー(本社：東京都墨田区)は、『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて【んぽちゃむ】のオリジナル商品を発売することをお知らせします。

【んぽちゃむ】とは

「んぽちゃむ」とは人気クリエイター可哀想に！氏により生み出されたキャラクターです。

ヨーグルトの妖精である「んぽちゃむ」とお友達の「きみまろ」のシュールで中毒性のある日常を描いた作品です。



-------------------------

■販売商品ラインナップ

・んぽちゃむ A7ジッパー袋10P(全1種)

JAN：4513750177350

価格：110円(税込)

・んぽちゃむ スライドマルチケース(全1種)

JAN：4513750177381

価格：110円(税込)

・んぽちゃむ キャンディ型アクリルキーホルダー(全1種)

JAN：4513750177404

価格：110円(税込)

・んぽちゃむ ダイカットシール2P(全1種)

JAN：4513750177336

価格：110円(税込)

・んぽちゃむ 証明書風ステッカー(全1種)

JAN：4513750177367

価格：110円(税込)

・んぽちゃむ A5見開きファイル(全1種)

JAN：4513750177299

価格：110円(税込)



-------------------------

・んぽちゃむ ミニクリアフォルダー2P(全1種)

JAN：4513750177305

価格：110円(税込)

・んぽちゃむ フォンタブポケット(全1種)

JAN：4513750177398

価格：110円(税込)

・んぽちゃむ プチチャーム2P(全1種)

JAN：4513750177329

価格：110円(税込)

・んぽちゃむ 自転車キーホルダー(全1種)

JAN：4513750177282

価格：110円(税込)

・んぽちゃむ フレークシール＆ケースセット(全1種)

JAN：4513750177374

価格：110円(税込)

・んぽちゃむ ふせん（しかく）(全1種)

JAN：4513750177312

価格：110円(税込)



-------------------------

■著作権表記

(C)KAWAISOUNI!

■注意事項

※商品はなくなり次第終了となります。ご了承ください。

※店舗により在庫がない場合がございます。ご了承ください。

※商品写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

■株式会社エイコーホームページ

https://www.e-eikoh.co.jp/

■株式会社エイコー X総合アカウント

https://twitter.com/Eikoh_PR

■お問い合わせ先

株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)