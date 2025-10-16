【んぽちゃむ】100円商品を『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて発売！
株式会社エイコー(本社：東京都墨田区)は、『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて【んぽちゃむ】のオリジナル商品を発売することをお知らせします。
【んぽちゃむ】とは
「んぽちゃむ」とは人気クリエイター可哀想に！氏により生み出されたキャラクターです。
ヨーグルトの妖精である「んぽちゃむ」とお友達の「きみまろ」のシュールで中毒性のある日常を描いた作品です。
■販売商品ラインナップ
・んぽちゃむ A7ジッパー袋10P(全1種)
JAN：4513750177350
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ スライドマルチケース(全1種)
JAN：4513750177381
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ キャンディ型アクリルキーホルダー(全1種)
JAN：4513750177404
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ ダイカットシール2P(全1種)
JAN：4513750177336
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ 証明書風ステッカー(全1種)
JAN：4513750177367
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ A5見開きファイル(全1種)
JAN：4513750177299
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ ミニクリアフォルダー2P(全1種)
JAN：4513750177305
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ フォンタブポケット(全1種)
JAN：4513750177398
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ プチチャーム2P(全1種)
JAN：4513750177329
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ 自転車キーホルダー(全1種)
JAN：4513750177282
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ フレークシール＆ケースセット(全1種)
JAN：4513750177374
価格：110円(税込)
・んぽちゃむ ふせん（しかく）(全1種)
JAN：4513750177312
価格：110円(税込)
■著作権表記
(C)KAWAISOUNI!
■注意事項
※商品はなくなり次第終了となります。ご了承ください。
※店舗により在庫がない場合がございます。ご了承ください。
※商品写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
■株式会社エイコーホームページ
https://www.e-eikoh.co.jp/
■株式会社エイコー X総合アカウント
https://twitter.com/Eikoh_PR
■お問い合わせ先
株式会社エイコー TEL:03-3624-1245 受付時間:月～金 10:00～17:00(土日祝日は除く)