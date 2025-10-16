【横浜エクセレンス】OCEAN TOKYO監修オリジナルユニフォームのデザインおよび販売・着用試合決定！！
いつも横浜エクセレンスを応援いただき、誠にありがとうございます。
この度、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」4試合でも着用する OCEAN TOKYO監修オリジナルユニフォームデザインが決定しましたのでお知らせいたします！！
なおそれに伴い、OCEAN TOKYO監修オリジナルユニフォームの受注販売を開始することになりましたのでお知らせいたします。
普段とは異なる景色をともに作り出しましょう！！
OCEAN TOKYO監修オリジナルユニフォーム コンセプト
2025-2026 オリジナルユニフォームは、
これからの横浜エクセレンスは"ヤバいぞ。"
をイメージしてデザインしました。
他を圧倒してほしい。
ゲームでもファッションでも髪でも。
EXsと共に喜び、バスケットボール最高となってほしい。
このオリジナルユニフォームを着て
横浜武道館をトリコロールで埋め尽くし革新的なチームになることを楽しみにしています。
OCEAN TOKYO 高木琢也
特徴
ユニフォームの素材は、抜群のストレッチ性と高い吸収速乾性により、汗を素早く吸収・乾燥させることで常にドライで快適な着心地を保つ高機能ストレッチ素材「ペナフレスカ」を採用し、サイドボディには本体以上にベンチレーション性の優れたピンホールメッシュを採用しています。パートナーロゴ、番号などはすべて軽量化と着用時のゴワつきを抑えるため「昇華プリント」を採用しました。
動きやすさと快適性を両立させ、選手のパフォーマンスを最大限に引き出すためのゲームウェアに仕上げています。
また、今シーズンもクラブエンブレムは光沢のある3Dポリクレストエンブレムを採用し高級感のある仕上がりになっています。
着用試合
【試合概要１.】
第13節 バンビシャス奈良戦
2025年12月12日(金)19:05試合開始
2025年12月13日(土)15:35試合開始
【試合概要２.】
第21節 岩手ビッグブルズ戦
2026年2月20日(金)19:05試合開始予定
2026年2月21日(土)14:05試合開始予定
【アリーナ(※上記全試合共通)】
横浜武道館
〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10
JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分
横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分
その他詳細は横浜エクセレンス公式HP(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22386)よりご確認いただけます。
X
https://x.com/yokohamaex_(https://x.com/yokohamaex_)
https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/(https://www.instagram.com/yokohamaexcellence_official/)
YouTube
https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence(https://www.youtube.com/@yokohamaexcellence)
LINE
https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true(https://page.line.me/934bncen?openQrModal=true)
TikTok
https://www.tiktok.com/@yokohamaex_(https://www.tiktok.com/@yokohamaex_)
マスコットSNS
https://x.com/45pick80roll(https://x.com/45pick80roll)
試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！
https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003(https://basketball.mb.softbank.jp/service/?utm_source=club&utm_medium=YE&utm_campaign=club_YE_003)
※外部リンクとなります。
株式会社横浜エクセレンス
横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。
かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。
クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。
すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。