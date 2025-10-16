10月配信スタートのNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」にKANADEMONOが美術協力をしました。
7000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダーの独自サービス。あなただけの「ちょうど良い」を実現するパーソナライズ家具のKANADEMONOを展開するルームクリップ株式会社KANADEMONOカンパニー（以下当社、本社：東京都渋谷区）は2025年10月16日（木）より世界独占配信をスタートしたNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」に美術協力をいたしました。
本作では、主人公の部屋・ヒロインの部屋・主人公の実家に、KANADEMONOの取り扱いアイテムが導入されています。
主人公の部屋は、音楽とともに過ごす大人の空間。レコードや楽器に囲まれた中で、ベッドエリアのブランケットや柔らかな光を放つフロアランプが、落ち着きと温もりを添えています。
一方、ヒロインの部屋は、ナチュラルな木の風合いや淡い色合いが印象的な心地よい空間。玄関にはスツールを、リビングなどには優しい明かりのデスクランプが配置され、日常に寄り添う暮らしのシーンを演出しています。
美術協力プロダクト
＜主人公・壮亮の部屋＞
＜ヒロイン・ハナの部屋＞
＜主人公・壮亮の実家＞
概要
・作品名：Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」
・配信日：2025年10月16日（木）
・番組概要：誰しもが人に言えない深刻な悩みや秘密を、ひとつふたつは抱えているもの。大人になっても「誰かのために変わりたい」、そんな人たちの背中を優しく押してくれる極上のロマンティックコメディ。
・出 演 ：小栗旬、ハン・ヒョジュ、中村ゆり
成田凌、伊藤歩 / 奥田瑛二
赤西仁 / 佐藤浩市
・監督：月川翔
・脚本：キム・ジヒョン
・制作：YONG FILM、RYU FILM
・制作協力：RIKIプロジェクト
・原作：映画「Les Emotifs anonymes」 （監督：Jean-Pierre Ameris、脚本：Jean Pierre Ameris and Philippe Blasband）
・製作：Netflix
・配信ページ：https://www.netflix.com/jp/title/81594650
KANADEMONOについて
KANADEMONOでは、パーソナライズ家具ブランドとして、「完璧さ」よりも「ちょうど良さ」を大切にしています。「7000通りを超える組み合わせ × 1cm単位のサイズオーダー」という独自の強みを発揮し、自分らしいライフスタイルを思い通りにデザインできるようサポートします。
シンプルだけど洗練されたデザイン、使い心地の良さを追求したアイテムたちは、天板・脚・サイズまで自分好みにカスタマイズ可能です。多様な価値観が認められる今の時代、一人ひとりの個性や好みにマッチする家具をリーズナブルな価格で、しかも短納期で提供します。
オンラインストア https://kanademono.design
運営について
会社名：ルームクリップ株式会社 KANADEMONOカンパニー
代表者名：代表取締役 高重正彦
所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷1丁目28番1号
KANADEMONOメインオフィス：東京都目黒区中目黒1-9-3
ブランド設立：2018年2月
事業内容：家具の製造・販売、ECにおけるインテリアサービス事業、空間コーディネート事業
ブランドサイト：https://bydesign.co.jp/
お問い合わせ先
◼︎本件に関するお問い合わせ先
KANADEMONOカンパニー 広報PR担当 https://bydesign.co.jp/contact/