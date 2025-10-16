株式会社クリエイティブヨーコ

NEWS RELEASE

2025年10月16日

株式会社クリエイティブヨーコ

『ペットパラダイス』

2025年秋冬から中大型犬向け商品ラインアップを拡充

～多様化する犬種ニーズに応える商品開発～

株式会社クリエイティブヨーコ（本社：長野県長野市 代表取締役社長：北原 武幸）が展開するペット用品専門ブランド『ペットパラダイス』は、2025年秋冬から中大型犬向け商品の拡充に注力していきます。現在、当社の展開商品の約5割を占めるペットウェアは、小型犬サイズ（3S・SS）が中心でしたが、今後は中大型犬サイズ（SM・M・L）への対応を強化してまいります。



■多様化する犬種ニーズに応えるサイズ展開

中大型犬の飼育においては、まず必要不可欠な「食」と「住」に重点を置く傾向が強く、衣類に対する関心はまだ発展途上にあります。実際、飼い主からはサイズ展開やデザインの選択肢が限られているため、気に入った服が見つからないといった声もあります。一方、ペット側の視点では、着心地の良さや動きやすさ、走ったり遊んだりする際に動きを制限しないことが重要なポイントです。



当社のサイズラインアップは小型犬向け商品（トイプードル、チワワ、ミニチュアダックスなど）が中心ですが、こうしたご要望を受けて専属パタンナーが何度も試作・試着を重ね、中大型犬の体型にフィットする当社独自サイズを設定しました。背開きや面ファスナー仕立てにするなど、動きやすく着せやすい仕様により、飼い主にとって扱いやすく、ペットにとっては快適でストレスの少ない着用感になるように工夫しています。今秋冬は、中大型犬種（柴犬、ビーグル、ボーダーコリー、ラブラドール・レトリバーなど）に対応した商品の生産数を前年比130％に拡大しました。さらに来春に向けても生産を強化しています。

まずは国内市場における新たな顧客層へのアプローチを強化していきます。



また、インバウンドのお客さまからも中大型犬向け商品のご要望が多く寄せられています。日本滞在中に購入し、自国へ持ち帰って使用されるケースが目立つことから、海外の飼育文化にも対応できる商品展開を進めてまいります。



毎年秋冬シーズンに展開している定番の「ペティヒート」シリーズは、保温性・発熱性に優れた素材を使用し、わんちゃんの体温で生まれた暖かい空気を衣類内にとどめることで、寒い季節も快適に過ごせます。今季の新作では中大型犬対応のSM・M・Lサイズのラインアップを拡大し、アウターやニットなどの冬用衣類にもSM・M・Lサイズを追加しています。



今後『ペットパラダイス』は、衣類だけでなく、首輪やリードなどの犬具、カドラーやマット、エサ皿などの雑貨類もあわせて取りそろえ、中大型犬とオーナー様の暮らしをトータルでサポートし、愛犬との暮らしがより豊かで快適なものになるよう、取り組みを進めてまいります。

■2025年秋冬商品一例

ペティヒートマルチボーダーTシャツ10サイズ展開：4S～L価格：4,730円～5,500円（税込）ペティヒートプレミアムスキッパーTシャツ10サイズ展開：4S～L価格：4,980円～5,750円（税込）LEEキルトスタジャン9サイズ展開：3S～L価格：7,700円～8,470円（税込）ハーフジップニット 紺10サイズ展開：4S～L価格：4,840円～5,610円（税込）

■『ペットパラダイス』について

『ペットパラダイス』は「ペットと人間の、新しいカンケイ」をブランドパーパスに掲げ、ペットの視点から考えた着心地のよいペット服をはじめ、ペットが毎日の生活を快適に送るためのグッズを多数取り揃えています。ペットがこれからも幸せな一生を送っていける社会を目指し、私たちに何ができるのか。人間の目線ではなく、ペットの目線で常に考え、今後も様々な取り組みを展開してまいります。





■ペットパラダイス公式サイト

https://petparadisejapan.com?cid=oth_pr_release_0001_20250912

■ペットパラダイス公式インスタグラム

https://www.instagram.com/petparadise_official