アニメ『ぬきたし THE ANIMATION』LINEスタンプ・LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、LINEスタンプ・LINE着せかえアニメ『ぬきたし THE ANIMATION』（(C)Qruppo／青藍島観光協会）の配信を開始したことをお知らせいたします。





■配信はこちらにて


LINEスタンプ　アニメ『ぬきたし THE ANIMATION』（100 コイン／250 円）
LINE STORE 　　https://line.me/S/sticker/31856228



LINE着せかえ　アニメ『ぬきたし THE ANIMATION』（150 コイン／370 円）
LINE STORE 　 https://line.me/S/shop/theme/detail?id=f32c023d-1b88-4952-af89-58e28725c55e




■アニメ『ぬきたし THE ANIMATION』とは


常夏の孤島・青藍島（せいらんとう）。


この島に生家のある橘淳之介は、両親の死をきっかけに


妹・橘麻沙音と共に帰島することになった。



しかし青藍島は人口減少に待ったをかけるべく施行された


ドスケベ条例によって、島中どこでもドスケベセックスが


許可・推奨されており、「性産的行為」を拒否すると


犯罪に等しい処罰を受けることになってしまう狂気の島であった。



誇り高き童貞にして処女厨であった淳之介はこの条例に疑問を持ち、


自身と愛する妹の純潔を守るべく、


反交尾勢力・NLNS(No Love No Sex)を立ち上げ、


ドスケベ条例の破壊を目指して動き始める――！



「俺が…ドスケベ条例をぶっ潰す！」




【作品情報】


公式作品サイト　https://nukiani.com/


公式X　https://x.com/nukitashi_anime



