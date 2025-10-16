ポートフォリオプラットフォーム「foriio」にて、「KizunaAI」から派生した「#kzn（キズナ）」と横手の雪まつりとのコラボキャラ「ゆきんこキズナ」のデザインコンテストを開催！

株式会社foriio

国内最大級のポートフォリオサービス「foriio」を運営する株式会社foriio（本社：東京都新宿区、代表取締役：山田 寛仁）は、一般社団法人横手市観光協会、Kizuna AI株式会社と連携し、地域の祭りとクリエイターが共に新しい価値を生み出す「横手キズナプロジェクト」内にてデザインコンテストを開催したことをお知らせします。

テーマは「横手の雪まつり x #kznちゃんデザインコンテスト！」

キズナアイの声から生まれた歌唱特化型AI “#kzn(キズナ)”ちゃんと、雪国横手がクリエイターとコラボレーションして生まれる、新しいキャラクター「ゆきんこキズナ」のご応募をお待ちしています！



大事なのは、横手の雪まつりの魅力や雪国らしさと#kznちゃんらしさが伝わること。

見た人が「横手の雪まつりに行ってみたい！」「横手って素敵な街みたい！」「この子に会いたい！」と思えるようなデザインをお待ちしております！ぜひ皆さんご参加ください！

【募集内容】

横手の雪まつり x #kznちゃんのコラボキャラ「ゆきんこキズナ」のキャラクターデザイン

※キャラクター全身の容姿、コンセプトの情報を含む

【応募期間】

2025年10月1日～10月31日まで

沢山のご応募お待ちしております！

応募方法

公式ウェブサイトの応募フォームより作品データを送付してください。



応募は自由な形式でOK！

自分のアイデアを自由に描いて応募してください。

自分で全部描くのは難しい…という人のために、「デザインシート」もご用意しています。

詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

横手キズナプロジェクト公式ウェブサイト

https://yokote-kizuna-project.com/(https://yokote-kizuna-project.com/)

コンテスト受賞特典

最優秀賞：1名

・あなたのデザインを、「イコモチ/Icomochi」氏が描き下ろし！

・限定のA3複製原画をプレゼント！



参加賞：応募者全員

・特製スマホ待受画像（1080×1920pix）をプレゼント！



【イコモチ/Icomochi氏ご紹介】

プロフィール

イコモチ/Icomochi

ゲーム会社イラストレーターとして勤務し、その後フリーランスに。最近の主な仕事に「FUWAMOCO(ホロライブEN )」「氷室セナ(ブルーアーカイブ)」「初音ミク フィギュアシリーズ Sporty」など、2024年に東京池袋にて個展「イコモチ展～CHIFFON～」、大阪阪神百貨店にて個展「CandyBlue」を開催するなど、個人での活動も活発に行っている。

https://icomochi.com/

https://x.com/rswxx

株式会社foriioについて

株式会社foriioは「個のクリエイターのエンパワーメント」をミッションに掲げ、クリエイター向けのポートフォリオプラットフォーム「foriio」を開発・運営する会社です。

クリエイターの活躍の場を拡げるため多角的に事業を展開しており、foriioというプラットフォームを土台に、企業向けには「foriio for Business」を展開し「クリエイティブのコンサルティング」「人材支援」などを提供しています。「クリエイターが世界中で活躍する時代をつくる」というビジョンの実現に向けて、企業との連携を深め様々な課題解決に取り組んでいます。

ホームページ：https://foriio.com

法人向けページ：https://foriio.com/business

企業情報

所在地：東京都新宿区新宿５丁目15-14 INBOUND LEAGUE 501

代表者：代表取締役 山田 寛仁

設立日：2017年12月15日

事業内容：・クリエイターのポートフォリオサービス『foriio』の運営・企業の抱える経営／事業／組織／マーケティング／に関連する課題に対しての、デザイン&他クリエイティブを用いたコンサルティング＆制作業務

公式サイト：https://www.foriio.com/

本リリースに関するお問い合わせ：press@foriio.com

プロジェクト全体に関するお問い合わせ先

一般社団法人 横手市観光協会

担当：専務理事 高橋 信行

TEL：0182-33-7111

E-mail：yokote@yokotekamakura.com