アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラル『嫉妬ボイス ―誰にも渡さない―』が10月17日(金)より販売開始！

　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラルボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。


アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラルボイスを2025年10月17日(金)より販売いたします！『嫉妬と独占欲が絡み合う、危うい恋の物語』をテーマに、.LIVEメンバーとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、嫉妬に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツです。是非お楽しみください！



■『嫉妬ボイス ―誰にも渡さない―』詳細

・価格：各2,500円(税込)


　　　　フルコンプリートセット 50,000円(税込)


　　　　.LIVEコンプリートセット 20,000円(税込)


　　　　ぶいぱい1期生コンプリートセット 7,500円(税込)


　　　　ぶいぱい2期生コンプリートセット 15,000円(税込)


　　　　ぶいぱい3期生コンプリートセット 7,500円(税込)


・音声フォーマット：wav



【個人テーマ】


▼.LIVE


　花京院ちえり：君と私だけのタイムライン


　神楽すず：永遠に、私だけのもの


　カルロ・ピノ：あなたのこと、なんでも知ってますよ(ハート)


　もこ田めめめ：配信者の貴女と嫉妬する彼女


　ヤマト イオリ：どんな家電にも移動！？ずっと見てるよ


　七星みりり：そんなことしていいと思ってたの？


　リクム：IF 我慢と許容


　ルルン・ルルリカ：独り占め





▼ぶいぱい


　＜1期生＞


　鬼頭みさき：嫉妬してわるい？だって好きなんだもん！


　紅蓮罰まる：私のことだけ、見ててくれないとやだ


　秘間慈ぱね：ぱねちと一緒に実習を乗り越えて次の日は…



　＜2期生＞


　鍵宮シエル：その笑顔、私以外に見せないで


　烏丸ぴょこ：帰ってきて、今すぐ


　遠吠きゃん：帰り遅かったね何してたの大丈夫優しくするからね


　ベルモット・ベルーナ：べ、べ、べつにヤキモチなんてやいてないんだからネ!!


　まるげりちゃ：めんどくさい私はお嫌いですか？


　綿貫ねぐせ：嫉妬とは良くないですよね。



　＜3期生＞


　彩歌すいれん：あなたは、おしゅいの、だよね？そうだよね？(ハート)


　猫撫こぜに：は？猫カフェで他の猫に貢いだ？


　蜂蜜ぷりん：ぷりんだけを見ててほしいの！





■販売概要

【販売期間】


2025年10月17日(金)12時00分～2025年10月30日(木)23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


