アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラル『嫉妬ボイス ―誰にも渡さない―』が10月17日(金)より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラルボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラルボイスを2025年10月17日(金)より販売いたします！『嫉妬と独占欲が絡み合う、危うい恋の物語』をテーマに、.LIVEメンバーとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、嫉妬に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツです。是非お楽しみください！
■『嫉妬ボイス ―誰にも渡さない―』詳細
・価格：各2,500円(税込)
フルコンプリートセット 50,000円(税込)
.LIVEコンプリートセット 20,000円(税込)
ぶいぱい1期生コンプリートセット 7,500円(税込)
ぶいぱい2期生コンプリートセット 15,000円(税込)
ぶいぱい3期生コンプリートセット 7,500円(税込)
・音声フォーマット：wav
【個人テーマ】
▼.LIVE
花京院ちえり：君と私だけのタイムライン
神楽すず：永遠に、私だけのもの
カルロ・ピノ：あなたのこと、なんでも知ってますよ(ハート)
もこ田めめめ：配信者の貴女と嫉妬する彼女
ヤマト イオリ：どんな家電にも移動！？ずっと見てるよ
七星みりり：そんなことしていいと思ってたの？
リクム：IF 我慢と許容
ルルン・ルルリカ：独り占め
▼ぶいぱい
＜1期生＞
鬼頭みさき：嫉妬してわるい？だって好きなんだもん！
紅蓮罰まる：私のことだけ、見ててくれないとやだ
秘間慈ぱね：ぱねちと一緒に実習を乗り越えて次の日は…
＜2期生＞
鍵宮シエル：その笑顔、私以外に見せないで
烏丸ぴょこ：帰ってきて、今すぐ
遠吠きゃん：帰り遅かったね何してたの大丈夫優しくするからね
ベルモット・ベルーナ：べ、べ、べつにヤキモチなんてやいてないんだからネ!!
まるげりちゃ：めんどくさい私はお嫌いですか？
綿貫ねぐせ：嫉妬とは良くないですよね。
＜3期生＞
彩歌すいれん：あなたは、おしゅいの、だよね？そうだよね？(ハート)
猫撫こぜに：は？猫カフェで他の猫に貢いだ？
蜂蜜ぷりん：ぷりんだけを見ててほしいの！
■販売概要
【販売期間】
2025年10月17日(金)12時00分～2025年10月30日(木)23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
