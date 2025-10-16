アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラル『嫉妬ボイス ―誰にも渡さない―』が10月17日(金)より販売開始！

株式会社アップランド株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区、以下「当社」）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラルボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

アップランド所属「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるバイノーラルボイスを2025年10月17日(金)より販売いたします！『嫉妬と独占欲が絡み合う、危うい恋の物語』をテーマに、.LIVEメンバーとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、嫉妬に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツです。是非お楽しみください！

■『嫉妬ボイス ―誰にも渡さない―』詳細

・価格：各2,500円(税込)

フルコンプリートセット 50,000円(税込)

.LIVEコンプリートセット 20,000円(税込)

ぶいぱい1期生コンプリートセット 7,500円(税込)

ぶいぱい2期生コンプリートセット 15,000円(税込)

ぶいぱい3期生コンプリートセット 7,500円(税込)

・音声フォーマット：wav

【個人テーマ】

▼.LIVE

花京院ちえり：君と私だけのタイムライン

神楽すず：永遠に、私だけのもの

カルロ・ピノ：あなたのこと、なんでも知ってますよ(ハート)

もこ田めめめ：配信者の貴女と嫉妬する彼女

ヤマト イオリ：どんな家電にも移動！？ずっと見てるよ

七星みりり：そんなことしていいと思ってたの？

リクム：IF 我慢と許容

ルルン・ルルリカ：独り占め

▼ぶいぱい

＜1期生＞

鬼頭みさき：嫉妬してわるい？だって好きなんだもん！

紅蓮罰まる：私のことだけ、見ててくれないとやだ

秘間慈ぱね：ぱねちと一緒に実習を乗り越えて次の日は…

＜2期生＞

鍵宮シエル：その笑顔、私以外に見せないで

烏丸ぴょこ：帰ってきて、今すぐ

遠吠きゃん：帰り遅かったね何してたの大丈夫優しくするからね

ベルモット・ベルーナ：べ、べ、べつにヤキモチなんてやいてないんだからネ!!

まるげりちゃ：めんどくさい私はお嫌いですか？

綿貫ねぐせ：嫉妬とは良くないですよね。

＜3期生＞

彩歌すいれん：あなたは、おしゅいの、だよね？そうだよね？(ハート)

猫撫こぜに：は？猫カフェで他の猫に貢いだ？

蜂蜜ぷりん：ぷりんだけを見ててほしいの！

■販売概要

【販売期間】

2025年10月17日(金)12時00分～2025年10月30日(木)23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

これまでのスキル・経験を活かしてVTuber業界に挑戦してみませんか？

■□■□■□こんな人を求めています□■□■□■

・VTuberが好きな方

・VTuberやYouTuber、インフルエンサーに知見や興味がある方

・0-1で企画立案経験のある方

・YouTubeでの配信に知見や興味がある方

・Web3.0に興味のある方

■□■□■□注力ポジションはこちら□■□■□■

・営業

・イベント制作

・タレントマネージャー 他

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

少しでも気になった方は、是非各ポジションの募集ページを覗いてみてください！

募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/